– Foto: FSV 06 Eintracht Hildburghause

Primus, Pflicht und ein bisschen Bier-Laune Für die beiden Landesklasse-Vertreter aus dem Landkreis Hildburghausen steht am Sonntag ein besonderes Finale an: Das nominell letzte Hinrundenspiel, zeitgleich um 14 Uhr in Erlau und in Hildburghausen.

Und die Aufgaben unterscheiden sich dabei deutlich. Während der Erlauer SV Grün-Weiß den souveränen Tabellenführer VfL Meiningen 04 empfängt, trifft Eintracht Hildburghausen auf das Schlusslicht SV Wacker 04 Bad Salzungen.

Hildburghausen und die Schlusslichter – eine Mahnung aus der Vergangenheit Dass Duelle gegen Tabellenletzte ihre Tücken haben, hat die Eintracht in dieser Saison bereits schmerzhaft erfahren. Die bislang einzige Niederlage der vergangenen Wochen kassierte sie gegen den damaligen Letzten Steinbach-Hallenberg (1:2). „Damals haben wir das unterschätzt, das passiert uns so nicht wieder“, betont Trainer Alexander Bäßler. Seine Mannschaft hat die richtige Reaktion gezeigt: sechs Spiele ungeschlagen, fünf davon gewonnen. Das jüngste 4:0 in Sonneberg unterstreicht die Formstärke – und öffnet sogar noch eine theoretische Chance auf die Wintermeisterschaft. Bäßler relativiert jedoch sofort: „Durch die ganzen Nachholer ist Meiningen da faktisch durch. Und da unser Spiel gegen Ifta erst nächstes Jahr stattfindet, können wir ohnehin nicht mehr aufschließen. Die Herbstmeisterschaft ist für uns nur eine Randnotiz.“

Erlau – das grün-weiße Zünglein an der Waage? Und hier kommt der Kreisnachbar ins Spiel. Sollte Erlau den Tabellenführer am Sonntag tatsächlich ins Straucheln bringen, könnte Hildburghausen profitieren. Lipsius nimmt diese theoretische Konstellation mit einem Lächeln zur Kenntnis: „Ich schaue gar nicht in diese Tabellenregionen. Aber klar, wenn wir gewinnen, darf sich Dirk Forkel gern melden und fragen, welche Sorte er in die Kiste packen soll.“ Ein Satz, der zeigt: Man weiß in Erlau, wie überraschend die eigene Position nach dem Aufstieg ist – und genießt sie mit einer Portion Bescheidenheit.

Sportlich haben die Grün-Weißen durchaus Argumente auf ihrer Seite. In Heimspielen ist Erlau äußerst stabil, fünf Siege aus sieben Partien sprechen eine deutliche Sprache. Dazu kommt das frische Selbstvertrauen aus dem wichtigen 4:2 in Bad Salzungen. „Jeder Sieg tut gut“, sagt Lipsius, „und wichtig ist nur, dass wir unsere Punkte holen – egal wo.“ Gegen Meiningen sieht der Coach seine Mannschaft dennoch in der Rolle des Lernenden. „Wir kommen aus der Kreisoberliga, Meiningen aus der Landesliga. Für uns ist das ein Bonusspiel.“ Trotzdem soll der Tabellenführer spüren, dass der Aufsteiger zusammengewachsen ist. „Wenn wir unser Momentum nutzen, geschlossen auftreten und bei 100 Prozent sind, dann ist alles möglich. Meiningen hat den Druck, wir wollen vor allem unsere Leistung auf den Platz bringen.“ Hildburghausen gewarnt vor Bad Salzungen – Déjà-vu-Gefahr Während Erlau also nach oben schielt, muss Hildburghausen die Pflichtaufgabe gegen Bad Salzungen meistern. Eine vermeintliche Pflicht, die aber schnell zur Falle werden kann. Nicht nur wegen der Steinbach-Hallenberg-Erinnerung: Auch in der Vorsaison setzte es die letzte Auswärtsniederlage ausgerechnet… in Bad Salzungen. Bäßler weiß das genau: „Die Jungs erinnern sich daran. Wir werden voll konzentriert sein und Bad Salzungen nicht unterschätzen.“

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr FSV Eintracht Hildburghausen FSV 06 Hibu SV Wacker 04 Bad Salzungen Salzungen 14:00 PUSH