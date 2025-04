Primus siegt, zieht aber den Hut vor Bottenhorn

Marburg-Biedenkopf. Der SSV Bottenhorn lebt noch. Tabellenführer VfL Weidenhausen hat in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf jedenfalls seine liebe Not mit dem Schlusslicht gehabt. Am Ende stand ein hart umkämpfter 4:3-Sieg des Primus zu Buche, mit dem Konkurrent SG Nordkreis auf Abstand gehalten wurde. Der Zweitplatzierte hat derweil den Vorletzten SG Dautphetal mit 6:0 ordentlich gerupft.