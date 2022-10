Professionalisierung im Landesverband: FSA gründet eine GmbH Der Fußballverband Sachsen-Anhalt beschreitet seit Oktober neue Wege

Aufgabe der neugegründeten Service GmbH sei es, "verschiedene Maßnahmen und Projekte in den Themen Spielbetrieb, Nachwuchsfußball, Talentförderung, Schiedsrichter, gesellschaftliche Aufgaben sowie Qualifizierung zum Nutzen des Amateurfußballs in Sachsen-Anhalt auch im Bereich Vermarktung weiterzuentwickeln", heißt es in der Pressemitteilung des Verbands. Als Geschäftsführer konnte mit Bernd Weidemann ein Unternehmer gewonnen werden, der sich zuvor schon seit Anfang des Jahres in der Gruppe der „Freunde und Förderer des Fußballs in Sachsen-Anhalt“ engagiert hat.

Viel Kompetenz und großes Netzwerk im Fußball-Umfeld hat der FSA derweil mit Stephan Lietzow gewonnen, der den Posten des Vermarktungs-Managers bekleidet. Lietzow war zuvor 18 Jahre lang in verschiedenen Funktionen beim 1. FC Magdeburg tätig - zuletzt als Leiter im Marketing und Vertrieb. "Ich freue mich darauf, meine Ideen und Erfahrungen im Bereich Marketing, Vermarktung und Öffentlichkeitsarbeit einbringen zu dürfen", wird der Sport- und Fitnesskaufmann in der Mitteilung zitiert. "Jetzt ist es mein Ziel, die Ideen, Herausforderungen und Möglichkeiten der Kreis-Stadtfachverbände Fußball und Vereine kennenzulernen und mein Wissen für den Amateur-Fußball in Sachsen-Anhalt einzubringen“, so Lietzow, dessen fußballerische Wurzeln bei der TSG Calbe liegen, weiter.

