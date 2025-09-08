Primus Trabitz und "Vize" Auerbach am Wochenende ohne Makel

Nichts anbrennen liessen Spitzenreiter SpVgg Trabitz (1./19) und der ebenfalls zum Kreis der Mitfavoriten zählende SV 08 Auerbach (2./16) am siebten Spieltag der Kreisliga Nord. Die Mannen des Trainerduos Baier/Käß lösten die Auswärtsaufgabe beim VfB Rothenstadt letztlich souverän, schnürten mit dem 3:0 drei Punkte in ihr Heimgepäck und vergrößerten ihren Vorsprung nun auf drei Punkte gegenüber den nun zweitplatzierten Auerbachern, die das Verfolgerduell bei der SV Grafenwöhr (3./15) mit 3:1 gewannen.

"Vor dem Spiel hätten wir den Punktgewinn unterschrieben, nach dem Spiel trauern wir den drei hundertprozentigen, jedoch liegengelassenen Chancen hinterher. Meine Mannschaft hat über die volle Distanz aufopferungsvoll gekämpft, nur sind wir leider nicht mit einem Sieg belohnt worden. Dennoch können wir mit dem Punkt sehr gut leben. Der Fokus richtet sich schon wieder auf das nächste Heimspiel gegen Kulmain, in dem wir natürlich wieder erfolgreich sein wollen", so Gästespielertrainer Benny Scheidler.

"Wir kamen sehr gut ins Spiel, hatten die bislang besten 20 Minuten dieser Saison und erzielten folgerichtig das 1:0. In Folge hatten wir sogar gute Möglichkeiten das Ergebnis auszubauen, wenn es nach 15 Minuten 2:0 steht, hätte man sich nicht wundern müssen. Unerklärlicherweise geben wir danach das Spiel komplett aus der Hand, ab Mitte des ersten Spielabschnitts dominierte Erbendorf das Spiel klar. Sie waren viel stärker, viel gefährlicher und machen dann auch verdient zwei Tore. In der Halbzeit haben wir vieles umgestellt, vieles angesprochen und sind dann auch ganz anders aus der Pause gekommen. Wir haben dann wirklich guten Fußball gespielt über weite Strecken, obwohl der Gegner durch individuelle Fehler von uns immer wieder Chancen besaß. Das ärgert mich heute massiv, weil sich Erbendorf die Chancen nicht herausspielen musste. Da überlassen wir dem Gegner völlig ohne Not den Ball, laden ihn ein zum Toreschiessen, unser Keeper hat uns da vor dem Schlimmsten bewahrt. Nach der Pause hatten auch wir zwei, drei Bretter, erzielten ein vermeintliches Abseitstor, bei dem ich glaube, dass es regulär war. Schade, dass der Ausgleich zum Ende unserer Drangphase nicht gezählt hat. Durch die erwähnten Fehler hatten die Gäste dann die Chance, das Spiel zu entscheiden, andererseits hätten wir das Spiel nach dem Ausgleich selbst noch in unsere Richtung drehen können. Das Unentschieden - so meine ich - ist für beide Mannschaften okay. Dabei haben wir ein Stück weit die bessere Spielanlage gezeigt, wobei der TSV durch Sandro Hösl halt stets brandgefährlich ist. Ich bin stolz auf den Willen meiner Mannschaft nach der Pause, wie viele Chancen wir hatten und wie viel Ballbesitz. Ein Lob möchte ich noch dem Schiedrichtergespann zollen, das eine hervorragende Leistung gezeigt hat - wir können am Ende mit dem Punkt leben", so ASV-Coach Michael Kaufmann im ausführlichen Statement.

Ein 2:2 stand nach 92 Minuten auf der Anzeigetafel, eine abwechslungsreiche und lebhafte Partie hatte letztlich keinen Sieger gefunden. Beide Coaches konnten am Ende mit dem Unentschieden leben, wenngleich der des Gasts damit haderte, bei drei Riesenmöglichkeiten vor dem späten Ausgleich nicht für eine Vorentscheidung gesorgt zu haben. Beide Seiten fassen die Geschehnisse zusammen:

In den unteren Regionen des Klassements - wir betrachten die Teams auf den Rängen 12 bis 14 - konnte einzig der SC Eschenbach (13./5 - 1:1 in Kulmain) Zählbares ergattern. Dunkel bleiben dagegen die Wolken über dem SV Kohlberg (14./2 - 1:2 gegen Reuth), der noch immer auf den ersten Saisondreier wartet. Und auch der SC Kirchenthumbach (12./6) erlebte einen "gebrauchten Tag" beim Derby in Tremmersdorf, wo der FC (9./7) im ersten Spiel unter der Regie von Robert Schäffler beim 5:0 den erhofften Befreiungsschlag in Richtung Tabellenmittelfeld schaffte.

"Endlich wieder ein Sieg, noch dazu beim Derby und damit ein gelungener Einstand von Rückkehrer Robert Schäffler! In Tremmersdorf blickt man nach dem überzeugenden Heimsieg gegen des SC Kirchenthumbach wieder positiv in die Zukunft. Eine dominante Spielführung mit viel Ballbesitz und eine gute Chancenauswertung sorgten schon in der ersten Hälfte für klare Verhältnisse. Am Ende konnte der SCK sogar froh sein, dass der Sieg des FCT nicht noch höher ausfiel, was Latte, Pfosten und ein starker Torwart Held verhinderten. Besonders erfreulich ist, dass mit Christopher Neukam und Patrick Dittner, die jeweils zwei Mal erfolgreich waren, auch die FC-Stürmer wieder treffen. Jetzt gilt es, den Aufschwung am kommenden Wochenende beim nächsten Derby in Eschenbach zu bestätigen, denn das Spiel wird wieder bei 0:0 beginnen", so FCT-Vorstand Wolfgang Seitz im Statement.

Eine halbe Stunde lang wehrte sich der SCK gegen zur Premiere von Robert Schäffler hochmotivierte Gastgeber erfolgreich, ein Doppelschlag innerhalb kürzester Zeit läutete dann das Unheil für die Freiberger-Truppe ein. Ja, ein zweiter Doppelschlag kurz vor und kurz nach dem Seitenwechsel sorgten dann dafür, dass die Messe in diesem vor großer Zuschauerkulisse stattfindenden Nachbarduell schon früh gelesen war. Am Ende stand ein auch in der Höhe verdienter Erfolg für den FCT, der nun auf bessere Zeiten hoffen lässt. Für den Gast gilt es, das 0:5 schnell abzuhaken und den Fokus komplett auf das kommende Wochenende zu richten, wo ein ungemein wichtiges, weil richtungsweisendes Match auf eigenem Terrain zu absolvieren ist.

"In den ersten 30 Minuten haben wir das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Gegen einen erwartet starken Gastgeber haben wir versucht, defensiv stabil zu spielen. Dann bekommen wir ein irgendwie komisches Gegentor, wo mir die Entstehung nicht ganz klar ist, auf einmal lag der Ball im Tor. Danach sind wir nicht mehr konsequent genug, sind nicht mehr griffig im Zweikampf, und verteidigen einfach nicht mehr gut. Das 1:0 war irgendwie der Knackpunkt. Zur Pause haben wir vieles angesprochen, was wir verbessern wollten, aber nicht schafften, auch weil Tremmersdorf vorne überragend stark ist. Leider muss ich eingestehen, dass das Ergebnis auch in der Höhe verdient war, wir waren in vielen Situationen nicht griffig genug. Wir wussten auch, dass wenn sich der FC Chancen erarbeitet, dann machen die auch ihre Tore, das sind sie eiskalt. Wir müssen uns eingestehen, dass das heute wieder nichts war. Nun wartet gegen Kohlberg ein Sechs-Punkte-Spiel auf uns, wo wir an die ersten dreißig Minuten anknöpfen und dann endlich wieder einen Dreier einfahren wollen", so SCK-Coach Andreas Freiberger im Interview mit Jürgen Masching.

Tore: 1:0 Maximilian Doreth (29.), 2:0 Christofer Neukam (32.), 3:0 Patrick Dittner (45.), 4:0 Christofer Neukam (47.), 5:0 Patrick Dittner (72.) - Schiedsrichter: Thomas Ferstl - Zuschauer: 451

In einem Duell mit "überschaubarem" Kreisliganiveau gab es nach 92 Minuten keinen Sieger. In dieser an Höhepunkten armen Partie besaß die Heimelf wohl die größeren Möglichkeiten, um den Lucky Punch zu setzen, doch die Gäste verdienten sich am Ende den Punkt mit einer starken kämpferischen Leistung. Die Treffer fielen nach einer Stunde innerhalb kürzester Zeit: Erst lochte Julian Lautner für den SVK ein, ehe Arthur Quast 180 Sekunden später mit einem Treffer Marke "Tor des Monats" - er jagte die Kugel aus 16 Metern volley in den Winkel - den Gleichstand markierte. Am Ende freuten sich die Gäste wohl mehr über ihr zweites Unentschieden, als der Gastgeber über sein erstes, denn nach nun nur einem Punkt aus den letzten zwei Matches ist die Drechsler-Elf in eine nicht ungefährliche Tabellenregion abgerutscht. "Zwei Punkte zu wenig zuhause gegen Eschenbach in einer Partie auf unterem Kreisliganiveau. Wir hatten insgesamt ein wenig mehr Spielanteile wie unser Gast, vielleicht auch ein zwei Chancen mehr, wie der SC. In der ersten Hälfte musst du nach krassem Abwehrfehler unserer Gäste einfach das 1:0 machen, was wir momentan aber halt nicht machen, weil wir klare Chancen auslassen. Ansonsten musst du am Ende noch froh sein, dass es 1:1 ausgeht. Was bleibt, ist die Tatsache, dass wir aus den Spielen gegen Dumba und Eschenbach nur einen Punkt geholt haben, das ist einfach zu wenig. Nun stehen wir da, wo wir stehen. Uns war klar, dass wir durch den Einbau vieler jungen Spieler Schwankungen unterliegen, auch wenn es der ein oder andere nicht glaubt. Das kann man aber nur feststellen, wenn man im Verein ist und Woche für Woche mit den Jungs am Platz steht. Wir stecken den Kopf nun nicht in den Sand, rackern weiter, nun haben wir zwei schwere Spiele vor der Brust mit Erbendorf und Haidenaab, wo sich die Personallage allerdings verbessert wegen zurückkehrenden Urlaubern. Deshalb hoffen wir, dass wir da nicht leer ausgehen", so SVK-Trainer Oliver Drechsler. "Es war ein läuferisch sehr intensives Spiel. Kulmain mit mehr Ballbesitz; wir haben gut die Räume zugelaufen. Letztendlich aufgrund der auf beiden Seiten wenigen zugelassenen Chancen ein leistungsgerechtes Remis", sagte Gästetrainer Muhammet Dal. Tore: 1:0 Julian Lautner (60.), 1:1 Arthur Quast (63.) - Schiedsrichter: Leon Anzer - Zuschauer: 90

Erneut - wie schon gegen Haidenaab - musste die Sportvereinigung eine Stunde lang in Unterzahl agieren, weil sie wiederum früh im Spiel einen Platzverweis erhielt. Doch dieses Mal traf die Heimelf mit den Gästen auf ein Team, welches sich die Butter nicht vom Brot nehmen liess. Am Ende stand ein verdientes 3:1 für die Bergstädter zu Buche, mit dem sie auf Platz 2 vorrückten. Beide Trainer fassen die Geschehnisse ausführlich zusammen: "Ein verdienter Sieg für Auerbach, die aus meiner Sicht die beste Mannschaft, gegen die wir bislang in der Kreisliga spielten, ist. Ärgerlich war dabei die Rote Karte, die man geben kann, aber nicht muss, denn mein Spieler war auch mit der Fußspitze am Ball. Leider gehen wir dann durch einen toll getretenen Freistoß von Michael Keil mit Rückstand in die Pause. Nach Wiederanpfiff wollten wir dann in Unterzahl möglichst lange das 1:2 halten, um mit einem Nadelstich irgendwann auszugleichen, was uns trotz der ein oder anderen kleinen Torchance aber leider nicht gelungen ist. Man muss aber auch ehrlich sein, dass unser Gegner, wenn er seine Chancen besser genutzt hätte, auch auf 4:1 hätte erhöhen können. Alles in allem war es keine gute Mannschaftsleistung von uns - ob mit 10 oder 11 Mann - für mich war es wohl der schwächste Auftritt in der bisherigen Saison. Glückwunsch an Auerbach, unser Fokus liegt nun auf der Partie in Trabitz, wo uns ein leidenschaftlich geführtes Match erwartet. Auch wenn Trabitz aktuell souverän die Liga anführt, wollen wir nicht leer ausgehen. Wir kennen unsere Stärken, wir kennen die der Trabitzer, schaun mer mal", so SVG-Übungsleiter Bobby Bafra.

"Wir waren sofort gut im Spiel und konnten früh mit 1:0 in Führung gehen. Defensiv hatten wir anfangs noch etwas Probleme mit der hohen Geschwindigkeit der gegnerischen Stürmer, was wir aber mit zunehmender Spieldauer besser in den Griff bekamen. Der Elfmeter für Grafenwöhr war aus meiner Sicht gerechtfertigt und das 1:1 war zu diesem Zeitpunkt auch leistungsgerecht. Sowohl kurz vor dem - aus meiner Sicht - berechtigten Platzverweis, als auch in der Zeit bis zu unserer 2:1-Führung hatten wir wieder mehr vom Spiel und haben uns immer wieder gute Chancen herausgespielt. Mit zunehmender Spieldauer bekamen wir dann immer mehr Kontrolle über das Spielgeschehen und haben auch das 3:1 schön herausgespielt. Obwohl Grafenwöhr nach vorne immer wieder gefährlich ins letzte Drittel kam, konnten wir die Führung bis zum Schluss verteidigen. Ein Arbeitssieg meiner Jungs, die sich die drei Punkte redlich verdient haben", so der Kommentar von Gästetrainer Daniel Maier.

Tore: 0:1 Matthias Förster (4.), 1:1 Alexander Dobmann (17./Strafstoß), 1:2 Michael Keil (44.), 1:3 Manuel Trenz (61.) - Schiedsrichter: Johannes Franz - Zuschauer: 200 - Platzverweis: Rot für Romario Markovic (34./Grafenwöhr)

Hochverdient nahmen die Gäste den vollen Ertrag aus Rothenstadt mit und bleiben damit in der Spur. Zunächst schien die Partie für Trabitz der von Kohlberg zu ähneln, gestaltete man doch gegen einen tief stehenden, diszipliniert verteidigenden Gastgeber das Spiel hochüberlegen, ohne sich - mit einer Ausnahme - klare Einschußchancen zu erarbeiten. So dauerte es über eine Stunde, bis die SpVgg - bei immer mehr zunehmendem Druck auf das VfB-Gehäuse - mit dem schön herausgespielten Führungstreffer den Knoten zum Platzen brachte. Zwei weitere Treffer drückten die Dominanz dann auch in Zahlen aus gegen einen VfB, der wohl immer wieder versuchte, selbst Offensivaktionen zu starten, regelmässig aber schon in der Entwicklung dabei wirkungsvoll gestört wurde. Am Ende stand ein 3:0, welches die Kräfteverhältnisse auf dem Rasen auch wiedergab. "Die SpVgg Trabitz hat halt extreme Qualität auf allen elf Positionen. Unsere Spielidee haben wir vor der Pause gut umgesetzt, natürlich braucht man auch eine gewisse Entlastung, die aber in Halbzeit 1 nicht gegeben war. Dass unser Gast viel mehr Ballbesitz haben wird, war uns klar. Unser Plan, der vor dem Seitenwechsel noch funktioniert hat, hat nach der Pause überhaupt nicht mehr funktioniert. Wenn man zwei Kopfballtore kassiert, ich behaupte die hätten wir verteidigen müssen, das 0:3 war dafür ein Paradebeispiel. Wir haben gewusst wie Trabitz das macht, Flanken auf den ersten Pfosten, wo Johannes natürlich auch die Kopfballstärke hat, die man braucht. Insgesamt war es vor der Pause eine taktisch disziplierte Defensivleistung - leider ohne Entlastung nach vorne - wenn dann aber im zweiten Abschnitt einige von unserem Plan eigenmächtig abweichen, dann funktioniert es im Kollektiv nicht. Aus meiner Sicht hat die bessere Mannschaft gewonnen, ich wüsste aktuell nicht, wer Trabitz stoppen soll. Die lassen den Ball toll laufen, sind gallig, ich gratuliere da denn Verantwortlichen für die Zusammenstellung dieser Mannschaft." "Es wurde das erwartet schwere Spiel gegen einen defensiven Gegner, der auf Konter lauerte. Die haben wir aber gut unterbunden, sodass wenig in Richtung unseres Tores passierte. Es stellten sich die Fragen, wann machen wir das 1:0 und wenn wir es nicht machen, wie reagiert der Gegner darauf. Nach der Pause haben wir dann aber doch unsere Tore gemacht, dementsprechend sind wir jetzt natürlich zufrieden", so Gästetrainer Dominik Käß. Sein Kollege Thomas Baier erzählte von einer Kabinenansprache zur Pause, die vom Ton her etwas lauter, als sonst verlief: "Ja, es wurde lauter, wir wussten, dass Rothenstadt mit Mann und Maus verteidigt, allerdings wussten wir auch, das wir unsere Außen anspielen können und auch sollen, was wir nach der Pause dann auch besser gemacht haben. Wir schafften es dann besser, den Gegner müde zu spielen, was wir eigentlich schon in den ersten 45 Minuten vorhatten." Tore: 0:1 Frantisek Zazrivec (62.), 0:2 Ludwig Tannhäuser (72.), 0:3 Johannes Renner (89.) - Schiedsrichter: Jürgen Schmirler - Zuschauer: 120

Vor einer wie erwartet großen Schar an Fans am Spielfeldrand beendete der FCV zur Kirwa seine Serie von vier Partien ohne dreifachen Punktgewinn. Für die Gäste hingegen endete deren positive Serie nach drei siegreichen Matches in Folge. Beide Seiten fassen in Folge den Spielverlauf aus ihrer Sicht zusammen: "Mit Eslarn kam der erwartet starke und selbstbewusste Gegner zum Kirwaheimspiel nach Vorbach. Personell sah es bei uns besser aus, als in den letzten Wochen. Mit Nico Biersack - zuletzt in Trabitz verletzt - und dem kranken Luca Dötsch fielen zwei aus, dafür kamen Lukas Barthelmann - sein erster Einsatz in dieser Saison - Haroun Kahouli, Julian Schmidt, Lukas Wiesnet, Chrisi Fischer - dessen erster Einsatz nach über einem Jahr - und Hannes Schwenk wieder zurück. Wobei sich Hannes beim Einsatz in der Zweiten am Knie verletzte und erstmal wieder ausfallen wird. In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel mit leichten Vorteilen für die Gäste. Vor allem mit ihren guten Standards waren sie gefährlich und hatten so ihre Möglichkeiten. Wir hatten Pech bei einem Schuss von Nico Lautner, der an die Latte klatschte. In der zweiten Halbzeit waren wir deutlich intensiver im Spiel konnten schnell, durch einen Kopfball von Nico Lautner, in Führung gehen. Nach der Roten Karte gegen Kral, konnten wir kurz danach das 2:0 nachlegen. Eslarn gab sich nie auf und versuchte es auch in Unterzahl immer wieder, trotzdem hätten wir bei zwei bis drei guten Kontern den Deckel früher drauf machen müssen. Alles in allem eine gute Leistung, mit der ich, bis auf Abstriche, auch zufrieden bin", so der Vorbacher Coach Peter Schramm. "In der ersten Halbzeit haben wir guten Fussball gezeigt, waren bissig in den Zweikämpfen und haben uns ein kleines Chancenplus erarbeiten können, aber Vorbach hat das clever verteidigt. Ende der ersten Hälfte gab es dann noch eine strittige Szene, bei der der Vorbacher Torhüter mit dem Ball in der Hand zwei oder drei Meter aus dem Sechzehnmeterraum hinauslief. Diese Aktion blieb von den Referees ohne Konsequenz, was ich leider nicht nachvollziehen kann. Nach dem Wechsel haben wir uns viel vorgenommen und waren gut drin, als dann ein „normales“ Foul unseres Spielers mit glatt Rot bestraft wurde. In dieser Situation und dem Spielverlauf nach leider nicht vertretbar und überzogen. Und dann ist es, wie es ist, mit einem Mann in Unterzahl, dazu 0:1 im Rückstand und das auswärts, kamen dann zu viele Faktoren zusammen. Meiner Mannschaft kann ich keinen Vorwurf machen, jetzt heisst es Mund abwischen und am kommenden Wochenende den vollen Fokus auf Rothenstadt legen", so Gästespielertrainer Peter Rackl. Tore: 1:0 Nico Lautner (49.), 2:0 Lukas Barthelmann (58.) - Schiedsrichter: Andreas Kink - Zuschauer: 300 - Platzverweis: Rot für Ondrej Kral (52.)