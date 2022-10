Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams im April dieses Jahres hatte Unterhaching in Schweinfurt am Ende die Nase mit 2:0 vorne. – Foto: Sven Leifer

Profi-Alarm! Hieven Schnüdel die Kickers gegen Haching auf den Thron? 19. Spieltag in der Regionalliga Bayern: Heißes Derby in Fürth +++ Vilzing zuhause gegen Illertissen +++ Kellerduell in Ansbach

Die SpVgg Unterhaching ist momentan das Nonplusultra in der Regionalliga Bayern. Seit acht Spielen ist die Elf von Trainer Sandro Wagner ungeschlagen - und steht wohl zurecht an der Spitze der Tabelle. Wenn zuletzt auch Kellerkind TSV Rain am Lech die Münchener Vorstädter durchaus ärgern konnte (1:1). Mit dem 1. FC Schweinfurt 05 gastiert nun am Samstag im Alpenbauer Sportpark eine Mannschaft, die nicht minder unberechenbar erscheint - zumindest, was die bisherigen Ergebnisse anbelangt. Sollten die derzeit sechsplatzierten Schnüdel diese Partie für sich entscheiden und Hachings direkter Konkurrent, die zweitplatzierten Würzburger Kickers, gegen den Remis-König (zuletzt fünfmal Unentschieden) aus Rain gewinnen können, rückt die Truppe von Marco Wildersinn freiweg auf Rang eins vor. Verfolger Wacker Burghausen (drei der letzten vier Partien verloren) tritt in Eichstätt an, das drei der letzten vier Spiele gewonnen hat. In Fürth steigt das Duell der Erzfeinde zwischen der heimischen SpVgg und der Nürnberger U23. Ansbach will nach fünf sieglosen Begegnungen endlich wieder voll punkten - im Kellerduell gegen Heimstetten. Buchbach muss nach Aschaffenburg, Vilzing empfängt zuhause den FV Illertissen. Hankofen will gegen Aubstadt punkten und der FC Pipinsried einen Sahnetag gegen die "Kleinen Bayern" erwischen.

Jochen Seitz (Trainer Viktoria Aschaffenburg): "Wir konnten in den letzten drei Spielen nicht voll punkten, wobei wir mit Haching und Schweinfurt gegen zwei Profi-Teams angetreten sind und sehr ordentliche Leistungen abgeliefert haben. Vom spielerischen her kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Momentan fehlt die Effektivität im Sturmzentrum. Ansonsten ist alles nach wie vor im grünen Bereich. Gegen Buchbach wollen wir dennoch endlich wieder mal einen Dreier einfahren. Uns erwartet eine eingespielte wie kampfstarke Truppe." Personalsituation: Nicht dabei sind Philipp Beinenz und Elias Niesigk aus bekannten Gründen; hinzu kommt Tom Schulz (muskuläre Probleme); Marcel Thallinger (Trainer TSV Buchbach): "Wir wollen nicht mit leeren Händen die lange Heimreise antreten - wohlwissend, dass Aschaffenburg eine große Herausforderung für uns sein wird. Sie haben ihre große Stärken im Pressing und in der Verteidigung - eine gundsolide, kompakte Mannschaft mit wenigen Schwächen. Hier müssen wir Lösungen finden, wie wir zu Torchancen kommen und diese auch nutzen können." Personalsituation: Lukas Winterling fällt krankheitsbedingt aus; Christoph Steinleitner ist nach der Schulterverletzung wieder ins Training eingestiegen, jedoch für den Kader eins noch keine Option;

Josef Eibl (Trainer DJK Vilzing): "Seit dem Trainerwechsel hat sich Illertissen stabilisiert und holt die Punkte. Sie hat Qualität und ist eine gestandene Regionalliga-Mannschaft, die sich nun gefangen hat. Wir gehen als Außenseiter in die Partie. Nichtsdestotrotz möchten wir vor allem an die kämpferische Leistung gegen Buchbach anknüpfen. Wir wollen definitiv nicht verlieren." Personalsituation: Christian Kufner kehrt nach seiner Gelb-Rot-Sperre wieder zurück; Franz Wendl ist nach langer Verletzungspause wieder im Kader; Holger Bachthaler: "Es gilt Woche für Woche möglichst oft zu punkten und sich als Mannschaft weiter zu entwickeln. Wir wollen natürlich in Vilzing die Vorrunde mit einem Erfolgserlebnis abschließen - wohlwissend, dass das schwer wird." Personalsituation: Dem FVI steht - bis auf die Langzeitverletzten - der ganze Kader zur Verfügung.

Christoph Hasselmeier (Trainer SpVgg Ansbach): "Ich erwarte mit Heimstetten einen Gegner auf Augenhöhe. Der SVH hat definitiv keine schlechte Mannschaft, hatte jedoch zuletzt große Probleme mit Verletzungen. Sie werden noch viele Punkte holen in dieser Saison - am Samstag hoffen wir jedoch darauf, dass sie bei uns bleiben. Das wird sicher ein ganz enges Spiel." Personalsituation: Pepe Brekner, Sebastian Heid und Michael Sperr fallen weiterhin aus; Eric Weeger kehrt nach seiner Gelbsperre zurück in den Kader; Roman Langer (Trainer SV Heimstetten): "Ansbach, eine an sich gute Mannschaft, konnte in den vergangenen vier Spielen nicht gewinnen. Mit ihren Zuschauern im Rücken wird das für uns kein leichtes Auswärtsspiel. Wir wollen die zuletzt gemachten individuellen Fehler im Spielaufbau abstellen, wollen wieder mutig nach vorne spielen, um Punkte aus Ansbach entführen zu können." Personalsituation bleibt unverändert im Vergleich zum vorherigen Spieltag - außer Robert Manole, der aufgrund seiner gelb-roten Karte gesperrt ist;

Markus Mattes (Trainer VfB Eichstätt): "Wacker hat eine vor allem spielerisch gute Truppe, die absolut zurecht dort steht, wo sie gerade in der Tabelle rangiert. Wenn man sie nach den jüngsten Ergebnissen einstufen würde, wäre das ein Fehler. Nürnberg und Würzburg waren zwei extrem schwere Auswärtsspiele. Einen Ausreißer hatten sie mit der Niederlage gegen Pipinsried, doch das kann passieren. Unsere Spiele sind zuletzt gut gelaufen, ich hoffe aber, dass es mehr als ein Zwischenhoch ist. Gegen Burghausen wird's zur Sache gehen, vor allem körperlich. Wir freuen uns drauf." Personalsituation: Luca Trslic laboriert noch an einer Knieprellung, Julian Kügel ist gelb-gesperrt; Karl-Heinz Fenk (Sportlicher Leiter SV Wacker Burghausen): "Eichstätt spielt sehr körperbetont und ist vor allem bei Standards gefährlich. Markus Mattes ist ein sehr erfahrener Trainer, der die Liga in- und auswendig kennt. Wir fahren dennoch nach Eichstätt, um dort drei Punkte zu holen - und hoffen, dass wir von unseren tollen Fans unterstützt werden. Mit dem zwölften Mann im Rücken werden wir gemeinsam wieder die volle Punktzahl holen." Personalsituation ist unverändert: Sieben Spieler (Dennis Ade, Christoph Schulz, Chris Fischer, Nico Helmbrechts, Johann Diayo, Aboubacar Cissé und Toni Trograncic) fallen weiterhin verletzt aus;

Tarik Sarisakal (Sportlicher Leiter FC Pipinsried): "Bayern bringt eine unheimliche Spielerqualität mit, darüber gibt's nichts zu diskutieren. Sie spielen heuer unter ihren Möglichkeiten. Bayern hat einen höheren Anspruch als das, was der momentane Tabellenstand wiedergibt. Wir nehmen die Rolle des Außenseiters gerne an, aber um gegen die Roten etwas mitzunehmen, müssen wir einen Sahnetag erwischen." Personalsituation: Benedikt Lobenhofer fällt gelb-gesperrt aus; Halit Yilmaz ist nach seiner Verletzung noch nicht einsatzfähig; hinter Nikola Jelisic (Schmerzen am Sprunggelenk) steht ein großes Fragezeichen; Keeper Daniel Witetschek (Probleme an der Sehne) ist ebenfalls noch nicht soweit;

Petr Ruman (Trainer SpVgg Greuther Fürth II): "Derby ist Derby, da brauchst du keine Extra-Motivation. Das ist ein Spiel, in dem du vor allem klar in deinen Aktionen bleiben musst. Kopf, Mentalität, Einstellung – das beeinflusst so ein Spiel sehr. Der Club steht gut da, sie wissen fußballerisch zu überzeugen, haben auch wirklich gute Jungs mit drin. Das kann ein sehr interessantes Derby werden." Personalsituation: Ausfallen wird auf Fürther Seite weiterhin Maximilian Hirschmann (Reha nach Muskelfaserriss); die Einsätze der angeschlagenen Nikolas Hofmann und Robin Littig sind fraglich. Thomas Hüttner (Teammanager 1. FC Nürnberg II): "Wir wollen unsere Serie nach zwei Siegen gegen Burghausen und Bayern weiter fortsetzen. Die vorderen Tabellenteams liegen uns scheinbar etwas mehr als die im hinteren Drittel. Ansonsten: Es ist Derby-Zeit, da muss man nicht mehr viel dazu sagen. Die Motivation dürfte da von Haus aus groß sein - da zählt nur ein Sieg!" Personalsituation: Soweit unverändert im Vergleich zum vorherigen Spieltag; Ali Loune steht dem Kader wieder zur Verfügung; zudem ist die Sperre von Seyhan Yigit abgegolten;

Victor Kleinhenz (Trainer TSV Aubstadt): "Ich erwarte in Hankofen ein sehr emotionales Fußballspiel, bei dem es für uns darum geht, unsere Torchancen auch in Zählbares umzumünzen. Die Tabelle ist nach wie vor sehr eng - eine längere Durststrecke darf man sich in dieser unglaublich ausgeglichenen Liga nicht erlauben." Personalsituation: Es fehlt Tim Hüttl (rot-gesperrt); bis auf die Langzeitverletzten Michael Dellinger und Marvin Weiß, der sich wieder im Aufbautraining befindet, sind jedoch alle Mann verfügbar. --> zur aktuellen Lage bei der SpVgg Hankofen-Hailing