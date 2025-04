Profi-Debüt, Spieler-Casting und Beinahe-Insolvenz des MSV Duisburg

FuPa präsentiert euch die Schlagzeilen der Kalenderwoche 16. Talha Bayram spielte bis zum Winter in der Landesliga Niederrhein, debütierte jetzt vor 40.000 Zuschauern in der Türkei. Das Spieler-Casting des 1. FC Düren hat für Aufruhr gesorgt, ebenso die Beinahe-Insolvenz des MSV Duisburg. Der drohende Neun-Punkte-Abzug des KFC Uerdingen hat Auswirkungen auf die Kreisliga A.

Talha Bayram: Von der Landesliga zum Profi-Debüt vor 40.000 Zuschauern

Talha Bayram spielte in der Hinrunde noch für Arminia Klosterhardt in der Landesliga. Im Winter wagte er den durchaus mutigen Wechsel in die 4. Liga der Türkei - und feierte am Wochenende gegen Bursaspor sein Debüt vor fast 42.000 Zuschauern.