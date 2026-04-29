Primus Tasmania Berlin beim Dritten Neustrelitz, Lichtenberg 47 lauert

– Foto: Artur Kraus

Am 27. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord beginnt der viertletzte Akt dieser Saison. Vier Spieltage vor dem Ende ist die Lage in vielen Zonen offen, eng und nervös. SV Tasmania Berlin und SV Lichtenberg 47 liefern sich ein packendes Rennen an der Spitze, dahinter wollen TSG Neustrelitz, Klosterfelde und Hansa Rostock II ihre Positionen sichern. Unten dagegen geht es für mehrere Teams längst um das sportliche Überleben. Es ist ein Spieltag mit Gewicht, mit Folgen und mit dem Gefühl, dass nun jeder Fehler schwerer wiegt als zuvor.

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Fr., 01.05.2026, 13:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde Klosterfelde SV Lichtenberg 47 Lichtenberg 13:00 PUSH

Klosterfelde hat mit dem klaren 4:0 bei S.D. Croatia Berlin ein starkes Zeichen gesetzt und geht als Tabellenvierter mit 45 Punkten in dieses Heimspiel. SV Lichtenberg 47 gewann das Topduell gegen TSG Neustrelitz dramatisch mit 2:1 und bleibt mit 57 Punkten dem Spitzenreiter dicht auf den Fersen. Die Rollen sind damit klar verteilt: Hier trifft eine Mannschaft mit Ambitionen auf das obere Feld auf einen echten Titelkandidaten. Das Hinspiel gewann Lichtenberg 47 mit 2:0. Doch gerade der jüngste Auftritt von Klosterfelde zeigt, dass diese Mannschaft im Saisonendspurt nicht nur mitspielen, sondern stören kann. Für die Gastgeber ist es die Chance, ihre starke Position im oberen Drittel zu festigen. Für Lichtenberg ist es ein Pflichtspiel im Titelrennen, eines jener Spiele, die nicht glanzvoll, aber zwingend erfolgreich gestaltet werden müssen.

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SG Dynamo Schwerin nahm beim 0:0 in Rathenow immerhin einen Punkt mit, bleibt mit 28 Zählern aber in einer angespannten Lage. F.C. Hansa Rostock II gewann zuletzt 2:0 gegen den Berliner AK und hat sich mit 45 Punkten auf Rang fünf geschoben. Zwischen beiden Mannschaften liegen damit nicht nur Tabellenplätze, sondern auch völlig unterschiedliche Erwartungen an diesen viertletzten Spieltag. Das Hinspiel endete 2:2, und genau deshalb dürfte Schwerin auf einen mutigen Abend hoffen. Doch die Gäste kommen mit der besseren Form und der deutlich ruhigeren Ausgangsposition. Hansa II kann mit einem Auswärtssieg den Druck auf die Mannschaften vor ihnen aufrechterhalten. Schwerin dagegen braucht dringend ein Ergebnis, um nicht noch tiefer in einen unruhigen Saisonendspurt hineingezogen zu werden. ---

Fr., 01.05.2026, 14:00 Uhr Tennis Borussia Berlin TeBe Berlin FSV Optik Rathenow Rathenow 14:00 live PUSH

Tennis Borussia Berlin holte zuletzt ein 1:1 in Mahlsdorf und steht mit 29 Punkten auf Rang zwölf. FSV Optik Rathenow blieb beim 0:0 gegen Dynamo Schwerin ebenfalls ohne Niederlage und hat 31 Punkte auf dem Konto. Das ist ein direktes Duell zweier Mannschaften, die sich im unteren Mittelfeld bewegen und genau wissen, wie wichtig ein Sieg in dieser Phase wäre. Schon das Hinspiel war eng und endete 1:1. Auch diesmal ist kaum etwas zu trennen. Für TeBe ist es ein Heimspiel gegen einen direkten Konkurrenten, also eine Möglichkeit, die Lage deutlich aufzuhellen. Rathenow kann mit einem Auswärtssieg etwas Abstand schaffen. Es ist kein großes Spitzenspiel, aber ein nervöses, bedeutendes Kräftemessen mit spürbarer Wirkung auf die letzten Wochen dieser Saison. ---

FC Viktoria 1889 Berlin erlebte beim 3:7 bei Sparta Lichtenberg einen weiteren bitteren Nachmittag und bleibt mit 12 Punkten klar Letzter. SV Siedenbollentin holte zuletzt ein 1:1 gegen TuS Makkabi Berlin und steht mit 38 Punkten im gesicherten Mittelfeld. Die Ausgangslage scheint deutlich, doch gerade im Saisonendspurt werden solche Spiele oft durch Nerven und Konsequenz geprägt. Das Hinspiel endete 1:1, und genau dieses Ergebnis dürfte Viktoria als Hoffnungsschimmer begreifen. Für die Gastgeber geht es längst nicht mehr um Komfort, sondern um Würde, Widerstand und ein Zeichen gegen die eigene Tabellenlage. Siedenbollentin hat dagegen die große Chance, sich weiter von allen Restzweifeln zu befreien. Die Gäste dürfen sich von der Tabelle nicht täuschen lassen – sonst könnte dieses Spiel gefährlicher werden, als es zunächst aussieht. ---

So., 03.05.2026, 13:00 Uhr TuS Makkabi Berlin Makkabi BSV Eintracht Mahlsdorf Mahlsdorf 13:00 PUSH

Dieses Berliner Duell besitzt Wucht. TuS Makkabi Berlin kam zuletzt in Siedenbollentin nicht über ein 1:1 hinaus und steht mit 38 Punkten auf Rang acht. BSV Eintracht Mahlsdorf musste sich zuhause mit einem 1:1 gegen Tennis Borussia Berlin begnügen und liegt mit 43 Punkten auf Platz sechs. Beide Teams wollen in der Schlussphase noch einmal ein klares Signal senden. Das Hinspiel gewann Mahlsdorf mit 4:2. Diesmal spricht vieles für eine enge, intensive Begegnung, in der Kleinigkeiten entscheiden könnten. Makkabi kann mit einem Heimsieg wieder näher an die obere Gruppe heranrücken. Mahlsdorf wiederum will den Abstand nach hinten sichern und die eigene starke Position behaupten. Für beide Mannschaften ist das mehr als nur ein Stadtduell – es ist ein Spiel um Richtung, Selbstbehauptung und Schärfe im Saisonfinale. ---

So., 03.05.2026, 14:00 Uhr FC Anker Wismar Anker Wismar SV Sparta Lichtenberg SV Sparta 14:00 PUSH

FC Anker Wismar verlor zuletzt trotz starker Phasen 3:5 bei Tasmania Berlin und steht mit 34 Punkten auf Rang zehn. SV Sparta Lichtenberg schoss sich beim 7:3 gegen Viktoria Berlin eindrucksvoll frei und hat nun 36 Punkte. Es ist damit ein Nachbarschaftsduell im Tabellenmittelfeld, das vor allem für die Moral und die Einordnung der Saison noch einmal Bedeutung entfaltet. Das Hinspiel gewann Sparta klar mit 5:1. Wismar wird also nicht nur Punkte, sondern auch Wiedergutmachung suchen. Für die Gastgeber ist dieses Heimspiel die Gelegenheit, sich wieder etwas deutlicher in der sicheren Tabellenzone zu verankern. Sparta kann mit einem Auswärtssieg an einem direkten Konkurrenten vorbeiziehen und die starke Leistung vom vergangenen Wochenende bestätigen. Es ist ein Spiel, das mehr Schärfe in sich trägt, als Rang neun gegen Rang zehn zunächst vermuten lässt. ---

Das ist eines der Schlüsselspiele dieses Spieltags. TSG Neustrelitz verlor in Lichtenberg in letzter Minute mit 1:2 und steht bei 46 Punkten auf Rang drei. SV Tasmania Berlin setzte sich in einem wilden Spiel mit 5:3 gegen Anker Wismar durch und verteidigte mit 58 Punkten die Tabellenführung. Vier Spieltage vor Schluss ist das ein Duell mit echtem Titelklang. Das Hinspiel gewann Tasmania mit 2:0. Für Neustrelitz ist dieses Heimspiel wohl die letzte große Gelegenheit, noch einmal richtig Druck nach oben zu erzeugen. Für Tasmania ist es ein weiterer Prüfstein auf dem Weg zum Titel. Wer hier nachlässt, sendet ein gefährliches Signal. Wer gewinnt, geht mit deutlich mehr Überzeugung in die letzten drei Spieltage. Genau das macht diese Begegnung so elektrisierend. ---

Der Berliner AK verlor zuletzt 0:2 bei Hansa Rostock II und steht mit 29 Punkten auf Rang 13. S.D. Croatia Berlin ging gegen Klosterfelde mit 0:4 unter und bleibt bei 19 Punkten tief im Abstiegskampf. Damit ist die Lage eindeutig angespannt – vor allem für die Gäste, aber auch für den BAK, der dringend vermeiden muss, selbst noch tiefer hineingezogen zu werden. Das Hinspiel endete 1:1. Gerade deshalb dürfte der Berliner AK dieses Spiel mit großem Ernst angehen. Ein Heimsieg wäre ein wichtiger Schritt in Richtung Beruhigung. Croatia dagegen braucht fast schon zwingend Punkte, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben zu halten. In dieser Tabellenregion geht es nicht mehr nur um Form, sondern um Haltung. Und genau darin liegt die emotionale Wucht dieses Berliner Duells.