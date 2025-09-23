Profis treffen: FCM-Reserve siegt deutlich gegen Eilenburg

Nach dem erfolgreichen Saisonstart war bei der U23 des 1. FC Magdeburg zuletzt etwas Sand im Getriebe. Dreimal in Folge konnte das Team der gleichberechtigten Cheftrainer Petrik Sander und Pascal Ibold zuletzt nicht als Sieger vom Platz gehen. Das konnte der Aufsteiger am Dienstagabend ändern.

Im Heimspiel gegen den FC Eilenburg gewann die FCM-Reserve deutlich mit 4:0. Mit Abu-Bekir El-Zein und Doppelpacker Noah Pesch trafen dabei zwei Profis aus dem Zweitliga-Kader für die Blau-Weißen. Außerdem erzielte der 18-jährige Magnus Baars, der auch schon in der 2. Bundesliga ran durfte, seinen dritten Saisontreffer in der Regionalliga Nordost.

In dieser steht der FCM II mit nun 13 Zählern aus neun Partien auf Tabellenplatz neun. Schon am Sonntag sind die Elbestädter wieder auf Reise: Dann gastieren die Blau-Weißen beim Mitaufsteiger BFC Preussen in der Hauptstadt.

