Profi-Torhüter kehrt zurück, neue Mannschaft und Verlängerungen

Weiter geht es mit den positiven Nachrichten. Drei weitere Spieler haben ihre Zusage für die kommende Spielzeit gegeben.

Dabei wird es vor allem bei Matti Pollak wohl noch eine ganze Weile dauern, ehe wir unseren flexiblen Außenspieler wieder auf dem Platz zu sehen bekommen. Nach seinem - im letzten Saisonspiel - erlittenen Schlüsselbeinbruch musste er sich einer OP unterziehen. Wir hoffen auf deine baldige Rückkehr.

Nichts desto trotz wird ein weiterer Pollak für uns auf dem Platz stehen. Matti's älterer Bruder Louis wird unsere Defensive wie eh und je laufstark unterstützen und außerdem die Bierkasse in ungeahnte Höhen treiben.

Last but not least wird Niko Baumann weiter für den TSV auf Torejagd gehen. Wie wichtig "Baumi" für Chemie sein kann, haben wir in den letzten drei Spielen gesehen, als der Vollblutstürmer nach langer Verletzungspause an einigen Toren direkt beteiligt war.