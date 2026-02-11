Profi-Vertrag für diesen Fortuna-Spieler - in der 4. Liga bewiesen

Gute Nachrichten für Hamza Anhari: Der torgefährliche Mittelfeldspieler erhält von Fortuna Düsseldorf einen Profi-Vertrag, der bis 2028 terminiert ist. Eine Schulterluxation hatte die Unterschrift nach hinten verschoben, die Details waren schon vorher verhandelt worden.
Zur Saison 2024/25 wechselte Anhari vom MSV Duisburg nach Düsseldorf, wo er in der U23 in der Regionalliga immer häufiger zu gefallen wusste. "Der 22-Jährige nahm deswegen bereits im Laufe der vorigen Spielzeit regelmäßig an den Trainingseinheiten der Profis teil und sammelte zudem seine ersten Einsätze in der 2. Bundesliga. Seit Beginn der aktuellen Saison 2025/26 gehört der Marokkaner fest zum Kader der Profis", teilt Fortuna mit.
Sven Mislintat, Vorstand Sport: „Hamza hat in den vergangenen eineinhalb Jahren gezeigt, dass er das Potenzial besitzt, sich im Profibereich zu etablieren. Ohne die Verletzungsrückschläge hätte er mit großer Wahrscheinlichkeit bereits regelmäßige Einsatzzeiten in der 2. Bundesliga gesammelt. Mit seinem Tempo und seiner Dribbelstärke bringt er Qualitäten mit, die unserem Offensivspiel zusätzliche Dynamik verleihen können. Damit ist Hamza ein gelungenes Beispiel für die gute Arbeit in unserem NLZ.“
Hamza Anhari: „Es bedeutet mir sehr, sehr viel, bei der Fortuna einen Profivertrag zu unterschreiben, und ich bin dankbar für das Vertrauen des Vorstands. Ich war aus Duisburg einen Schritt zurück in die 4. Liga gegangen, um jetzt zwei Schritte nach vorne zu kommen. Mein Ziel ist es, so schnell wie möglich wieder topfit zu sein und der Mannschaft zu helfen. Nach meiner Schulter-Operation arbeite ich jeden Tag intensiv an meinem Comeback, absolviere meine Reha mit unseren Physios und gebe im Kraftraum alles, um dann endlich auch zum ersten Mal in der Arena vor unseren Fans zu spielen.“