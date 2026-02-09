Private Gründe: Jannik Graf löst Vertrag beim SV Sandhausen auf Aufgrund einer schweren Knieverletzung war der 21-Jährige für den Südwest-Regionalligisten bisher nicht zum Einsatz gekommen von Mathias Willmerdinger · Heute, 13:25 Uhr · 0 Leser

Jannik Graf hat seinen Vertrag beim SV Sandhausen nach einem halben Jahr wieder aufgelöst. – Foto: Imago Images

Jannik Graf hat das Kapitel SV Sandhausen nach nur einem halben Jahr wieder beendet. Der 21-jährige Oberpfälzer hat seinen Vertrag beim ehemaligen Zweitligisten und derzeitigen Südwest-Regionalligisten mit sofortiger Wirkung aufgelöst.

Jannik Graf hatte im vergangenen Sommer seinen Jugendverein SSV Jahn Regensburg verlassen und hatte sich dem SVS angeschlossen, der sich nach dem Abstieg aus der 3. Liga gerade neu formierte. Der Wechsel an den Hardtwald stand für Graf allerdings von Anfang an unter keinem guten Stern. Kaum angekommen, zog er sich im Juli eine schwere Knieverletzung zu. Ein Meniskusriss setzte ihn für Monate außer Gefecht. Für einen Pflichtspieleinsatz in der laufenden Saison in der Regionalliga Südwest hat es deshalb bisher nicht gereicht - und es wird auch keiner mehr hinzukommen. Denn wie der Verein berichtet, "hat sich die persönliche Situation des Spielers so verändert, dass er aus privaten Gründen um eine Vertragsauflösung gebeten hat. Der SVS kommt diesem Wunsch nach." Um welche konkreten Gründe es sich handelt, lassen die Sandhäuser offen.

In der vergangenen Saison war Jannik Graf (re.) für die SpVgg Bayreuth am Ball. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink







"Wir haben volles Verständnis für die Situation von Jannik. Es ist wichtig, dass er jetzt die richtigen Entscheidungen für sich treffen kann. Wir wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute, vor allem Gesundheit und eine schnelle, vollständige Genesung", richtet Sandhausens Direktor Sport Anthony Loviso in einer öffentlichen Mitteilung noch aufmunternde Worte an die Adresse Grafs. Wie es mit dem Offensivmann, der in der vergangenen Spielzeit 2024/25 vom SSV Jahn Regensburg an die SpVgg Bayreuth (31 Einsätze, 7 Tore in der Regionalliga Bayern) ausgeliehen war, nun weitergeht, ist noch unklar.



Bemerkenswert: In der Saison 2021/22 debütierte Jannik Graf für den SSV Jahn Regensburg II im Alter von 16 Jahren, sieben Monaten und 25 Tagen in der Bayernliga Süd. Damals war er der jüngste Spieler, der je in der Bayernliga zum Einsatz gekommen war.







