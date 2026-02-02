Problemzone bei der SpVgg Unterhaching: Es fehlen Torhüter Regionalliga Bayern von Robert M. Frank · Heute, 10:12 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sven Leifer

Der 18-jährige Torjäger kommt vom TSV Grünwald. Mit 19 Treffern führt Laris Stjepanovic die Torschützenliste der Landesliga an. Auf einer Position scheint aber noch jemand zu fehlen.

Die Hälfte der Vorbereitungszeit der SpVgg Unterhaching auf die Restrunde in der Regionalliga Bayern ist vorbei und zur Halbzeit stehen beim Tabellenzweiten die letzten Personalien fest. Bis zum Ablauf des Transferschlusses am Samstagabend hat der Zweite der Regionalliga Bayern noch einmal zugeschlagen.

Zweiter Transfer bei der SpVgg Unterhaching Nach der jüngsten Verpflichtung von Rückkehrer Christoph Ehlich (wir berichteten), haben die Hachinger wie erwartet das 18-jährige Sturmtalent Laris Stjepanovic vertraglich gebunden. Der zuletzt in der Landesliga Südost beim TSV Grünwald spielende Angreifer war beim Testspiel am Dienstag in Ottobrunn gegen den Bayernligisten TuS Geretsried bereits dabei und soll zunächst schwerpunktmäßig die U21 der Hachinger verstärken. Der einst im Nachwuchsleistungszentrum des FC Ingolstadt ausgebildete Angreifer, der in der Hinrunde für Grünwald mit 19 Toren Liga-Toptorjäger ist, wäre theoretisch sogar auch noch für die Hachinger U19 spielberechtigt. Perspektivisch gesehen dürfte das Talent auch bald für das Profiteam von Cheftrainer Sven Bender infrage kommen. Der Regionalligist, der vorerst auf seinen am Knie verletzten Stammtorwart Erion Avdija verzichten muss, hatte sich zudem auch auf der Torhüterposition umgesehen. Inwieweit die SpVgg vor Ablauf der Transferfrist am Samstagabend fündig wurde, blieb gestern unklar. Mit Avdija sowie den drei U19-Torhütern Kohler, Jakub Staniek und Alexander Coenen hat die SpVgg nur vier Torhüter zur Verfügung, die potenziell für drei Teams bei den Profis, in der U21 und in der U19 einsatzfähig sind.