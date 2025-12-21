Profi-Vereine finanzieren 5000 Ausbildungsplätze für Kindertrainer

Alle acht bayerischen Profi-Vereine investieren gemeinsam über eine halbe Million Euro. Die Kinderfußball-Allianz macht die Ausbildung kostenfrei.

Einzigartiger und so noch nie dagewesener Schulterschluss zwischen Profis und Amateuren: Alle acht Profi-Vereine aus dem Freistaat machen gemeinsame Sache mit dem Bayerischen Fußball-Verband (BFV) und schließen sich zur bayerischen Kinderfußball-Allianz zusammen. Gemeinsam mit dem BFV und dessen Sozialstiftung finanzieren der FC Bayern München, der FC Augsburg, der 1. FC Nürnberg, die SpVgg Greuther Fürth, der SSV Jahn Regensburg, der FC Ingolstadt 04 sowie der TSV 1860 München und der 1. FC Schweinfurt 05 in den kommenden vier Jahren die zertifizierten Ausbildungen für bis zu 5000 Kindertrainerinnen und -trainer. Jeder Fußballverein im Freistaat mit einem Kinderfußball-Angebot hat damit einen garantierten Anspruch auf zwei kostenfreie Ausbildungsplätze.

„Das ist ein historischer Tag für unseren Fußball in Bayern“, sagte BFV-Präsident Christoph Kern bei der Vertragsunterzeichnung im Ingolstädter Audi Sportpark: „Nie zuvor in der nun fast 80-jährigen Geschichte unseres Verbandes gab es solch einen Schulterschluss mit allen Profi-Vereinen. Alle bekennen sich zur Arbeit an der Basis und beweisen damit, wie wertvoll die Arbeit mit Kindern im Verein ist.“ Fußball boome in den jungen Jahrgängen, der BFV erreiche von Jahr zu Jahr „neue Rekorde bei den Passneuausstellungen“. Bei der qualifizierten Betreuung in ihren Heimatklubs setzt nun die Kinderfußball-Allianz an.

Im Bestfall kann der BFV damit in den kommenden vier Jahren zusätzlich rund 5000 Kindertrainerinnen und -trainer neu zertifizieren, die Allianz zwischen dem BFV und den acht Profiklubs sowie der BFV-Sozialstiftung sichert die Finanzierung. „Wir sprechen hier von mehr als einer halben Million Euro, die wir alle investieren, um unseren Vereinen diese kostenfreien Ausbildungen zu ermöglichen“, betont Christoph Kern.

Auch die BFV-Sozialstiftung ist der bayerischen Kinderfußball-Allianz beigetreten. „Vorrangig ist die Stiftung vor allem dafür bekannt, in Not geratene Mitglieder der bayerischen Fußballfamilie zu unterstützen. Doch wir sind deutlich breiter aufgestellt und haben deshalb die Möglichkeit, auch hier zu helfen.. Letztlich profitieren alle unsere Vereine von der Kinderfußball-Allianz“, sagt BFV-Schatzmeister Jürgen Faltenbacher, zugleich Mitglied im Vorstand der BFV-Sozialstiftung.

Das Kindertrainer-Zertifikat hat der BFV im Jahr 2018 eingeführt und seither gut 5000 Menschen ausgebildet. Allein in den vergangenen beiden Jahren sind mehr als 50 000 Kinder neu in die Fußballvereine eingetreten und haben das Spielrecht beim BFV beantragt. Von den fast 4500 bayerischen Vereinen bieten aktuell in etwa 2500 Klubs ein spezielles Minifußball-Angebot an.