Profi-Schiri aus Norheim bringt die „RefCam“ zur WM

Norheim/Boston. Wenn die sogenannte „RefCam“, die Referee-Camera, beeindruckende Bilder aus der Perspektive der Schiedsrichter liefert, bekommt Patrick Kessel große Augen. Der Norheimer, selbst im deutschen Profifußball – etwa als Schiedsrichter-Assistent im Gespann von Bundesliga-Referee Tobias Welz – unterwegs, hatte die Idee für eine Mini-Kamera für Echtzeitübertragungen auf dem Spielfeld und entwickelte diese konsequent weiter. Bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada präsentiert der Mann aus dem 1600-Seelen-Ort bei Bad Kreuznach seine Erfindung auf der ganz großen Bühne. Als technischer Ansprechpartner war der 36-Jährige in den vergangenen Wochen mitten im WM-Geschehen, zudem erlebte er als Fan das Aus der deutschen Nationalmannschaft in Boston hautnah. Ein Gespräch über die neue Sicht auf den Fußball, große Emotionen und eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung.
Wie es dazu kam und wie er das aberkannte Tor zum 2:1 für Deutschland gegen Paraguay bewertet, lest ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.