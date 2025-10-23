Es läuft in der Kreisliga A, Staffel Ost, nicht ganz rund für den FC 08 Bad Säckingen. Statt sich in der Spitzengruppe festzubeißen, wie es viele der Mannschaft von Rainer Müller zutrauten, hat das Team damit zu tun, sich von der Abstiegszone fernzuhalten. Im FuPa-Kreisligatipp erklärt der Trainer, woran es derzeit hakt, und wirft einen Blick auf den neunten Spieltag.

FuPa: Herr Müller, vor Saisonbeginn wurde dem FC 08 Bad Säckingen zugetraut, ein gewichtiges Wort um den Aufstieg mitzureden. Aktuell belegt Ihr Team aber den elften Tabellenplatz. Wieso hat die Mannschaft das Potenzial nicht abrufen können?

Rainer Müller: Zunächst sollte man nicht vergessen, dass uns zur neuen Saison drei Stürmer verlassen haben, die insgesamt über 50 Tore erzielt haben. Es ist schwierig, diesen Verlust aufzufangen. Wir hatten zwar einen Neuzugang aus Eichsel (Florian Thies), aber der ist verletzt und hat bisher noch nicht spielen können. Dazu kommen unsere Probleme, die Dynamik und Konzentration auf den Platz zu bringen. Deshalb kassieren wir viele unnötige Gegentore. Aber ich denke, mit dem 2:1 in Wutöschingen ist uns ein wichtiger Schritt geglückt. Auf dieser Leistung müssen wir aufbauen.

