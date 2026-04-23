Probsteier SG 2012 stellt sich neu auf – Jörg Ahrens neuer Cheftrainer

V. l. n. r. - Thomas Bohrmann, Uli Schröder, Jörg Ahrens und Reza Jalaly. – Foto: Probsteier SG

Die Probsteier SG 2012 hat die Weichen für die kommende Saison neu gestellt und präsentiert eine veränderte Struktur im Trainerteam. Im Mittelpunkt steht dabei ein Wechsel auf der Cheftrainerposition sowie eine klare Neuausrichtung innerhalb des Teams.

Thomas Bohrmann tritt als Cheftrainer zurück und kehrt zu seinen Wurzeln zwischen die Pfosten zurück. Künftig wird er wieder als Torwart aktiv sein, bleibt der Mannschaft aber weiterhin als Torwarttrainer erhalten und wird seine Erfahrung auch abseits des Spielfelds einbringen. Kontinuität gibt es auf der Position des Co-Trainers: Reza Jalaly bleibt dem Team unverändert erhalten.

Neu an der Seitenlinie ist Jörg Ahrens, der ab sofort die Verantwortung als Cheftrainer übernimmt. Ahrens gilt als erfahrener Fußballfachmann, der insbesondere im Jugendbereich bereits erfolgreich gearbeitet hat, unter anderem bei der SpVg Eidertal/Molfsee und dem TSV Kronshagen. In seinen letzten Trainerstationen fehlte zwar die Konstanz, dennoch sieht die Probsteier SG in ihm die richtige Besetzung für den Neustart.

„Ich bin der Probsteier SG sehr dankbar für diese Chance“

„Ich bin der Probsteier SG sehr dankbar für diese Chance“, erklärt Ahrens. „Nach einigen unglücklichen Entscheidungen in der Vergangenheit brenne ich darauf, mich dieser Aufgabe zu stellen. Die Mannschaft ist ambitioniert und das Umfeld hervorragend. Jetzt gilt es, meine Spielidee zu vermitteln und gemeinsam eine erfolgreiche Saison zu spielen.“

Auch Ligaobmann Uli Schröder zeigt sich überzeugt von der Personalentscheidung: „Jörg ist sehr erfahren und hat seine Fußballkompetenz schon vielfach unter Beweis gestellt. Nach dem Rücktritt von Thomas Bohrmann braucht die Mannschaft einen neuen Input und klare Vorgaben. Genau das erhoffen wir uns von ihm.“

Frischer Wind

Mit dieser Neuausrichtung setzt die Probsteier SG 2012 auf frischen Wind, ohne dabei auf bewährte Kräfte zu verzichten – eine Kombination, die Hoffnung auf eine erfolgreiche Zukunft macht.