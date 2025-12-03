Problem bei Neuansetzung eines abgebrochenen Spiels?

Symbolbild – Foto: Thomas Rinke

Aus dem am vergangenen Freitag veröffentlichten neuesten Bericht des Verbandsgerichts geht hervor, dass erstmals bei einem Erstligaspiel der erst Anfang Juli 2025 verabschiedete neue Artikel 15 des Spielreglements zur Anwendung kommen wird. D.h. mit dem Spiel Differdingen – Diekirch in der Damen-Liga 1 wird eine höherklassige Begegnung beim Stand von 2:0 für die Gastgeberinnen in der 17.Spielminute fortgesetzt, dies am Samstag, den 13.Dezember ab 19:00 Uhr. Für Verwirrung sorgt aber eine E-Mail des Verbandes vom Dienstag, den 2.Dezember. In dieser Nachricht zur Neuansetzung der erwähnten Partie geht hervor, dass Differdingen – Diekirch auf dem Differdinger Nebenplatz und nicht auf dem Hauptplatz fortgeführt werden wird, wo das Spiel ursprünglich stattfand. Darauf machte uns ein Verantwortlicher der Gäste am frühen Mittwochmorgen aufmerksam.

Es stellt sich in der Tat die Frage, ob dies so richtig ist. Der letzte Abschnitt des Artikels 15 spricht nur von abgesagten und nicht von abgebrochenen Spielen: „Wenn verschiedene Spiele innerhalb eines Zeitraums von vier Wochen zweimal aufgrund des schlechten Zustands des Spielfeldes abgesagt werden, kann der Verwaltungsrat diese Spiele unter der Woche und gegebenenfalls auf einem anderen Platz nachholen lassen. Für die folgenden Spiele, die auf demselben unbespielbaren Platz angesetzt sind, kann der Verwaltungsrat der FLF einen Ausweichplatz bestimmen."