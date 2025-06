Probetraining JG 2008/07 am 10.6. in Leipzig - nutze deine Chance!

Trainiert wird an der Südkampfbahn in Leipzig (JFV Neuseenland, Raschwitzer Straße). Teilnehmen können Fußballer der Jahrgänge 2008 und 2007.

Am Dienstag, 10. Juni ab 18Uhr können sich Nachwuchstalente aus Halle, Leipzig und Umgebung bei einem Sichtungstraining des JFV Neuseenland in Kooperation mit der Spielerberatung Mitteldeutschland GbR präsentieren.

Trainiert werden die Spieler von Trainerlegende Thomas Matheja und Alexander Gerth und dem neuen U19-Trainer des JFV - Ivan Markow. Zuletzt trainierte Markow erfolgreich den Nachwuchs des Chemnitzer FC.

Nutzt eure Chance und nehmt unverbindlich teil. In der kommenden Spielzeit startet der JFV mit 3 Mannschaften in der A-Jugend. Der JFV Neuseenland ist eine feste Größe in der höchsten Spielklasse in Sachsen, 2023 gelang der Landesmeistertitel und in dieser Saison wurde der JFV Vizelandesmeister.