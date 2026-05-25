Probsteier SG 2012 baut weiter auf den eigenen Nachwuchs von Ismail Yesilyurt · Heute, 16:07 Uhr · 0 Leser

Ligaobmann Uli Schröder, Jerik Willert, Tino Spierling und Neutrainer Jörg Ahrens (v. l.). – Foto: Probsteier SG

Die Probsteier SG 2012 setzt ihren eingeschlagenen Weg konsequent fort und integriert die nächsten Talente aus der eigenen erfolgreichen Jugendarbeit in den Kader der Verbandsligamannschaft. Mit Tino Spierling und Jerik Willert schaffen zwei vielversprechende Spieler aus der A-Jugend den Sprung in den Herrenbereich.

Beide Nachwuchsspieler konnten bereits in der vergangenen Saison erste Kurzeinsätze im Herrenbereich sammeln und dabei ihr großes Potenzial andeuten. Nun sollen sie den nächsten Entwicklungsschritt gehen und dauerhaft an die Mannschaft herangeführt werden. Tino Spierling gilt als torgefährlicher Stürmer mit viel Zug zum Tor, während Jerik Willert vor allem durch seine Vielseitigkeit und sein großes Spielverständnis überzeugt. Die Verantwortlichen der PSG sehen in beiden Spielern wichtige Bausteine für die Zukunft des Vereins.

Trainer Jörg Ahrens blickt voller Vorfreude auf die Zusammenarbeit mit den Nachwuchstalenten: „Ich bin begeistert, dass wir erneut zwei Spieler aus unserer eigenen Jugend in den Herrenbereich übernehmen können. Beide bringen großes Potenzial mit. Jetzt gilt es, sie zu formen und behutsam an den Erwachsenenfußball heranzuführen.“ Auch Ligaobmann Uli Schröder freut sich über die Entwicklung der beiden Spieler. Er trainierte Tino Spierling und Jerik Willert bereits im Jugendbereich und kennt ihre Qualitäten bestens. Umso größer ist die Freude auf die gemeinsame Saison im Herrenbereich.