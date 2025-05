Problemloser, dritter Sieg in Serie!

Auch im 18. Spieltag der 3-Liga-Gruppe 3 konnte sich der G.S.I. Rümlang 1964, mit einer soliden Auswärtsleistung 3 Punkte holen und sich so nochmals auf dem so wichtigen 10. Tabellenplatz, vorläufig festigen.

Gegen den aktuell achtplatzierten FC Neumünster 1 ging es bei den «Sky Blues» aus Rümlang darum, an die hervorragenden Leistungen in den letzten zwei Rückrundenspiele anzuknüpfen und die drei Punkte sicher nach Hause zu fahren.

Der FC Neumünster musste schon in den Anfangsminuten tapfer kämpfen um den gut organisierten Zürcher Unterländer Gegenwehr zu bieten, die das Spiel sofort unter ihre Kontrolle brachten. Einzig mit dem, für Rümlanger Verhältnisse kleine Rasenplatz, hatten die «Sky Blues» während rund 20 Minuten ihre Herausforderung, landeten doch die langen Passzuspiele auf die GSI-Spitzen mehrheitlich ins Out. Schon wieder zeigte man ab der ersten Spielminute, mit ruhigem und geduldigem Aufbauspiel einen disziplinierten Auftritt der gesamten G.S.I.-Elf. Es ging nicht lange und so brachte die individuelle Klasse der G.S.I.-Akteure, nach einem Foulspiel im gegnerischen Sechszehnerraum an M. Massaro, die Möglichkeit bereits in der 18. Spielminute in Führung zu gehen. R. Gava lies sich nicht zwei Mal bitten und verwandelte den Elfmeter sicher zur 0:1 Führung.

In der Folge will der zweite Treffer, obwohl die Gastmannschaft den Gegner im Griff hatte, zunächst nicht fallen. Es dauerte rund 30 Minuten, ehe ein über die linke Platzseite, aus der Abwehr eingeleiteter Angriff, nach mehreren sehenswerten G.S.I.-Passkombinationen, von einem FC Neumünster-Abwehrspieler, im eigenen Strafraum, nur noch mit einem Handspiel abgewehrt werden konnte. Sofort zeigte der Unparteiische erneut auf den Elfmeterpunkt. Diesmal nahm M. Massaro den Ball und verwandelte sicher zum 0:2 Pausenstand.

In der zweiten Hälfte versuchte die Heimmannschaft aktiver mitzuspielen, aber der G.S.I. lies das nicht wirklich zu und bleibt die dominante Mannschaft. Mit den Einwechslungen von G. Colagrossi für N. Bruggmann, kurz nach dem Seitenwechsel (55’), N. Schnell für D. Pontrandolfo (61’), D. Salerno für M. Massaro (70’) und D. Tieri für S. Hotz (78’), konnte das G.S.I.-Spiellevel und die höhere, individuelle Spielerklasse auch in der zweiten Spielhälfte gehalten werden, was sich früher oder später im Ergebnis niederschlagen würde. Der Gegner wurde nie richtig gefährlich und den Gästen aus Rümlang boten sich immer wieder vielversprechende Torchancen, die leider für einen weiteren Ausbau des Tore-Vorsprungs, nicht zielführend genutzt wurden.

Dann änderte der FC Neumünster in den letzten 20 Minuten mit drei Spitzen, auf eine, auf Angriff eingestellte Aufstellung um. Schon in der vergangenen Partie gegen den FC Affoltern-ZH 1, gelang es der Heimmannschaft, die zwei Siegestore in der 89’ und 94’ zu erzielen. Doch die gesamte G.S.I.-Mannschaft verteidigte heroisch den Zweitore-Vorsprung und zwei Glanzparaden in der Schlussphase, vom «Portierone» P. Schläpfer, verhinderten ein Gegentor und belohnten schlussendlich eine einwandfreie und reife Leistung der «Sky Bues» aus Rümlang mit einem erneuten Sieg.