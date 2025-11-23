Probsteier SG gewinnt Topspiel 4:1 gegen den Preetzer TSV

Das Topspiel aus dem oberen Drittel der Verbandsliga Ost am sehr abgespeckten 18. Spieltag entschied die Probsteier SG mit einem 4:1 gegen den punktgleichen Preetzer TSV. Das Endergebnis im Plöner Kreisderby fiel deutlicher aus, als die Leistungen auf dem sehr gut bespielbaren und weichen Kunstrasenplatz modernster Art auf Profiqualität darstellten. Am Ende entschieden die Effizienz im Abschluss sowie die größere Power in der Offensive für den neuen Tabellenzweiten, der zwei Plätze gutmachte. Das 4:1 war bereits der fünfte Sieg in Folge für die PSG. Der Preetzer TSV dagegen wartet weiterhin seit sechs Spielen auf den achten Saisonsieg. Die Schusterstädter verbleiben weiterhin auf dem sechsten Platz, entfernen sich jedoch peu à peu von einer sofortigen Rückkehr in die Landesliga.

[MATCH-14058461 Man of the Match: Din Mehanovic Man of the Match war Din Mehanovic. Der erst 20-jährige Torjäger der Schönberger ist in der Form seines Lebens – wenn man das schon in so einer frühen Phase des Lebens sagen darf – und bereitete das 2:0 mit einem Zuspiel von der linken Seite vor. Mit seinem Doppelpack rundete der Offensivmann das 4:1 ab. Trainer Bohrmann lobt Din Mehanovic und das Team „Din Mehanovic ist ein Phänomen. Er ist das erste Jahr hier und trifft und trifft und trifft. Definitiv ein Unterschiedsspieler. Ich bin froh, dass ich so einen Jungen bei mir in der Mannschaft habe. Aber ich muss auch ganz klar ein Lob an die Mannschaft richten. Natürlich, seine Abschlussqualität spricht für sich“, antwortete Thomas Bohrmann auf die Frage nach seinem Torjäger, der inzwischen erstaunliche 22 der 52 Treffer der offensivstärksten Mannschaft der Liga erzielt hat. Preetzer Anschluss bringt kurz Spannung Und das ganz abgezockt, nachdem Lennard Reinke am gut reagierenden PTSV-Keeper Weidner gescheitert war und ein Ball im Strafraum abgeprallt war. Wie Harry Kane ohne lange zu überlegen aus dem Strafraum heraus zwei Mal hoch hinein zum 3:1 und 4:1.

Nico Schümann (Probsteier SG) im Zwei- bzw. Ringkampf gegen Enno Schulze (vorne, Preetzer TSV). – Foto: Ismail Yesilyurt

Just zu einem Zeitpunkt, als die dezimierten Gäste mit dem 1:2-Anschlusstreffer für etwas Unruhe in einer PSG-Mannschaft gesorgt hatten, die nach dem 2:0-Pausenstand in aller Ruhe das Ding schaukeln wollte. „Meine Jungs sollten das in Ruhe kontinuierlich von hinten aufbauen. Ohne viel Stress. Haben das dann mit ruhig ein bisschen wahrscheinlich zu ruhig genommen, teilweise. Wurden dann ein bisschen läpsch in einigen Situationen“, gab Bohrmann die Anweisungen in der Pause preis. PSG löst die Druckphase souverän Doch die schwierigste Phase der Partie für die Gastgeber lösten diese dann doch souverän. „Aber nach dem 2:1, glaube ich, war es wieder noch so ein kleiner Weckruf und danach haben sie es dann wieder vernünftig gemacht und dann bis zum Ende auch sauber durchgespielt“, erklärte der Interims-Trainer, unter dem die Probsteier SG aus acht Spielen 19 Punkte sammelte. Mehr als sehr gute Argumente für eine dauerhafte Lösung auf der Trainerbank! Frühe PSG-Chance durch Din Mehanovic Die Probsteier SG deutete schon in der 9. Minute ihre Offensivqualitäten an. Delpiero Bamm eroberte am eigenen Strafraum den Ball, marschierte mit ordentlich Tempo auf die Mittellinie zu und servierte auch noch einen perfekten Steckpass auf den schnellen Linksaußen Din Mehanovic. Der lief auf das Preetzer Gehäuse zu, doch Keeper Lennart Weidner verkürzte rechtzeitig den Winkel und verhinderte per Fußabwehr das 0:1.

Delpiero Bamm (Probsteier SG) startet in der 9. Minute los. Moritz Danberg (re.) und Maximilian Zimmermann (Preetzer TSV) können ihn nicht bremsen. – Foto: Ismail Yesilyurt