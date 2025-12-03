Problem bei Neuansetzung eines abgebrochenen Spiels?

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Aus dem am vergangenen Freitag veröffentlichten neuesten Bericht des Verbandsgerichts geht hervor, dass erstmals bei einem Erstligaspiel der erst Anfang Juli 2025 verabschiedete neue Artikel 15 des Spielreglements zur Anwendung kommen wird. D.h. mit dem Spiel Differdingen – Diekirch in der Damen-Liga 1 wird eine höherklassige Begegnung beim Stand von 2:0 für die Gastgeberinnen in der 17.Spielminute fortgesetzt, dies am Samstag, den 13.Dezember ab 19:00 Uhr.
Für Verwirrung sorgt aber eine E-Mail des Verbandes vom Dienstag, den 2.Dezember. In dieser Nachricht zur Neuansetzung der erwähnten Partie geht hervor, dass Differdingen – Diekirch auf dem Differdinger Nebenplatz und nicht auf dem Hauptplatz fortgeführt werden wird, wo das Spiel ursprünglich stattfand. Darauf machte uns ein Verantwortlicher der Gäste am frühen Mittwochmorgen aufmerksam.
Es stellt sich in der Tat die Frage, ob dies so richtig ist. Der letzte Abschnitt des Artikels 15 spricht nur von abgesagten und nicht von abgebrochenen Spielen: „Wenn verschiedene Spiele innerhalb eines Zeitraums von vier Wochen zweimal aufgrund des schlechten Zustands des Spielfeldes abgesagt werden, kann der Verwaltungsrat diese Spiele unter der Woche und gegebenenfalls auf einem anderen Platz nachholen lassen. Für die folgenden Spiele, die auf demselben unbespielbaren Platz angesetzt sind, kann der Verwaltungsrat der FLF einen Ausweichplatz bestimmen.“
Zuvor, im Abschnitt g., heißt es lediglich: „Das Spiel muss an der Stelle fortgesetzt werden, an der die Aktion unterbrochen wurde (z. B. Freistoß, Einwurf, Abstoß, Eckball, Elfmeter usw.). Wurde das Spiel während des normalen Spielverlaufs unterbrochen, erfolgt die Wiederaufnahme mit einem Schiedsrichterball an der Stelle der Unterbrechung.“ Von einem bestimmten Platz ist in diesem Teil des Artikels 15 keine Rede. Aber dennoch: bei Differdingen - Diekirch wird so vom 106 x 67 Meter großen Naturrasen des Stade Municipal de la Ville de Differdange auf einen 100 x 64 Meter großen Kunstrasen eines Nebenplatzes dieses Stadions gewechselt. Da es wie erwähnt keine klaren Angaben zum Platz gibt, könnte es in der Tat möglich sein, dass Partien nicht auf jenem fortgeführt werden müssen, auf dem sie eigentlich begonnen hatten.
FuPa wird sich um Präzisionen und Klarstellungen bei der FLF bemühen und diese in vorliegendem Artikel einfügen, falls und sobald sie uns erreicht haben. Übrigens findet dieselbe Regel auch bei der Partie der Herren-Reserven zwischen der Ent. CSG/Canach II und Nachbar Berburg statt. Diese Begegnung wurde beim Stand von 0:0 in der Halbzeitpause abgebrochen.