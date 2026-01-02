Pritzwalker FHV stürmt in Fehrbellin zum Turniersieg

Der Meyer-Wassertechnik-Cup des TSV Wustrau hat am heutigen Freitag in der Rhinhalle von Fehrbellin sofort geliefert, was Hallenfußball so gnadenlos macht: zwölf Minuten pro Spiel, kaum Verschnaufpausen – und jede Unachtsamkeit wird bestraft. In der einzigen Gruppe der 1. Männer zog der Pritzwalker FHV 03 vorneweg und gewann alle fünf seiner fünf Partien. Dahinter arbeitete sich der SV 90 Fehrbellin in die zweistellige Punkteregion, während der Gastgeber TSV Wustrau trotz großer Einsatzbereitschaft ohne Erfolgserlebnis blieb. Alle Spiele wurden live auf FuPa übertragen.

Pritzwalk: Fünf Spiele, fünf Siege, ein Torverhältnis wie ein Statement Der Pritzwalker FHV 03 spielte den Turniertag wie aus einem Guss. Das erste Ausrufezeichen war das 7:1 gegen den SV 90 Fehrbellin – ein Ergebnis, das in einer Zwölf-Minuten-Partie wie ein ganzer Nachmittag wirkt. Es folgten ein 2:1 gegen den SV Hohennauen, ein 2:1 gegen die SG Einheit Zepernick 1925 II und ein 2:0 gegen Gastgeber TSV Wustrau. Den Abschluss setzte Pritzwalk mit einem 5:1 gegen den TSV Chemie Premnitz. Fünf Siege, 18:4 Tore: Das war Dominanz, die sich nicht über Besitz, sondern über Konsequenz erklärt.

Ein Turniermodus, der keinen Umweg zulässt Sechs Mannschaften, jeder gegen jeden – ein Format, das Hallenabende in eine einzige Prüfung verwandelt. Wer einmal stolpert, muss sofort wieder aufstehen, denn der nächste Anstoß wartet schon. Genau in dieser Dichte entstand am Freitag eine Tabelle, die nicht diskutiert, sondern urteilt: Pritzwalk oben mit 15 Punkten, Fehrbellin mit 10 dahinter, Premnitz mit 6, Hohennauen und Einheit Zepernick II mit jeweils 4, Wustrau mit 3.

Fehrbellin: Nach dem 1:7-Schock zurück in die Spur

Für den SV 90 Fehrbellin begann der Abend brutal: 1:7 gegen Pritzwalk. Doch das Team blieb im Turnier, weil es die nächsten Aufgaben sauber löste. Gegen den TSV Chemie Premnitz gelang ein 2:1, gegen Wustrau ein 3:3, gegen Hohennauen ein 2:0 und zum Schluss ein 4:2 gegen Einheit Zepernick II. In der Endabrechnung stehen 10 Punkte und 12:13 Tore. Das Torverhältnis zeigt die Wellen dieses Abends, die Punktzahl aber auch die Fähigkeit, sich nach einem Rückschlag sofort wieder zu stabilisieren.

Premnitz: Licht und Schatten gegen die Spitze

Der TSV Chemie Premnitz kam auf sechs Punkte bei 9:14 Toren. Der Turnierstart gegen Wustrau gelang mit einem 3:1, später folgte ein 3:2 gegen Einheit Zepernick II. Dazwischen und danach wurde deutlich, wie hoch die Anforderungen der Spitze waren: 1:2 gegen Fehrbellin, 1:4 gegen Hohennauen und 1:5 gegen Pritzwalk. In dieser Gruppe reichte das für Rang drei – nah genug, um dran zu bleiben, zu weit weg, um den Abend zu kontrollieren.

Hohennauen: Zwei klare Siege, aber keine Konstanzserie

Der SV Hohennauen sammelte vier Punkte und schloss mit 10:11 Toren ab. Der Abend begann mit einem 3:4 gegen Einheit Zepernick II, später folgte das 1:2 gegen Pritzwalk und ein 0:2 gegen Fehrbellin. Gleichzeitig setzte Hohennauen markante Zeichen: ein 4:1 gegen Premnitz und ein 2:2 gegen Wustrau. Das Bild: Ein Team, das Spiele drehen kann, aber zu selten über mehrere Partien hinweg die gleiche Stabilität findet.

Einheit Zepernick II: Gute Momente, knappe Grenzen

Die SG Einheit Zepernick 1925 II beendete den Turniertag ebenfalls mit vier Punkten und 11:14 Toren. Der Auftakt war ein Spektakel: 4:3 gegen Hohennauen. Danach gab es ein 2:2 gegen Wustrau und zum Schluss die 4:2-Niederlage gegen Fehrbellin. Gegen Pritzwalk (1:2) und Premnitz (2:3) fehlten Nuancen. In der Halle werden aus Nuancen schnell ganze Ergebnisse.

Gastgeber Wustrau: Drei Remis, aber kein Sieg

Der TSV Wustrau blieb Letzter mit drei Punkten und 8:12 Toren. Der Auftakt gegen Premnitz ging 1:3 verloren, später folgte ein 0:2 gegen Pritzwalk. Dazwischen standen drei Unentschieden: 2:2 gegen Einheit Zepernick II, 3:3 gegen Fehrbellin und 2:2 gegen Hohennauen.

Am Samstag geht es mit dem Turnier der 2. Männer weiter

Beim Turnier der 2. Männer am morgigen Samstag, 03.01.2026, ab 19 Uhr sind dabei: TSV Wustrau (Gastgeber), Langener SV 02, SpG Union Neuruppin II/RSV Maulwürfe, SV Rot-Weiß Kyritz, SpVgg Gühlen-Glienecke/Rägeln und TuS Wildberg 90. Bei der Ü35 spielen am Sonntag, 04.01.2026, ab 13 Uhr mit: TSV Wustrau (Gastgeber), SV Union Neuruppin, SV Eintracht Alt Ruppin, SV Rot-Weiß Kyritz, Birkenwerder BC 08 und TuS Wildberg 90.