Probetraining für Juniorinnen der Jahrgänge 2011-2014 beim KSV Hessen

Hast du Lust und den Ehrgeiz auf hohem Niveau zu trainieren und Fußball zu spielen? - Dann bist du beim KSV Hessen Kassel genau richtig.

Am 19.06.2025 von 12.00 bis 13.30 Uhr und am 23.06.2025 von 17.00 bis 18.30 Uhr bietet der KSV Hessen Kassel weitere Trainingseinheiten für interessierte Juniorinnen der Jahrgänge 2011 bis 2014 an. Die Trainingseinheiten werden unter anderem vom neuen Trainer der C-Juniorinnen Ibrahim Maden angeleitet. Ibo ist C-Lizenz-Inhaber und hat in der Saison 2022/2023 die 2. Damenmannschaft des KSV trainiert. Darüber hinaus hat er Erfahrungen im Seniorenbereich bei seinem Heimatverein TC Gifhorn gesammelt.