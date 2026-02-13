Pritzwalker Paukenschlag: Trainer Sven Ohly tritt überraschend zurück

Die Nachricht über das Ende der Zusammenarbeit verbreitete sich über den digitalen Kanal des Vereins auf Instagram. In dieser offiziellen Erklärung informierte der Pritzwalker FHV 03 die Öffentlichkeit und die Anhängerschaft über den Rücktritt. Der Verein betonte dabei ausdrücklich, dass man die Entscheidung von Sven Ohly respektiere. Es wurde deutlich, dass es sich um einen wohlüberlegten Schritt des Übungsleiters handelt, der die sportliche Leitung in einer Phase abgibt, in der das Team sich auf die Rückkehr in den Spielbetrieb vorbereitet.

Tiefe Dankbarkeit für geleistete Arbeit

Trotz der Schwere dieser Entscheidung herrscht im Verein eine Atmosphäre der gegenseitigen Wertschätzung. Die Mannschaft sowie der gesamte Klub brachten ihren ausdrücklichen Dank für das gezeigte Engagement und den unermüdlichen Einsatz zum Ausdruck, den Sven Ohly für den Pritzwalker FHV 03 erbracht hat. Es wird hervorgehoben, dass sein Wirken Spuren im Verein hinterlassen hat. Für seinen weiteren Lebensweg, sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich, übermittelte der Verein die besten Wünsche und hofft auf viel Erfolg für die zukünftigen Unternehmungen des scheidenden Trainers.

Die sportliche Ausgangslage in der Landesklasse West

In der Landesklasse West belegt der Pritzwalker FHV 03 nach 15 absolvierten Partien derzeit den zehnten Tabellenplatz. Die Bilanz unter der Leitung von Ohly weist vier Siege, drei Unentschieden und acht Niederlagen auf. Mit insgesamt 15 gewonnenen Punkten und einem Torverhältnis von 25 zu 31 Treffern befindet sich das Team im gesicherten Mittelfeld, ist jedoch nicht frei von dem Druck, in der Rückrunde weitere Zähler sammeln zu müssen, um sich von der unteren Region abzuheben.

Ein Blick auf die Konkurrenz an der Spitze

Die Liga wird aktuell von einem engen Zweikampf dominiert. Der SV Grün-Weiß Brieselang führt die Tabelle mit 31 Punkten und einem Torverhältnis von 42:11 an, dicht gefolgt vom FSV Babelsberg 74, der ebenfalls 31 Punkte, aber ein Torverhältnis von 36:22 aufweist. Dahinter lauert der Aufsteiger Pankower SV Rot-Weiß 1921 mit 30 Zählern auf Rang drei. Auch der VfL Nauen mit 27 Punkten und der SV Empor Schenkenberg 1928 mit 25 Punkten befinden sich in Schlagdistanz zur Spitze, was die Leistungsdichte in der oberen Tabellenhälfte verdeutlicht.

Das dicht gestaffelte Mittelfeld der Liga

In der Region, in der sich der Pritzwalker FHV 03 bewegt, geht es äußerst eng zu. Auf Rang sechs rangiert der Aufsteiger FC Borussia Brandenburg mit 24 Punkten, gefolgt vom FSV Veritas Wittenberge/Breese mit 23 Zählern. Davor liegen die SG Grün-Weiß Golm mit 19 Punkten und die SG Michendorf mit 18 Punkten. Da Pritzwalk mit seinen 15 Punkten nur drei Zähler hinter Michendorf liegt, ist eine Verbesserung der Position bei einem erfolgreichen Start nach der Winterpause absolut im Bereich des Möglichen, sofern die Mannschaft den Trainerwechsel mental gut verarbeitet.

Der Kampf um den Klassenerhalt verschärft sich

Gleichzeitig darf der Blick nach unten nicht vernachlässigt werden, denn die Konkurrenz schläft nicht. Punktgleich mit Pritzwalk steht die Reserve des SV Babelsberg 03 II auf Rang elf, hat jedoch ein Spiel weniger absolviert. Dahinter folgen der FK Hansa Wittstock 1919 mit 14 Punkten sowie der SSV Einheit Perleberg und die SG Saarmund mit jeweils 13 Zählern. Am Ende der Tabelle befinden sich der TSV Chemie Premnitz und der Absteiger SV Blau-Gelb Falkensee, die beide erst elf Punkte auf ihrem Konto haben. Jedes Spiel wird in dieser Konstellation für den FHV von enormer Bedeutung sein.

Herausforderung am heutigen Freitagabend

Die Mannschaft hat kaum Zeit, den personellen Paukenschlag zu verarbeiten, denn bereits am heutigen Freitag steht ein sportlicher Test auf dem Programm. Um 19 Uhr empfängt der Pritzwalker FHV 03 den SV Blumenthal-Grabow zu einem Testspiel. Diese Begegnung wird unter den neuen Vorzeichen besonders beobachtet werden, da es das erste Mal ist, dass das Team ohne die gewohnte Leitung an der Seitenlinie agiert. Es wird sich zeigen, wie die Spieler auf die veränderte Situation reagieren und ob sie den Fokus unmittelbar auf die sportliche Leistung lenken können.

Der Ernstfall zum Rückrundenauftakt

Der Blick richtet sich unweigerlich auf den Samstag, 28.02.2026. Um 15 Uhr steht das erste Punktspiel nach der Winterpause an, und die Aufgabe könnte kaum schwieriger sein. Der Pritzwalker FHV 03 trifft im heimischen Stadion auf den Tabellenzweiten FSV Babelsberg 74. Gegen diesen Hochkaräter der Liga wird sich zeigen, wie stabil das Fundament ist, das Sven Ohly hinterlassen hat. Es ist ein Spiel, das richtungsweisend für den weiteren Verlauf der Saison sein wird und in dem die Mannschaft beweisen muss, dass sie auch unter neuen Vorzeichen konkurrenzfähig ist.