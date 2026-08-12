Primus Roding kommt: Regenstauf will Reaktion zeigen Bezirksliga Süd, 5. Spieltag - Mittwoch: Hainsacker tritt dem BSC mit frischem Selbstvertrauen entgegen von Florian Würthele · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Interimstrainer Sven Hofmann und der TB/ASV Regenstauf stehen daheim vor einer hohen Hürde. – Foto: Thomas Schneider

Vollprogramm in der Bezirksliga Süd: Zwischen Mittwoch und Sonntag rollt insgesamt 15 Mal der Ball. Den Auftakt in die englische Woche machen am Mittwochabend die ersten beiden Partien des 5. Spieltags. Ein absolutes Top-Spiel steigt in Regenstauf, wo sich der TB/ASV mit dem aktuellen Spitzenreiter TB 03 Roding duelliert. Außerdem empfängt die SpVgg Hainsacker den noch ungeschlagenen BSC Regensburg.



Ein 4:0 in Raindorf – die SpVgg Hainsacker (6., 7 Punkte) hat am Samstag ein kleines Ausrufezeichen gesetzt. Coach Jürgen Schneider zeigte sich hinterher hochzufrieden mit dem taktisch disziplinierten Auftritt seiner Elf. Durch den ersten Auswärtsdreier und den insgesamt zweiten Sieg in dieser Saison schob sich die SpVgg auf den sechsten Tabellenplatz vor. Entsprechend tatendurstig blicken Tippelt, Peter & Co. dem Heimspiel gegen den BSC Regensburg (3., 10) entgegen. Freilich wollen die Gastgeber nachlegen. Auf der Gegenseite haben die Domstädter einen super Saisonstart hingelegt und sind noch ungeschlagen (3/1/0). Zuletzt beim 5:2-Erfolg gegen Oberhinkofen zog die Mannschaft vom Brandlberg bis zur Halbzeitpause auf fünf Tore davon, agierte nach dem Seitenwechsel dann jedoch zu lethargisch. Für BSC-Trainer Nizar Klica zählten hinterher aber die drei Punkte: „Dadurch ist der eine Zähler gegen Regenstauf richtig wertvoll geworden. Wir freuen uns auf Mittwoch und wollen da nachlegen“, so Klica.







Weiterhin ohne offiziellen Cheftrainer unterwegs, erlebte der TB/ASV Regenstauf (5., 7) letzten Sonntag eine Enttäuschung. Trotz früher Führung per Elfmeter und 60-minütiger Überzahl, zogen die Blitzer auswärts beim FC Kosova am Ende mit 1:2 den Kürzeren. Es war die erste Saisonniederlage der Regenstaufer, denen es nicht gelang, über 90 Minuten ihr Spiel durchzubringen. Vor den eigenen Fans soll nun eine Reaktion gezeigt werden. Es wartet jedoch eine sehr schwere Aufgabe. Der TB 03 Roding (1., 12) reist am Mittwoch als Tabellenführer an. Die Kicker aus dem Landkreis Cham haben den Landesliga-Abstieg offenbart gut verdaut und konnten die ersten vier Spiele allesamt gewinnen. Übungsleiter Andreas Klebl hofft natürlich, dass diese Siegesserie noch etwas anhält. Der Aufgabe in Regenstauf bliebt er folgendermaßen entgegen: „Gegen Breitenbrunn hat meine Mannschaft gezeigt, dass sie auch gegen einen unangenehmen Gegner ruhig bleiben und ihr Spiel durchziehen kann. Diese Eigenschaft brauchen wir auch gegen Regenstauf, das sicherlich zu Hause eine Reaktion nach der Niederlage zeigen will. Unter der Woche auswärts bei hohen Temperaturen wird das alles andere als einfach. Aber wir wollen zeigen, dass wir eine Mannschaft sind, die auch mit solchen Herausforderungen erfolgreich umgehen kann.“