Probsteier SG nutzt Möglichkeiten, Wiker SV nicht beim 3:0

Robin Witt (li., Probsteier SG) erzielte die wichtige Führung. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der Wiker SV hat am Auswärtsspieltag in der Verbandsliga Nord eine 0:3 (0:2)-Niederlage bei der Probsteier SG hinnehmen müssen. Trotz optisch durchaus chancenreicher Phasen auf Seiten der Gäste zeigte sich der Tabellenführer Probsteier SG vor dem Tor extrem effizient und behielt am Ende verdientermaßen, auch wenn zu hoch, die Oberhand.

Die Gastgeber aus der Probstei übernahmen in der Anfangsphase das Kommando, zeigten sich spielbestimmend und ließen den Ball gut durch die eigenen Reihen laufen. „In der ersten Halbzeit die Probstei klar spielbestimmend. Das muss man sagen, hatte deutlich mehr Ballbesitz, hat den Ball auch gut laufen lassen, hat immer wieder Überzahl geschaffen auf deren rechten Angriffsseite, wo wir so bisschen Problemchen mit hatten“, erkannte Wik-Trainer Stefan Röschmann im ersten Durchgang. Dennoch verzeichneten auch die Wiker gute Umschaltmomente und hätten vor dem Rückstand selbst in Führung gehen können.

Stattdessen schlug die Probsteier SG eiskalt zu: In der 24. Minute brachte Robin Witt die Hausherren nach einem hohen Ball in den Strafraum und einer Bogenlampe mit 1:0 in Führung. Nur wenige Minuten später folgte der nächste Nackenschlag für die Gäste. Nach einer umstrittenen Szene im Mittelfeld, bei der Angreifer Lennard Reinke den Weg blockte, schlenzte Bennet Nitta den Ball mit einem sehenswerten Fernschuss zum 2:0 in die Maschen (29.). Wik ließ in der Folge durch Torchancen unter anderem von Alexander Theel oder eigenen Umschaltaktionen die nötige Kaltschnäuzigkeit vermissen.

Wik drängt auf den Anschluss, Ferhat Yurtseven macht den Deckel drauf

Nach dem Seitenwechsel agierten die Gäste aus Kiel mutiger, verlagerten das Geschehen vermehrt in Richtung des gegnerischen Tores und erarbeiteten sich weitere Möglichkeiten. Kieler Chancen durch Torben Blechenberg – der knapp über das Gehäuse schoss – sowie Andre Wittern, der den Keeper bereits umkurvt hatte, aber aus spitzem Winkel nicht vollenden konnte, blieben jedoch ungenutzt.

Jörg Ahrens, Trainer der Elf aus Schönberg, zeigte sich nach Abpfiff rundum zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Die Wik war heute ein anspruchsvoller Gegner, der uns über die gesamte Spielzeit alles abverlangt hat. Wir waren aber auch sofort griffig im Spiel gegen den Ball.“ Da die Gäste in der Schlussphase volles Risiko gingen und hinten komplett öffneten, nutzte der eingewechselte Ferhat Yurtseven einen Konter in der 88. Minute gnadenlos aus und stellte mit dem 3:0 den Endstand her.

„Im Endeffekt muss man sagen, für die Probstei aufgrund der Chancenverwertung einfach auch verdienter Sieg“, zog Stefan Röschmann fair Bilanz nach der Partie am Dienstagabend.

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