Primus nach zwei Abstiegen: Eching genießt die neue Lust auf Fußball TSV führt Tabelle an von Nico Bauer · Heute, 15:25 Uhr · 0 Leser

Mömkes trifft wie am Fließband für Eching. – Foto: TSV

Nach zwei Abstiegen kämpfen die Echinger Zebras nun um die Tabellenspitze. Am letzten Spieltag wartet das Duell mit dem Lokalrivalen SV Dietersheim.

In den vergangenen Wochen hat sich die Spitze der Kreisklasse Freising ordentlich ausgedünnt. Derzeit deutet viel darauf hin, dass die zwei Punkte auseinanderliegenden Nachbarn SV Dietersheim und TSV Eching an den kommenden Spieltagen die ersten beiden Plätze unter sich ausmachen werden. Hörgertshausen als erster Verfolger liegt bereits fünf Zähler hinter den aktuell recht stabilen Echingern. Bei den Zebras, die am Samstag (15 Uhr) den SV Vötting empfangen, genießt man die neue Lust auf Fußball. Der TSV Eching steckt in dieser Saison in einer ziemlich kuriosen Rolle. Der Verein selbst wollte sich nach zwei Abstiegen in Serie erst einmal wieder fangen und den Abwärtstrend stoppen. Zu der Rückgewinnung des Spaßes am liebsten Sport der Deutschen kommt noch der Name. Für jeden Kreisklassisten sind Spiele gegen Eching das, was für einen Bundesligisten das Duell mit dem FC Bayern ist. „Wir sind natürlich sehr stolz auf unsere Vergangenheit“, sagt der Vorsitzende und Sportliche Leiter Manfred Oster, „aber das ist vorbei.“ Sein Wunsch, als ein ganz normaler Kreisklassist wahrgenommen zu werden, wird allerdings ein Wunsch bleiben.

Nach dem Fall in die Kreisklasse mussten die Echinger ihr Team neu aufbauen. Sportlich sind Daniel Mömkes – mit 17 Hütten Erster der Torschützenliste – und David Androsevic zwei der Führungsspieler. Der Ex-Bayernliga-Kicker Androsevic ist ein guter Bekannter von Trainer Miljan Prijovic, über den Oster schwärmt: „Er ist fachlich und menschlich ein toller Trainer und wird auch nächstes Jahr unser Coach sein – egal, in welcher Liga.“ Der Vereinschef betont, dass der ganze Club gerade durchatme: „Zwei Jahre Abstiegskampf haben Spuren hinterlassen. Da tut es gut, wieder vorn mitzuspielen.“ Manfred Oster hat bei der Kaderplanung auch einen ganz konkreten Plan: Dieses Jahr besteht das Gros der Mannschaft aus jungen Echingern – und zu denen sollen noch jüngere Echinger dazukommen. Die von Ex-Profi Radoslaw Marut trainierte U 19 spielt um den Aufstieg in die Bezirksliga. Einige der Spieler wechseln nach der Saison in den Herrenbereich. Sowohl die Erste als auch die Zweite Mannschaft (A-Klasse) stehen parat. Oster betont, dass man diesen Weg mit der eigenen Jugend konsequent weitergehen werde. Das geschieht einerseits aus Überzeugung, andererseits aber auch aus finanziellen Gründen.