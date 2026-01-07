Primus "Trapo" und "Vize" Ensdorf im packenden Zweikampf

Im letzten Abschnitt unseres Rückblicks auf die Kreisklassen im Spielkreis Amberg/Weiden beleuchten wir die Südstaffel. Haben sich im Westen der FC Dießfurt und der SV Neusorg vom Verfolgerfeld schon deutlich abgesetzt, stellt sich die Situation an der Tabellenspitze der Südgruppe noch extremer dar - mit einem Unterschied: Einmal sind die SG Traßlberg/Michaelpoppenricht (1./44) und die DJK Ensdorf (2./44) bei elf Punkten Vorsprung zur hinterherhechelnden Verfolgermeute weit enteilt, sie spielen quasi in einer eigenen Liga. Auf der anderen Seite - und das ist anders, als im Westen - ist der Zweikampf um die Krone - da Punktgleichheit herrscht - mega spannend.

Im Sommer des letzten Jahres großen Optimismus verbreitend, legten die Verantwortlichen der Spielgemeinschaft die Messlatte für die neue Saison hoch: Nach Platz 4 im ersten Jahr ihres Bestehens gab man sich bereits im zweiten Jahr fest entschlossen, den Sprung in die höchste Liga des Spielkreises zu schaffen. Die positiven Eindrücke aus den Vorbereitungsspielen gegen starke Gegner stimmten Spieler und Verantwortliche zudem sehr zuversichtlich. Mit gestärktem Kader - Moritz Hammer (1. FC Schlicht), Marco Honig (1. FC Rieden) und Johann Henschke (Inter Bergsteig Amberg) stiessen zur Caliskan-Elf - einem erweiterten Trainerteam und guter Form starteten die Schwarz-Weissen in die "Mission Aufstieg", ein Blick während der Winterpause auf die Tabelle verrät, dass sie den eigenen Ansprüchen bislang mehr als gerecht wurde.

Worin liegt das Erfolgsrezept? Wie Kapitän Julian Reindl gegenüber den Oberpfalzmedien äußerte, spielt da Coach Ilker Caliskan (45) eine große Rolle, der stets akribisch versuche, einzelne Spieler und das Team besser zu machen. Zudem stünden die Verantwortlichen sowie die Fans geschlossen hinter der Mannschaft, erzeugten ein "Wir-Gefühl" und gäben einen großen Rückhalt. Und auch der vergleichweise hohe Altersdurchschnitt der ersten Elf (im Schnitt um die 30 Jahre alt) ist für die Truppe aus dem Amberger Vorort offensichtlich kein Problem. Wie der Trainer ebenfalls zu den Oberpfalzmedien erklärte, komme schließlich dazu, dass die Seinen jederzeit fokussiert und hart arbeiten würden, also das umsetzen würden, was sich ein jeder Fußballtrainer wünscht. Bleiben noch die sicherlich vorhandene große Qualität des Kaders und dessen Breite, diese will man noch ausbauen und arbeitet während der laufenden Winterpause daran.

Die Werte sind beeindruckend: Mit nur neun Gegentoren in 17 Spielen erwies sich die Defensive der SG bislang als schier unüberwindbar - ein vielleicht entscheidender Faktor, am Ende ganz vorne zu stehen, geht man nach der Floskel "Tore entscheiden Spiele, stabile Abwehrreihen entscheiden Meisterschaften." Und in der Offensive schlug es immerhin 60 Mal in gegnerischen "Heiligtümern" ein, ein Durchschnitt von 3,5 Treffern pro Spiel also.

Es läuft also alles "nach Plan": Dazu passt, dass die komplette Mannschaft ihr Bleiben für die kommende Saison schon zugesagt hat und auch die Verlängerung mit Cheftrainer Ilker Calsikan und seinem spielenden "Co" Michael Behrend (35) bereits eingetütet ist. "Die gute Atmosphäre zwischen Mannschaft, Trainer und den Verantwortlichen ist geradezu spürbar, man hat das Ziel Aufstieg damit weiter fest im Blick“, so in einer vom Verein an FuPa gesendeten Erklärung. Co-Trainer Michael Behrend schlägt in seinem Statement in die gleiche Kerbe:

"Wir können mit der bisherigen Saison sehr zufrieden sein. Viele Spiele waren eng, haben uns aber als Team weitergebracht. Einige Partien zeigten klar, woran wir noch arbeiten müssen, während andere - wie das starke Spiel gegen DJK Ensdorf - gezeigt haben, welches Potenzial in uns steckt. Besonders hervorzuheben ist unsere Defensive, die mit nur 9 Gegentoren ein entscheidender Faktor für unseren Erfolg ist. Insgesamt zeigt die Mannschaft eine starke Entwicklung, auf der wir nach der Winterpause weiter aufbauen wollen. Insgesamt ist unser Ziel für die restlichen Partien, die positive Entwicklung fortzuführen, uns in der Tabelle stabil zu halten und in der Restrückrunde konstant zu punkten. Wenn wir unsere Grundprinzipien beibehalten und weiter hart arbeiten, haben wir alles in der Hand, um eine richtig starke Saison zu spielen."

DJK Ensdorf (2. Platz, 44 Punkte, 14-2-2, 68:28 Tore)

Nach vielen Spielzeiten in der Bezirksliga, ab 2022 deren zwei in der Kreisliga, ereilte die DJK 2024 der Abstieg in die Kreisklasse, wo sie in ihrer ersten Saison einen guten Platz 5 belegte. Weiterhin unter der bewährten Leitung von Coach Oliver Eckl, ohne einen einzigen Neuzugang und obwohl einem durch die Abgänge Benjamin Meier (SV Vilshofen), Alex Meier (SV Vilshofen), Yannik Grabinger (SV Vilshofen) und Noah Hirteis (1. FC Rieden) etwas ausgedünnten Kader setzte man sich bei der Elf aus dem Vilstal das Saisonziel, vorne mitspielen zu wollen.

Was die Eckl-Elf dann beginnend ab dem Saisonstart Ende Juli für ein "Feuerwerk" abbrennen sollte, war allerdings nicht vorhersehbar: Mit sage und schreibe zehn Siegen in Folge sorgte die DJK Ensdorf bayernweit für Aufsehen. Sie stolzierte mit einer Selbstverständlichkeit durch die Liga, dass man sich die Frage stellen musste, wer sie auf dem Weg zurück in die Kreisliga aufhalten will. Am 11. Spieltag riss diese "Wahnsinnsserie" allerdings, es "erwischte" es den Ligaprimus das erste Mal - und das beim 1:3 gegen den SV Kauerhof sogar auf eigenem Geläuf. Die Spannung an der Tabellenspitze der Südstaffel stieg wieder an, denn der schärfste Verfolger der Eckl-Crew, die ambitionierte SG Traßlberg/Poppenricht, war bis auf einen Zähler an die DJK herangerückt.

In der Folgewoche kam es dann zum Aufeinandertreffen mit "Trapo", ein deutliches 0:4 im Spitzenspiel der Kreisklasse Süd beim selbsternannten Topfavoriten drängte die DJK auf Platz 2 zurück - die Wachablösung war vollzogen und kostete den Ensdorfern schließlich auch die Herbstmeisterschaft. In den danach verbleibenden sechs Partien verbuchte die Elf um Kapitän Stefan Grabinger vier Dreier und zwei Unentschieden, beide Male trennte man sich zuhause 3:3.

Zum Jahreswechsel rangiert die Eckl-Crew nun punktgleich mit der Caliskan-Truppe auf Platz 2. Die Trumpfkarte der DJK ist ohne Zweifel die Offensive, 68 gemachte "Buden" ergeben einen beachtlichen Schnitt von fast 3,8 Treffern pro Partie. Mit Sebastian Hummel hat man auch den aktuell die Torschützenliste anführenden Goalgetter in seinen Reihen, er hat schon 19 Mal eingelocht. Bei auch noch 14 Assists bislang ist der 30jährige auch der Topscorer der Liga.

Zum Aufeinandertreffen mit dem Ligaprimus kommt es erst am 3. Mai, dem vorletzten Spieltag. Ob diese Partie auf dem Sportgelände an der Thanheimer Strasse dann Endspielcharakter haben wird, müssen die restlichen Matches des Zweigestirns bis dahin zeigen. Während "Trapo" bereits am 15. März im Nachholspiel bei der Germania in Amberg in die Restrunde startet, nimmt die DJK erst eine Woche später wieder den Spielbetrieb auf. Auch sie prallt zuhause auf die Rot-Gelben aus dem Amberger Norden.

DJK-Coach Oliver Eckl (45) zieht ein sehr positives Resümee im Rückblick auf das bisher Geleistete und gibt sich optimistisch, dem Topfavoriten "Trapo" bis zum Saisonende ein "ekliger" Mitstreiter sein zu können:

"Unser Ziel war es, in dieser Saison mit dem Team vorne mitzuspielen. Mit der Ausbeute von 14 Siegen, 2 Unentschieden und nur 2 erlittenen Niederlagen können wir sehr zufrieden sein. Vor allem die Art und Weise der gewonnenen Spiele war sehr erfreulich. Ein spielerischer Ansatz, trotzdem immer auch gute Defensivarbeit führten zu diesem super Ergebnis. Leider mussten wir sehr viele personelle Ausfälle beklagen, trotzdem hat sich jeder Spieler, der ins Team kam, total engagiert und versucht alles zu geben. Auch dies war ein Schlüssel zum Erfolg. Ein Kompliment an meine Mannschaft.

Nachdem wir vor der Winterpause als einziges Team der Liga auf dem „Rübenacker“ von Paulsdorf noch spielen mussten, haben wir noch acht Partien zu absolvieren. Natürlich wollen wir so gut es geht abschneiden. Vielleicht können wir Ligaprimus Trapo auch noch etwas ärgern. Das wäre schon eine Aufgabe, bei der es allerdings auch nötig sein wird, alle Mann an Bord zu haben. Unser Ziel bleibt daher sicherlich vorne dabei zu sein und somit auch das bestmögliche Ergebnis einzufahren."