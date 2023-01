Probespieler des SV Dessau 05 verletzt sich im Testspiel schwer Verbandsliga +++ Verein will Paco Kossivi nach Sprunggelenksverletzung nicht hängen lassen

Paco Kossivi ist nicht nur ein richtig guter Kicker, sondern auch ein richtig guter Typ. Der 21-Jährige hatte seine fußballerische Ausbildung bei RB Leipzig genossen und war zuletzt in Luxemburg aktiv. Beim SV Dessau 05 hatte der Mittelfeldakteur in der letzten Woche am Training teilgenommen und wollte gemeinsam mit Cheftrainer Dimitrios Mitsis in den Testspielen abwägen, ob es eine gemeinsame Zukunft im Schillerpark geben kann. Leider verletzte sich Kossivi äußerst unglücklich kurz vor Spielende in einem Zweikampf am Sprunggelenk. Noch am selben Abend musste der Probespieler im Städtischen Klinikum Dessau operiert werden. Zum Spielerprofil:

>> Kossivi Amededjisso