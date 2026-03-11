Profi-Traum: Ex-Gruppenliga-Spieler Ahmadi nun in Tschechien

Bis vor wenigen Wochen dribbelte er noch im Trikot von Türk Kelsterbach, nun ist Romin Ahmadi in die dritte Liga Tschechiens gewechselt. – Foto: Willi Roth (Archiv)

Kelsterbach/Taus. Der Schritt wirkt ungewöhnlich: Der 19-jährige Romin Ahmadi ist aus der siebten Liga in Deutschland in die dritte Liga nach Tschechien gewechselt. Für den jungen Spieler könnte dies eine Chance sein, sich sportlich weiterzuentwickeln und den Sprung aus dem Amateurfußball zu schaffen. Möglich wurde der Wechsel durch seinen Berater und ein kurzfristig organisiertes Probetraining, nachdem zuvor ein geplanter Wechsel in die Schweiz gescheitert war.

Der Kontakt kam über seinen Berater zustande, der ihm kurzfristig ein Probetraining in Tschechien vermittelte. Obwohl der Kader bereits weitgehend besetzt war, konnte Ahmadi die Verantwortlichen überzeugen und erhielt anschließend ein Vertragsangebot. Sein Vertrag ist zunächst bis Sommer datiert, mit der Option auf eine Verlängerung. „Das Stadion und das Trainingsgelände – alles vor Ort wirkt sehr professionell“, sagt Ahmadi über seine ersten Eindrücke bei seinem neuen Verein. Sportlich kämpft der Verein derzeit um den Aufstieg in die zweite Liga – aktuell liegt TJ Jiskra auf Rang zwei.

Ahmadi sieht in seinem Wechsel eine Perspektive für seine Entwicklung. „Mein Ziel ist es, Profi zu werden.“ Vor allem die Chance auf den Aufstieg reize ihn, da in der zweiten Liga vollständig professionell gearbeitet werde, sagt Ahmadi. „Die zweite tschechische Liga ist vergleichbar mit der unteren dritten Liga oder den Top-Teams aus der Regionalliga in Deutschland“, ordnet er das Leistungsniveau ein. Ahmadi, der mittlerweile in der 11.000-Einwohner-Stadt in Tschechien nahe der bayrischen Grenze lebt, sagt, dass ihn sein neues Team gut aufgenommen habe – ganz einfach sei die Eingewöhnung dennoch nicht. „Mein Trainer spricht leider kein Englisch, deshalb muss der Co-Trainer vieles übersetzen – der kann gut Deutsch“, fügt er hinzu.

Wechsel nach Bern scheitert an fehlender Arbeitsbewilligung

Dabei war Tschechien ursprünglich nicht seine erste Option. Zuvor hatte der Flügelspieler bereits einen Vertrag in der Schweiz unterschrieben. „Ich hatte ein Angebot vom FC Prishtina Bern in der dritten Schweizer Liga und den Vertrag schon unterschrieben.“ Das Engagement kam jedoch nicht zustande, da der Wechsel nach seinen Angaben kurzfristig an bürokratischen Fragen rund um die Arbeitsbewilligung scheiterte. Kurz darauf vermittelte sein Berater ihm ein Probetraining in Tschechien. Zwar hatten auch Vereine aus Deutschland Interesse gezeigt – darunter die Verbandsligisten FC Neu-Anspach und der SV Zeilsheim aus der Verbandsliga – dennoch entschied sich der talentierte Flügelspieler für den Schritt ins Ausland.

Neben dem Vereinsfußball ist der 19-Jährige auch durch seine Präsenz in den sozialen Medien bekannt, wo er Trainingsvideos und Einblicke in seinen Fußballalltag veröffentlicht. Zudem trat er mehrfach in der Icon League an – einer Kleinfeldliga von ehemaligen Profis und Content-Creatorn. Dort spielte er unter anderem im Team „DNA Athletics“ von David Alaba und Niklas-Wilson Sommer und traf auch auf internationale Stars. „Es hat Spaß gemacht, gegen Spieler wie Toni Kroos, Marcelo oder Ricardo Quaresma zu spielen“, sagt Ahmadi. Für seine weitere Karriere sieht er diese Erfahrungen jedoch eher als Nebenstation: „Mit der Kleinfeldliga ist es jetzt erstmal vorbei.“

Einladung für die afghanische Nationalmannschaft

Parallel könnte sich eine weitere Chance auftun: Nach eigenen Angaben wurde Ahmadi von der afghanischen Nationalmannschaft eingeladen und könnte für die Qualifikationsspiele im März für den Asian Cup berücksichtigt werden. Der Kontakt sei über den Teammanager seines ehemaligen Vereins FC Türk Kelsterbach, Selcuk Karabuga, zustande gekommen, erklärt Ahmadi.

Ob sich dieser nächste Schritt ergibt, bleibt offen. Klar ist jedoch: Ahmadi setzt derzeit alles darauf, sich über seinen Weg im Ausland seinem Ziel anzunähern – eines Tages Profifußballer zu werden.