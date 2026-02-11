Profi-Vertrag für diesen Fortuna-Spieler - in der 4. Liga bewiesen

Hamza Anhari (l.) mit Sven Mislintat. – Foto: © F95

Gute Nachrichten für Hamza Anhari: Der torgefährliche Mittelfeldspieler erhält von Fortuna Düsseldorf einen Profi-Vertrag, der bis 2028 terminiert ist. Eine Schulterluxation hatte die Unterschrift nach hinten verschoben, die Details waren schon vorher verhandelt worden.

Zur Saison 2024/25 wechselte Anhari vom MSV Duisburg nach Düsseldorf, wo er in der U23 in der Regionalliga immer häufiger zu gefallen wusste. "Der 22-Jährige nahm deswegen bereits im Laufe der vorigen Spielzeit regelmäßig an den Trainingseinheiten der Profis teil und sammelte zudem seine ersten Einsätze in der 2. Bundesliga. Seit Beginn der aktuellen Saison 2025/26 gehört der Marokkaner fest zum Kader der Profis", teilt Fortuna mit.

Die Stimmen zur Vertragsverlängerung von Anhari

Sven Mislintat, Vorstand Sport: „Hamza hat in den vergangenen eineinhalb Jahren gezeigt, dass er das Potenzial besitzt, sich im Profibereich zu etablieren. Ohne die Verletzungsrückschläge hätte er mit großer Wahrscheinlichkeit bereits regelmäßige Einsatzzeiten in der 2. Bundesliga gesammelt. Mit seinem Tempo und seiner Dribbelstärke bringt er Qualitäten mit, die unserem Offensivspiel zusätzliche Dynamik verleihen können. Damit ist Hamza ein gelungenes Beispiel für die gute Arbeit in unserem NLZ.“