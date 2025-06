Profi-Nachwuchs auf dem "Galgen" des FC Starkenburgia Nach längerer Pause richtet der FC Starkenburgia wieder ein hochkarätig besetztes E-Junioren-Turnier aus

Heppenheim. Zum Geburtstag nur das Beste! Getreu diesem Motto lassen es die Verantwortlichen des FC Starkenburgia Heppenheim zum 125-jährigen Vereinsjubiläum in diesem Jahr so richtig krachen – sowohl in sportlicher als auch in kultureller Hinsicht.

So lockte allein die Traditionsmannschaft von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt im Mai knapp 2.500 Zuschauer ins Starkenburg-Stadion, auch die anschließende Party mit Hit-Radio FFH war ein voller Erfolg.

Große Namen wie der 1. FC Kaiserslautern, der SV Darmstadt 98, Waldhof Mannheim oder der SV Wehen Wiesbaden sind an Fronleichnam (Donnerstag, 19. Juni) auf dem Sportplatz am Zentgericht vertreten, hinzu kommen Viktoria Aschaffenburg, Astoria Walldorf, FC Gießen, SSV Reutlingen, Wormatia Worms, SGV Freiberg oder SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Sie alle messen sich mit den drei Teams des „Geburtstagskindes“ FC Starkenburgia sowie den Nachbarn von der TSG 1862/09 Weinheim, des TSV Amicitia Viernheim und der TSV Auerbach. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld vom SC Rot-Weiß Rheinau.

Dass es sich dabei nicht um die Männerteams der Proficlubs handelt, versteht sich von selbst. Stichwort: Sommerpause. Doch auch die E-Junioren der jeweiligen Nachwuchsleistungszentren wissen schon ganz genau, worauf es ankommt – und vor allem, was es bedeutet, ein großes Wappen auf der Brust zu tragen. Gespielt wird parallel auf zwei Kleinfeldern, los geht das Spektakel bereits um 9.30 Uhr. Die Finalrunde beginnt dann gegen 14.45 Uhr mit den Achtelfinalspielen, das große Finale steigt schließlich um 17.30 Uhr.

Wer wohl das Rennen machen wird? Cheforganisator Christian Krumbein-Schulze vermag es angesichts des starken Teilnehmerfeldes nicht zu sagen. Nur zu zwei Prognosen lässt er sich hinreißen: „Ich gehe nicht davon aus, dass eine unserer drei Mannschaften im Finale stehen wird. Die Wahrscheinlichkeit ist dagegen groß, dass die NLZ-Teams aus Lautern, Darmstadt, Mannheim oder Wiesbaden vorne mitspielen werden.“

Eine alte Tradition wird wiederbelebt

Wer am Ende den Siegerpokal in den Himmel recken darf, spielt für die Organisatoren aber nur eine untergeordnete Rolle. „Viel wichtiger ist, dass wir die alte Tradition des E-Jugend-Cups wieder aufleben lassen und es uns gelingt, dieses tolle Format in die nächsten Jahre zu tragen. Und es ist vor allem für unsere Kids toll, dass man aus dem Gebiet des Hessischen Fußball-Verbandes ausbricht und sich auch mal mit Mannschaften aus anderen Bundesländern messen kann“, sagt Krumbein-Schulze.

Tatsächlich kämpften schon in der Vergangenheit zahlreiche Nachwuchsteams beim FC Starkenburgia um einen großen Wanderpokal, „seit geraumer Zeit war das Projekt aber eingeschlafen“, räumt Krumbein-Schulze ein. Das Jubiläum habe man nun jedoch genutzt, um einen Neuanfang zu starten und Kontakte zu den „Großen“ zu knüpfen, sagt er – mit Erfolg. „Darmstadt und Kaiserslautern haben ohne großes Zögern zugesagt. Das war schon klasse.“

Nun gilt es natürlich, diesen ersten Eindruck am Donnerstag zu bestätigen – und ein guter Gastgeber zu sein. Auf dem Feld, aber auch am Grill, an der Kuchentheke oder beim Getränkeausschank.