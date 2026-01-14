Probsteier SG 2012 triumphiert beim Kreishallenmasters in Plön

Hallen-Masters des KFV Holstein - die Probsteier SG. – Foto: KFV Holstein

Die Plöner Schiffsthalhalle war am 11. Januar 2026 Schauplatz eines rundum gelungenen Hallenfußballtages. Beim Kreishallenmasters des Kreisfußballverbandes Holstein, ausgerichtet von der SG Bösdorf/Malente, erlebten 380 zahlende Zuschauer spannenden, fairen und hochklassigen Hallenfußball. Die gut gefüllten Ränge, die faire Unterstützung von den Tribünen sowie das sportliche Auftreten aller Teams sorgten für eine ausgesprochen angenehme Turnieratmosphäre.

Strukturierter Modus, ausgeglichene Vorrunde Insgesamt zwölf Mannschaften gingen an den Start und wurden in der Vorrunde auf drei Vierergruppen verteilt. Mit dabei waren unter anderem der TSV Plön, die SG Dersau/Kalübbe, FT Preetz, die SG Bösdorf/Malente, die SG SVT PSV Neumünster sowie die Probsteier SG 2012 (Verbandsliga Ost). Die jeweils beiden besten Teams jeder Gruppe qualifizierten sich für die Zwischenrunde, die anschließend in zwei Dreiergruppen ausgespielt wurde. Überraschungen blieben in der Vorrunde aus – die spielklassenhöchsten Mannschaften setzten sich durch, wobei sich bereits früh die hohe Leistungsdichte des Teilnehmerfeldes zeigte.

Masters Herren 2026 KFV Holstein Ergebnise – Foto: KFV Holstein

Halbfinals mit Drama und klaren Verhältnissen Nach der Zwischenrunde standen die Halbfinalpartien auf dem Programm. Im ersten Halbfinale lieferten sich der Verbandsligist TSV Plön und Gastgeber SG Bösdorf/Malente ein intensives und ausgeglichenes Duell. Nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit fiel die Entscheidung im Neunmeterschießen, in dem sich die SG Bösdorf/Malente aus der Kreisliga mit 5:3 durchsetzte.

Das zweite Halbfinale entschied das Spitzenteam aus der Verbandsliga Ost Probsteier SG 2012 deutlich für sich. Gegen die SG SVT PSV Neumünster gelang ein souveräner 4:1-Erfolg, der den Einzug ins Finale perfekt machte. Platz drei und ein packendes Finale Das Spiel um Platz drei wurde ebenfalls im Neunmeterschießen entschieden. Hier behielt der TSV Plön mit 4:3 gegen die SG SVT PSV Neumünster die Oberhand.

Im Finale kam es schließlich zum Duell zwischen der SG Bösdorf/Malente und der Probsteier SG 2012. Beide Teams lieferten sich ein intensives und spannendes Endspiel. Mit spielerischer Klasse, Effizienz vor dem Tor und der nötigen Abgeklärtheit setzte sich die Probsteier SG 2012 am Ende verdient mit 3:2 durch. Mit insgesamt 21 erzielten Treffern stellte der Turniersieger zudem die offensiv stärkste Mannschaft des Wettbewerbs. Auszeichnungen und Lob für die Spielleitung Zum besten Spieler des Turniers wurde Benedikt Fimm von der Probsteier SG 2012 gewählt, der mit starken Leistungen, Übersicht und Torgefahr maßgeblichen Anteil am Titelgewinn hatte.

Justus Schröder (li.) mit dem Pokal für den Titel - Benedikt Fimmmit seinem Pokal für den besten Spieler. – Foto: KFV Holstein