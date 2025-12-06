Probsteier SG hat ihren Trainer gefunden

Bei der Probsteier SG (Verbandsliga Ost) herrscht Aufbruchstimmung – und das mit zwei bekannten Gesichtern an der Seitenlinie. Nach dem überraschenden Rücktritt von Coach Samed Erol im September schien zunächst niemand so recht zu wissen, wie es weitergehen sollte. Doch anstatt Stagnation oder Rückschritt gab es eine Lösung, wie sie Fußballromantiker lieben: Torwartlegende Thomas Bohrmann und Co-Trainer Reza Jalali sprangen kurzerhand ein und machten aus der Interimslösung ein echtes Erfolgsprojekt.

In nur neun Partien sammelte die Mannschaft beeindruckende 22 Punkte ein und schoss sich damit schnurstracks auf den zweiten Tabellenplatz. Der Höhepunkt dieser Aufholjagd: ein umjubelter 1:0-Sieg gegen den Spitzenreiter Heikendorfer SV im letzten Spiel vor der Winterpause.

Die Trainerfrage? Nach dieser Serie eigentlich nur noch Formsache.

Die Vereinsführung sah das genauso und entschied sich für die charmanteste aller Lösungen: Das Duo bleibt bis Saisonende im Amt. Die Mannschaft steht geschlossen dahinter – und wer die aktuelle Stimmungslage betrachtet, könnte meinen, die PSG sei eine eingeschworene Truppe auf dem Weg zu Großem.

Auch das starke Betreuerteam mit Peter Rosenfeld und Melli Tümmler bleibt an Bord. Kontinuität, aber mit Herz.

Lob vom Chef – und das vollkommen verdient

Ligamanager Schröder bringt es auf den Punkt: „Thomas und Reza haben tolle Arbeit geleistet und sich die Fortsetzung in dieser Konstellation mehr als verdient. Die Mannschaft zeigt wieder ein anderes Gesicht und besticht durch Teamgeist und Geschlossenheit.“

Rückrunden-Vorbereitung steht schon in den Startlöchern

Mitte Januar bittet das Erfolgsduo wieder zum Training. Sechs Testspiele sollen dafür sorgen, dass die PSG den Schwung der Hinrunde in den Frühling trägt. Und ganz ehrlich – wer aktuell den Fußball der Probsteier SG sieht, weiß: Diese Mannschaft hat richtig Lust.

Die PSG schaut selbstbewusst nach vorn

Nach einigen turbulenten Monaten wirkt die Probsteier SG 2012 wieder stabil, selbstbewusst und hungrig auf mehr. Die Hoffnung? Dass die beeindruckende Serie nicht nur ein Wintermärchen bleibt, sondern auch im Frühjahr für Aufsehen sorgt.