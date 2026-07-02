Profi-Schiri aus Norheim bringt die „RefCam“ zur WM

Welcome to WM: Der Norheimer Schiedsrichter Patrick Kessel im Stadion des Eröffnungsspiels in Mexiko-Stadt. – Foto: Patrick Kessel

Norheim/Boston. Wenn die sogenannte „RefCam“, die Referee-Camera, beeindruckende Bilder aus der Perspektive der Schiedsrichter liefert, bekommt Patrick Kessel große Augen. Der Norheimer, selbst im deutschen Profifußball – etwa als Schiedsrichter-Assistent im Gespann von Bundesliga-Referee Tobias Welz – unterwegs, hatte die Idee für eine Mini-Kamera für Echtzeitübertragungen auf dem Spielfeld und entwickelte diese konsequent weiter. Bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada präsentiert der Mann aus dem 1600-Seelen-Ort bei Bad Kreuznach seine Erfindung auf der ganz großen Bühne. Als technischer Ansprechpartner war der 36-Jährige in den vergangenen Wochen mitten im WM-Geschehen, zudem erlebte er als Fan das Aus der deutschen Nationalmannschaft in Boston hautnah. Ein Gespräch über die neue Sicht auf den Fußball, große Emotionen und eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung.