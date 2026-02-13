Procopio folgt zur neuen Saison beim SV Uttenweiler auf Maurer

Der SV Uttenweiler stellt zur kommenden Saison die Weichen auf der Trainerbank neu. Anthony Procopio wird Spielertrainer beim Bezirksligisten und folgt damit auf Steffen Maurer. Der 37-Jährige Maurer hatte den Verein frühzeitig über seinen Rückzug informiert, bleibt dem Team jedoch als Spieler erhalten. Uttenweiler steht derzeit mit 28 Punkten auf Rang neun der Bezirksliga Oberschwaben und besitzt derzeit mit 12 Punkten Vorsprung ein komfortables Polster auf die Abstiegszone.
Abteilungsleiter Fabian Maurer zur Ausgangslage:„ Unser aktueller Trainer Steffen Maurer hat uns schon im November mitgeteilt zur kommenden Saison aufzuhören. Gründe sind der Hausbau und zudem wird er bald Papa. Steffen macht jedoch als Spieler weiter.“
Damit endet für Steffen Maurer nach zwei Jahren als Spielertrainer eine Phase, in der er die Mannschaft weiter in der Bezirksliga etabliert hat. Maurer war auch davor, außer einer Unterbrechung von ungefähr vier Jahren (in dieser Zeit war er Spielertrainer bei der SG Ertingen/Binzwangen aktiv), nur für den SV Uttenweiler als Spieler aktiv.
Für Anthony Procopio kam die Anfrage überraschend. „Seit ein paar Jahren, hatte ich schon im Kopf, irgendwann den Weg als Trainer zu gehen. Fussball hat bei mir im Leben immer schon eine wichtige Rolle gespielt. Es war klar wenn ich als Spieler aufhören werde, muss ich eine andere Rolle finden! Ich glaube, komplett ohne Fussball würde es gar nicht gehen.“
Umso größer war die Überraschung über den Kontakt aus Uttenweiler: „Mit der Anfrage von Uttenweiler hatte ich wirklich nicht gerechnet, das war eine schöne Überraschung. Der Verein ist eine Top Adresse in der Region: Er hat sich in der Bezirksliga etabliert, mit guten Strukturen und tollen Perspektiven.“
Der Wechsel bedeutet für Procopio auch einen emotionalen Einschnitt. „Die Entscheidung war einerseits verdammt schwierig, da ich mich bei der SGM Ringschnait/Mittelbuch richtig wohl fühle. Sportlich habe ich dort so viel erlebt und auch menschlich - ob Mitspieler, Coach oder Betreuer und Fans der SGM - das ist einfach eine große Familie. Der Abschied am Ende der Saison wird richtig hart. Aber anderseits war die Entscheidung doch relativ einfach: Wenn so eine Adresse wie Uttenweiler anfragt und der Verein schenkt dir sein Vertrauen für eine solche Aufgabe, kann man da nicht Nein sagen.“
Entscheidend war für ihn auch der persönliche Eindruck: „Der Kontakt dort war von der Ersten Minute an top. Es erwartet mich auch eine tolle Mannschaft und eine tolle Umgebung. Ich freue mich schon riesig auf die Herausforderung als Spielertrainer.“
Fabian Maurer beschreibt die Entscheidung des Vereins als bewusstes Bekenntnis: „Toni haben wir angefragt ob er bei uns spielen will oder auch aufgrund seiner Vita und örtlichen Nähe (wohnt in Betzenweiler) Trainer bei uns werden möchte. Wir hatten danach sehr gute Gespräche und glauben dass es super matchen wird. Das es seine erste Trainerstation sein wird macht uns gar nichts, wir haben da bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Wir trauen ihm mit seiner sympathischen und emphatischen Art und seiner Teamfähigkeit das vollends zu.“
Trotz der Personalentscheidung richtet sich der Blick zunächst auf die laufende Saison.
„Jetzt gilt es die volle Konzentration auf die Rückrunde zu legen und alles reinzuhauen, um die anspruchsvolle Bezirksliga Oberschwaben zu halten.“
Der SV Uttenweiler startet am 1. März um 15 Uhr beim SV Ochsenhausen in die Rückrunde.