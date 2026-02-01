Primus Solingen-Wald erhält Warnschuss, SCK mit Dreier in Unterzahl

Kapellen gewinnt knapp gegen Bergisch Born. – Foto: Andreas Bornewasser

Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 erlitt zum Auftakt in die Rückrunde einen überraschenden Dämpfer gegen Kellerkind VfB Hilden II. Dahinter verkürzten die Verfolger um den SC Kapellen, DV Solingen und VSF Amern den Rückstand nach oben. Aufsteiger TSV Solingen bleibt dank eines späten Ausgleichstreffers zum neunten Mal in Folge ungeschlagen, der SC Velbert behauptete sich im Lokalduell gegen den 1. FC Wülfrath.

Im Hinspiel ging der FC Kosova noch im Derby gegen die TuRU leer aus (2:3). Bei der Neuauflage hatte das Team von Ibo Cöl jedoch die Nase vorn. Schon frühzeitig sah es vielversprechend für die Gäste aus, nachdem Egzon Baijram-Zendeli die Zeichen auf Auswärtssieg stellte (5.). Am Vorsprung sollte sich lange nicht viel ändern, erst Astrit Hyseni konnten Kosova mit seinem Treffer beruhigt durchatmen lassen (76.). Dabei sollte es auch bleiben. Die Düsseldorfer rücken dadurch zunächst bis auf einen Zähler an den Aufstiegsrelegationsplatz heran und dürfen nun gespannt zuschauen, was die Konkurrenz produziert.

TuRU Düsseldorf – FC Kosova Düsseldorf 0:2

TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Nico Wehner, Liridon Salihu, Amin Saouti (65. Frederik Brünen), Gian Luca Iseni (75. Hussein Hammouda), Maurice Kouendjin Bankoue (81. Mykyta Kildiiarov) (85. Baron Osaruwense Asemota), Emirhan Bülbül, Macaulay Onyedikachi Nwulu, Selcuk Yavuz, Mohamed Darwish, Diyar Turan (61. Melva Luzalunga) - Co-Trainer: Hassan Saouti - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero

FC Kosova Düsseldorf: Enea Koliçi, Besim Fazlija, Blerton Muharremi, Leon Azemi, Astrit Hyseni, Beslind Fazlija (90. Lejs Zenuni), Agan Ljeza, Egzon-Baijram Zendeli, Fatlum Ahmeti (80. Shkelqim Hyseni), Roman William Callan, Joel Konadu (90. Kaito Kajitani) - Co-Trainer: Rudi Istenic - Trainer: Ibo Cöl

Schiedsrichter: Mathäus Kobylanski (Willich) - Zuschauer: 105

Tore: 0:1 Egzon-Baijram Zendeli (5.), 0:2 Astrit Hyseni (76.)

Zwei Mal ging die SGU in Führung, beide Male hatte der TSV noch die passende Antwort parat. Besonders in der Schlussphase war die rechtzeitige Reaktion der Gäste wichtig. Nach dem 2:1-Treffer von Nicholas Horn hatte Unterrath schon den Dreier vor Augen, doch Christan Krone (86.) erweiterte die Ungeschlagen-Serie der Klingenstädter mit seinem Tor auf neun Ligaspiele. SG Unterrath – TSV Solingen 2:2

SG Unterrath: Max Möllemann, Ayoub Ben Haddaj, Alexander Straeten, Dustin Hörz, Ahmad Ali, Bünyamin Dogan, Antonio Munoz-Bonilla, Nicholas Farin Horn (83. Ibrahim Jaha), Elias Dian, Shuki Hamanosono, Sergen Avni Dogan (53. Soru Iwanaga) - Trainer: Daniel Beine - Co-Trainer: Tarek Idris

TSV Solingen: Luca Novodomsky, Nektarios Romas, Marcel Gerasch (88. Finn Glodni), Niklas Paul Beckmann, Kai Stanzick, Christian Krone, Alexander Klatt (76. Elias Dittmann), Tim Schwarz (68. Jannik Weber), Jan Niklas Tkacik (45. Cedric Kareem Ben Zid), Jasper Teske, Justin Gregor Niedworok (68. Torben Rüdingloh) - Trainer: Nils Esslinger - Co-Trainer: David Inden

Schiedsrichter: Jannik Albrecht (Nettetal) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Elias Dian (7.), 1:1 Jan Niklas Tkacik (30.), 2:1 Nicholas Farin Horn (78.), 2:2 Christian Krone (86.)

Für beide Teams ist der Vorsprung auf die rote Zone nicht gerade immens. Umso mehr gilt es, sich einen Vorsprung nach unten zu erarbeiten. Im Lokalduell hatte nun aber der SC Velbert schon wie im Hinspiel die Nase vorn. In einem taktisch geprägten Spiel sorgte der Treffer von Julian Kray für den Unterschied (37.). SC Velbert – 1. FC Wülfrath 1:0

SC Velbert: Joel Lanz, Albin Rec (82. Makuntima Ntuku), Marc Aaron Kleiner, Tobias Doil, Laurens Bock, Naoufal El Hamdani (72. Moritz Overfeld), Phil Pape (72. Niklas Strauch), Mariano-Valerio Manno (78. Robin Strohmenger), Jovan Gudalovic, Laurenz Schott, Julian Kray (78. Linus Kaminski) - Trainer: Christian Britscho

1. FC Wülfrath: Marvin Oberhoff, Maik Bleckmann, Arman Corovic, Alex Fagasinski, Lukas Trier, Robin Köhler, Florian Schikowski, Leon Bachmann, Gian-Luca Bühring, Athanasios Xiros (67. Jacob Sami Jawad), Timo Conde - Trainer: Joscha Weber

Schiedsrichter: Bartosz Golonka - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Julian Kray (37.)

Gelb-Rot: Tobias Doil (83./SC Velbert/)

Die favorisierten Kapellener gingen per Strafstoß schon früh in Führung. Nils Mäker war zur Stelle und brachte die Hausherren in Front (10.). Weiter absetzen konnte sich der SCK wiederum nicht. Bergisch Born steckte nicht auf und erhielt kurz vor Ende der ersten Hälfte noch eine zusätzliche Motivationsspritze, nachdem Winter-Zugang Dennis Höfling per Ampelkarte des Feldes verwiesen wurde (44.). Doch auch in Überzahl wollte dem SSV kein Treffer gelingen, so brachte Kapellen die knappe Führung ins Ziel und schiebt sich auch noch weiter an den Tabellenführer heran. SC Kapellen-Erft – SSV Bergisch Born 1:0

SC Kapellen-Erft: Jan Pillekamp, Efe Özen, Lorenz Kowalle, Luca Tim Jerz, Alexander Fuchs (90. Yannik Ebert), Hiroya Suguro (70. Alexandros Kiriakidis), Dennis Höfling, Kazuki Hayashi, Nils Mäker, Leo Stegner (46. Yoshihiro Takemura), Janis Waffenschmidt - Trainer: Lennart Ingmann

SSV Bergisch Born: Gian-Luca Musset, Marius Müller, Jan Luca Vom Stein, Gloire Sunda, Tarik Makkaoui, Julian Bernhard, Muhammet-Fathi Ödemis, Marvin Brüggehoff, Luca Gonzalez Dantas, Marvin Pak, Germano Bonanno - Trainer: Adis Babic - Trainer: Gennaro Buonocoro

Schiedsrichter: Timur-Kaan Özcelik (Essen ) - Zuschauer: 10

Tore: 1:0 Nils Mäker (10. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Dennis Höfling (45./SC Kapellen-Erft/)

Im Topspiel mit den Süchtelner machten zwei Spieler den Unterschied, die sich bei DV in der laufenden Saison noch nicht unbedingt in den Vordergrund spielen konnten. Youngster Riyan Khan kurz vor dem Halbzeitpfiff (45. +3) und auch Mehmet Zeki Tunc mit seinem ersten Saisontreffer (63.) sorgten für die Solinger Führung, die auch bis zum Schlusspfiff Bestand haben sollte.

DV Solingen – ASV Einigkeit Süchteln 2:0

DV Solingen: Danylo Zenikov, Rafu Numakunai, Birol Can Adibelli, Samir Azirar, Cedrik Stefan Synclair Mvondo (46. Servet Furkan Aydin), Tuncay Muhammet Altuntas, Sercan Er (70. Tarkan Türkmen), Ali-Can Ilbay, Furkan Sagman (57. Mehmet Zeki Tunc), Gabriel Binga Pemba (77. Stanislao Apicella), Riyan Khan (66. Mohamed Aaross) - Trainer: Deniz Aktag

ASV Einigkeit Süchteln: Elias Wilms, Maurice Bock, Toni Weis, Luca Mikail Kovacevic, Lennart Mehler, Timur Enes (71. Leo Heinrich Rennett), Bora Nurettin Kat, Justin Coenen, Felipe Burkhardt, Janpeter Zaum, Leonit Popova - Trainer: Volker Hansen

Schiedsrichter: Ramon Willnauer (Ratingen ) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Riyan Khan (45.+4), 2:0 Mehmet Zeki Tunc (64.)

Nach der 0:5-Pleite aus dem Hinspiel behielt Gnadental diesmal eine weiße Weste. Weil aber auf der Habenseite nichts zu vermelden war, stand am Ende ein Punkt zu Buche, der sicher aller Ehren wert ist, der Gnadental im Tableau aber nur unwesentlich weiterhilft. In jedem Fall bleibt die DJK damit zum dritten Mal in Folge ungeschlagen, Nettetals mangelhafte offensive Durchschlagskraft als ligaweit zweitschwächste Offensive setzt sich fort. SC Union Nettetal – DJK Gnadental 0:0

SC Union Nettetal: Ben-Oliver Boeken, Niklas Götte, Florian Heise, Maurits Kerkman, Pascal Schellhammer, Phillip Spickenbaum, Chisato Suda (74. Hauke Winkens), Archil Ismail, Tom Gray, Noel Gergorec (57. Reo Yoshida), Branimir Galic (82. Tomi Alexandrov) - Trainer: Kemal Kuc - Co-Trainer: Dominik Pasculli - Co-Trainer: Blerim Rrustemi

DJK Gnadental: Nico Bayer, Stephan Wanneck, Fatih Ferhat Sakar, Steven Dyla, Tolga Erginer, Vojno Jesic, Necirwan Khalil Mohammad, Carl Mergenthal, Anas Lambrabti (62. Oliver Wargalla), Malte Hauenstein, Marco Lüttgen - Trainer: Sebastian Michalsky

Schiedsrichter: Florian Behler - Zuschauer: 60

Tore: keine Tore

Gelb-Rot: Tom Gray (53./SC Union Nettetal/)

Gelb-Rot: Necirwan Khalil Mohammad (55./DJK Gnadental/)

Im Schatten der nominellen Aufstiegsfavoriten bleibt auch Amern weiter oben dran. Malte Knop verbuchte kurz vor Halbzeitpfiff den wichtigen Führungstreffer (42.). Im zweiten Durchgang legte Knipser Luca Dorsch (69.) zusammen mit Selman Sevinc per Strafstoß (74.) nach. Der Anschlusstreffer von Maurice Passage (85.) kam zu spät. VSF Amern – Victoria Mennrath 3:1

VSF Amern: Ilyas El Edghiri, Nick-Tijan Kleine, Maik Lambertz, Micael Nack, Maximilian Gotzen, Niklas Thobrock (94. Louis Uhling), Selman Sevinc, Hajime Yokota, Kouki Ozawa (30. Malte Knop) (77. Toya Okada), Johannes Hamacher, Luca Dorsch (89. Omar Boudoudou) - Trainer: Willi Kehrberg - Trainer: Dennis Homann

Victoria Mennrath: David Platen, Simon Littges, Philipp Preckel (72. Paul Trützschler), Jacob Küppers (65. Isa Özel), Maurice Passage, Noah Kubawitz, Wadim Kuliew, Moussa Coulibaly, Erjon Duriqi (80. Konstantin Xenidis), Oliver Krüppel (84. Alex Alexandrov), Johannes Minkiti - Trainer: Marc Trostel

Schiedsrichter: Ertugrul Usta - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Malte Knop (42.), 2:0 Luca Dorsch (65.), 3:0 Selman Sevinc (68. Foulelfmeter), 3:1 Maurice Passage (84.)

Auf dem Papier war es das Duell zwischen David und Goliath, doch der Fußball folgt halt nicht immer den zugeschriebenen Vorzeichen. Auf dem kleinen Kunstrasen schlug Hilden in Halbzeit zwei durch Jiyan Karakis (50.) und Emmanuel Yeboah (65.) doppelt zu. Zwar kam der Favorit durch Fabio di Gaetano (70.) noch einmal ran, doch am Ende behielten die Gäste die Oberhand und schieben sich dadurch auch in der Tabelle am FC Remscheid vorbei. 1. Spvg. Solingen Wald 03 – VfB 03 Hilden II 1:2

1. Spvg. Solingen Wald 03: Eric Klaas, Georgios Siadas, Leander Goralski, Edin Šehić, Tim Jonas Schreckenberg, Babacar M'Bengue, Niklas Noah Albrecht, Marco Donato Cirillo, Erkan Ari, Fabio Di Gaetano, Nikolaos Skondras - Trainer: Daniele Varveri

VfB 03 Hilden II: Michael Miler, Koray Temiz, Josip Bilac, Yavuz Erdogan, Shuto Utsugi, Abdelilah Zarok, Tarique Maurice Hurd, Lukas Lier, Yusuke Okuda, Emmanuel Yeboah, Jiyan Alessio Karakis - Trainer: Koray Sakacali

Schiedsrichter: Simon Breuer - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Jiyan Alessio Karakis (50.), 0:2 Emmanuel Yeboah (65.), 1:2 Fabio Di Gaetano (70.)

So geht es weiter

19. Spieltag

06.02.26 Victoria Mennrath - SG Unterrath

07.02.26 VfB 03 Hilden II - SC Velbert

08.02.26 ASV Einigkeit Süchteln - TuRU Düsseldorf

08.02.26 1. FC Wülfrath - SC Kapellen-Erft

08.02.26 DJK Gnadental - VSF Amern

08.02.26 FC Kosova Düsseldorf - FC Remscheid

08.02.26 SSV Bergisch Born - DV Solingen

08.02.26 TSV Solingen - 1. Spvg. Solingen Wald 03

