Probe bestanden - Neuzugang für den FCC

Timon Burmeister ist in Oldenburg in Holstein geboren und durchlief die Nachwuchsabteilungen des VfB Lübeck und VfL Wolfsburg, von wo er 2021 in die U21 des Hamburger SV wechselte. Für die deutsche U16- und U17-Nationalmannschaft bestritt er insgesamt neun Länderspiele. Im Sommer 2023 zog es ihn zum österreichischen Zweitligisten SV Lafnitz, wo er weitere Erfahrungen im Männerbereich sammeln konnte. Burmeister fühlt sich auf der rechten Außenbahn am wohlsten.

FCC-Trainer Volkan Uluc: „Timon bringt fußballerisch viel mit und komplettiert unseren Kader mit seiner Art, Fußball zu spielen. Er ist schnell und hat viel Wucht – und damit genau das, was man in der Regionalliga Nordost braucht. Dabei ist er mit 22 Jahren noch ein junger Spieler und längst noch nicht fertig mit seiner Entwicklung. Er hat Potenzial – und das wollen wir mit ihm entwickeln.“