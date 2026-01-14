Probsteier SG 2012 triumphiert beim Kreishallenmasters in Plön

Die Plöner Schiffsthalhalle war am 11. Januar 2026 Schauplatz eines rundum gelungenen Hallenfußballtages. Beim Kreishallenmasters des Kreisfußballverbandes Holstein, ausgerichtet von der SG Bösdorf/Malente, erlebten 380 zahlende Zuschauer spannenden, fairen und hochklassigen Hallenfußball. Die gut gefüllten Ränge, die faire Unterstützung von den Tribünen sowie das sportliche Auftreten aller Teams sorgten für eine ausgesprochen angenehme Turnieratmosphäre.
Insgesamt zwölf Mannschaften gingen an den Start und wurden in der Vorrunde auf drei Vierergruppen verteilt. Mit dabei waren unter anderem der TSV Plön, die SG Dersau/Kalübbe, FT Preetz, die SG Bösdorf/Malente, die SG SVT PSV Neumünster sowie die Probsteier SG 2012 (Verbandsliga Ost). Die jeweils beiden besten Teams jeder Gruppe qualifizierten sich für die Zwischenrunde, die anschließend in zwei Dreiergruppen ausgespielt wurde. Überraschungen blieben in der Vorrunde aus – die spielklassenhöchsten Mannschaften setzten sich durch, wobei sich bereits früh die hohe Leistungsdichte des Teilnehmerfeldes zeigte.
Nach der Zwischenrunde standen die Halbfinalpartien auf dem Programm. Im ersten Halbfinale lieferten sich der Verbandsligist TSV Plön und Gastgeber SG Bösdorf/Malente ein intensives und ausgeglichenes Duell. Nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit fiel die Entscheidung im Neunmeterschießen, in dem sich die SG Bösdorf/Malente aus der Kreisliga mit 5:3 durchsetzte.
Das zweite Halbfinale entschied das Spitzenteam aus der Verbandsliga Ost Probsteier SG 2012 deutlich für sich. Gegen die SG SVT PSV Neumünster gelang ein souveräner 4:1-Erfolg, der den Einzug ins Finale perfekt machte.
Das Spiel um Platz drei wurde ebenfalls im Neunmeterschießen entschieden. Hier behielt der TSV Plön mit 4:3 gegen die SG SVT PSV Neumünster die Oberhand.
Im Finale kam es schließlich zum Duell zwischen der SG Bösdorf/Malente und der Probsteier SG 2012. Beide Teams lieferten sich ein intensives und spannendes Endspiel. Mit spielerischer Klasse, Effizienz vor dem Tor und der nötigen Abgeklärtheit setzte sich die Probsteier SG 2012 am Ende verdient mit 3:2 durch. Mit insgesamt 21 erzielten Treffern stellte der Turniersieger zudem die offensiv stärkste Mannschaft des Wettbewerbs.
Zum besten Spieler des Turniers wurde Benedikt Fimm von der Probsteier SG 2012 gewählt, der mit starken Leistungen, Übersicht und Torgefahr maßgeblichen Anteil am Titelgewinn hatte.
Die Siegerehrung nahm der 1. Vorsitzende des KFV Holstein, Hakan Yilmaz, vor. „Herausragend war die Leistung der drei Unparteiischen Olivier Guillon (TSV Plön), Stefan Staben (FC Krogaspe) und Zekeriya Tural (PSV Union Neumünster), die in aller Ruhe, ohne unnötige Theatralik, die Spiele mit einheitlicher Regelauslegung leiteten und lediglich drei Zeitstrafen aussprechen mussten“, lobte Turnierleiter Stephan Mohr.
Unterm Strich präsentierte sich das Kreishallenmasters Holstein als sportlich hochwertiges, faires und bestens organisiertes Turnier – mit einem verdienten Sieger und vielen positiven Eindrücken für Spieler, Zuschauer und Verantwortliche.