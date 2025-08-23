Priorität hat der Klassenerhalt

Rohrbach/S. II (weiß-blau) steigt am Sonntag mit einer Woche Verspätung in die Runde ein. – Foto: Roman Gebhardt

Kim Feßenbecker ist ein Freund offener und gerne auch unterhaltsamer Worte. "Für unseren Spielrhythmus ist es richtig scheisse", sagt der Trainer des SV Rohrbach/S. II. Das die Kreisklasse B diese Saison 15 Mannschaften beherbergt, muss eine davon pro Spieltag zuschauen.

Direkt am Anfang hat es die Rohrbacher Kreisliga-Reserve erwischt und das passt dem Coach, der gleichzeitig 1. Vorsitzender des Vereins ist, überhaupt nicht. Er führt weiter aus: "Es wäre natürlich besser gewesen gleich zu spielen, jetzt nutzen wir das Wochenende für einen Trainingstag und spielen eben noch einmal gegen Waibstadts Zweite, weil die auch spielfrei sind und wir gute Kontakte zur SG haben." Zum verspäteten Ligaauftakt kommt am Sonntag der SV Neidenstein in den Sinsheimer Stadtteil. Die Vorbereitungsphase hat dem 35-Jährigen, der bereits in seine vierte Saison als Trainer der Zweiten geht, dennoch gefallen: "Wir hatten sehr gute Einheiten und Spiele, wenn da nicht die Verletzungsmisere wäre." Vor allem auf der Torhüterposition sind die Rohrbacher diese Runde dünn besetzt. Joel Quinci hat sich einen Außenbandriss sowie Syndesmosebandriss zugezogen. "Glücklicherweise hat sich Lucas Diekmann bereiterklärt auszuhelfen", darf Feßenbecker auf einen erfahrenen Ballfänger setzen. Der 27-Jährige hat im Pokal bei der 2:3-Niederlage gegen Türkspor Eppingen II bereits die Handschuhe übergestreift und laut seinem Trainer, "ein überragendes Spiel gemacht, in dem er reihenweise Großchancen der Eppinger vereitelte."

Ein weiterer bitterer Ausfall ist der von Felix Scholl. Der Torjäger, 61 Treffer in den drei zurückliegenden Spielzeiten, laboriert an einer Knieverletzung und fällt vermutlich die komplette Runde aus. Sein Trainer konstatiert: "Außerdem musste zuletzt immer mal wieder einer von uns bei der Ersten aushelfen, was uns natürlich auch sportlich trifft." Dafür ist aber eine zweite Mannschaft auch da und dessen sind sie sich in Rohrbach bewusst. Aus dem Offensivbereich haben mit Fahim Mamozai (SV Menzingen) und Muhammed Samil Bayazitoglu zwei weitere Vielspieler den SVR verlassen. Trotz allen Widerständen ist Rohrbachs Zweite erneut ein ernstzunehmender Konkurrent in der Kreisklasse B, in der zweite Mannschaften sonst gerne mal komplett untergehen. Die eigene Zielsetzung wirkt ein wenig bescheiden, zumal es in der abgelaufenen Runde sehr gut gelaufen ist. Der Trainer gibt bekannt: "Primär kann es nur um den Klassenerhalt gehen." Die Qualität selbigen zu erreichen hat die Truppe sicherlich.