Pro-Lizenz, 2. Liga-Debüt, Herbstmeister: Wolf gibt 2 Kisten Bier aus

"Seit gestern ist unser FCN-U23-Trainer Andreas Wolf offizieller Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz, der höchsten Trainerlizenz, die man im internationalen Fußballgeschäft besitzen kann", teilten die Nürnberger am vergangenen Freitag über ihre Social Media-Kanäle mit. Tags darauf gratulierte auch Hankofens Trainer Tobias Beck mit anerkennenden Worten. Aber nicht nur Wolf kann einen Meilenstein in seiner Trainerlaufbahn verbuchen. Auch Stürmer Piet Lasse Scobel , zu Jahresbeginn aus der Oberliga Hamburg vom Eimsbütteler TV an den Valznerweiher gekommen, nimmt die erhoffte steile Entwicklung. Der 20-Jährige debütierte am Freitag beim 2:1-Auswärtssieg der Profis in Dresden in der 2. Liga und wurde in der Schlussphase eingewechselt. Was im Allgemeinen für die starke Mentalität der Nürnberger und im Speziellen für Scobel spricht: Nach der Rückkehr aus Dresden blieb der Norddeutsche quasi im Mannschaftsbus sitzen und fuhr mit der U23 nach Hankofen, wo er in der Startelf stand und seinen elften Saisontreffer in der Regionalliga erzielte.



UEFA-Pro-Lizenz für den Chef, Zweitliga-Debüt für den Mittelstürmer und mit dem 3:2-Auswärtssieg in Hankofen die Herbstmeisterschaft eingefahren - drei gute Gründe zum Feiern! Deshalb drückte auch Andreas Wolf ein Auge zu und ließ am Stadionkiosk in Hankofen zwei Kisten Bier für die Heimfahrt nach Nürnberg ordern.



Dass die Nürnberger Talente zur Ende der Vorrunde von ganz oben grüßen, hatten wohl die wenigsten auf dem Zettel. Nach einer kompletten Halbserie lügt allerdings die Tabelle nicht mehr. Die "Cluberer" spielen einen temporeichen, zielstrebigen Fußball und haben vorne drin mit Scobel einen echten Mittelstürmer. Gefragt nach den Zielen, sagte Wolf auf der Pressekonferenz am Samstag schmunzelnd: "Wir würden uns gegen einen Aufstieg nicht wehren, allerdings ist das noch ein sehr, sehr weiter Weg." Wohlwahr: Nach dem Gewinn der Meisterschaft steht zudem noch die Relegation gegen den Meister der Regionalliga Nordost an. Zum jetzigen Zeitpunkt hieße der Gegner Lok Leipzig. Übrigens: Ein Verein dürfte jeweils ein Team in der 2. und 3. Liga stellen. Nicht möglich ist allerdings, einen Erstligisten und einen Zweitligisten zu stellen. Zudem darf die zweite Mannschaft eines Drittligisten höchstens in der Oberliga, nicht aber in der Regionalliga spielen.



Ob Zweitligist 1. FC Nürnberg grundsätzlich Interesse daran hätte, eine zweite Mannschaft im Profibereich zu haben, darf bezweifelt werden und steht auf einem anderen Blatt Papier. Große Eile besteht allerdings in der Hinsicht ohnehin nicht. Vielmehr genießen sie derzeit bei der U23 den Moment - mit kühlem Bier aus Niederbayern...





