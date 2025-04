Profi glänzt bei U23: "Hochgradig professionell und teamorientiert"

Am Dienstagabend greift die U23 des 1. FC Magdeburg nach der Tabellenspitze der Oberliga Süd. Mit einem Heimsieg über den Ludwigsfelder FC würde die FCM-Reserve den RSV Eintracht vom Platz an der Sonne verdrängen (und das bei weiterhin noch einer absolvierten Partie weniger). Die ersten drei Spiele des neuen Jahres haben die Blau-Weißen allesamt gewonnen - auch dank eines glänzenden, abgestellten Profis.

Jason Çeka, der im Zweitliga-Kader um Cheftrainer Christian Titz zuletzt nicht mehr nominiert wurde, trumpft bei der U23 auf. Gegen Einheit Rudolstadt (3:1) traf Çeka einmal selbst und bereitete einmal vor. Gegen den VfL Halle 96 (2:1) und zuletzt gegen den FSV Budissa Bautzen (3:2) legte der 25-Jährige jeweils in der Schlussphase die entscheidenden Treffer auf. Ingesamt stehen fünf Scorerpunkte in drei Oberliga-Einsätzen zu Buche. Doch nicht nur deshalb verdiente sich der Flügelspieler zuletzt ein Sonderlob. Zum Spielerprofil:

Çeka bringe sich "über dem Maße" und "auf ganzer Linie" positiv in die Mannschaft ein, attestierte Pascal Ibold, der die U23 gemeinsam mit Petrik Sander trainiert, nach dem Heimsieg über Bautzen. "Von der Minute seiner Anreise bis zur Minute seiner Abreise ist er hochgradig professionell und teamorientiert", lobte Ibold und betonte: "Es ist kein Zufall, dass er so viele Scorerpunkte hat - und die hat er nicht, weil er Jason Ceka heißt." Viel mehr sei die Ausbeute ein Zeichen "dieses Willens, dieser Leistungsbereitschaft und dieser Professionalität, die er an den Tag legt", so Ibold.