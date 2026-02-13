Procopio folgt zur neuen Saison beim SV Uttenweiler auf Maurer Der aktuelle Spieler der SGM Ringschnait/Mittelbuch Anthony Procopio wird den SV Uttenweiler übernehmen. von Matthias Kloos · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Anthony Procopio (links im Bild) folgt auf Steffen Maurer – Foto: SGM/ SVU

Der SV Uttenweiler stellt zur kommenden Saison die Weichen auf der Trainerbank neu. Anthony Procopio wird Spielertrainer beim Bezirksligisten und folgt damit auf Steffen Maurer. Der 37-Jährige Maurer hatte den Verein frühzeitig über seinen Rückzug informiert, bleibt dem Team jedoch als Spieler erhalten. Uttenweiler steht derzeit mit 28 Punkten auf Rang neun der Bezirksliga Oberschwaben und besitzt derzeit mit 12 Punkten Vorsprung ein komfortables Polster auf die Abstiegszone.

Abteilungsleiter Fabian Maurer zur Ausgangslage:„ Unser aktueller Trainer Steffen Maurer hat uns schon im November mitgeteilt zur kommenden Saison aufzuhören. Gründe sind der Hausbau und zudem wird er bald Papa. Steffen macht jedoch als Spieler weiter.“ Damit endet für Steffen Maurer nach zwei Jahren als Spielertrainer eine Phase, in der er die Mannschaft weiter in der Bezirksliga etabliert hat. Maurer war auch davor, außer einer Unterbrechung von ungefähr vier Jahren (in dieser Zeit war er Spielertrainer bei der SG Ertingen/Binzwangen aktiv), nur für den SV Uttenweiler als Spieler aktiv.

Eine unerwartete Anfrage Für Anthony Procopio kam die Anfrage überraschend. „Seit ein paar Jahren, hatte ich schon im Kopf, irgendwann den Weg als Trainer zu gehen. Fussball hat bei mir im Leben immer schon eine wichtige Rolle gespielt. Es war klar wenn ich als Spieler aufhören werde, muss ich eine andere Rolle finden! Ich glaube, komplett ohne Fussball würde es gar nicht gehen.“ Umso größer war die Überraschung über den Kontakt aus Uttenweiler: „Mit der Anfrage von Uttenweiler hatte ich wirklich nicht gerechnet, das war eine schöne Überraschung. Der Verein ist eine Top Adresse in der Region: Er hat sich in der Bezirksliga etabliert, mit guten Strukturen und tollen Perspektiven.“