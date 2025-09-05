„Private und familiäre Gründe“: Berliner AK trennt sich von Trainer

Diese Trennung kommt durchaus überraschend. Der Berliner AK hat sich von Trainer und Co-Trainer verabschiedet.

Am Sonntag gastiert der Berliner Athletik Klub 07 in der zweiten Runde des Berliner Landespokals beim TSV Mariendorf. Gegen den Berlin-Ligisten wird das bisherige Trainerduo bestehend aus Philipp Sternitzke und Tizian Damjakob nicht mehr auf der Bank sitzen.

Wie der Verein am Freitagnachmittag mitteilte, haben sich beide Seiten auf eine sofortige Trennung verständigt. Als Gründe nannte der BAK in der Pressemitteilung private sowie familiäre Gründe. Sternitzke und Damjakob kamen erst im Sommer aus Cottbus nach Berlin. Beide arbeiteten gemeinsam mit der U16 des FC Energie, bekamen vor der laufenden Saison das Vertrauen in Moabit.