Primus muss zum formstarken FC Simbach - Verfolgerduell in Straubing

Mit dem Kellerduell zwischen dem FC Walkertshofen und dem TV Geisenhausen wird am Freitagabend der 14. Spieltag der Bezirksliga West eröffnet. Spitzenreiter ATSV Kelheim steht beim derzeit stark aufspielenden FC-DJK Simbach vor einer hohen Auswärtshürde. Ein interessantes Landkreisderby geht zwischen dem TV Aiglsbach und dem TSV Langquaid über die Bühne. Das Top-Match des vorletzten Vorrundenspieltags steigt zwischen dem SV Türk Gücü Straubing und dem amtierenden Vizemeister TV Schierling.

Christian Brandl (Spielertrainer FC Walkertshofen): "Die Punkteausbeute ist natürlich nicht zufriedenstellend und wir stecken tief im Abstiegskampf. Allerdings hatte das jeder schon die letzten beiden Jahre erwartet und jetzt ist es halt soweit. Es ist nur Fußball - nicht mehr und nicht weniger." Personal: Der Kader bleibt im Vergleich zur letzten Woche voraussichtlich gleich. Einzig Alex Langwieser plagt sich mit Problemen am Schambein herum und ist somit fraglich.





Thomas Ertl (Abteilungsleiter TV Geisenhausen): "Nach der verdienten Niederlage gegen Türk Gücü Straubing reisen wir zum Sechs-Punkte-Spiel zum Walkertshofen, den wir noch sehr gut aus Kreisliga-Zeiten kennen. Beide Mannschaften benötigen unbedingt einen Dreier und haben derzeit mit vielen Ausfällen zu kämpfen. Mit Brandl und Langwieser hat der FC routinierte Goalgetter in seinen Reihen. Hier muss unsere Verteidigung um Tobias Aimer auf Top-Niveau agieren. Wir werden versuchen, eine ähnliche Leistung wie in Aiglsbach aufs Feld zu bringen. Dann haben wir gute Chancen nicht mit leeren Händen die Heimreise anzutreten." Personal: Neben den Langzeitverletzten fehlen weiterhin Tim Buchner, Kapitän Tom Steer, Daniel Stich, Daniele Schmidbauer, Martin Lehrhuber sowie der rotgesperrte Maxi Fischer.









Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Dass wir letzte Woche gegen stabile Simbacher in der 95. Minute doch noch einen wertvollen Punkt geholt haben, spricht für die Moral meiner jungen Truppe. Aber wenn wir gegen Pfarrkirchen wieder alle Punkte in Ergolding behalten wollen, dann müssen wir uns wieder steigern. Die TuS hat auswärts zuletzt in Straubing und Schierling zweimal gewonnen. An dieser Stelle noch Danke an Pfarrkirchen im Namen unserer AH für die Verlegung um eine Stunde nach vorne, so dass die AH anschließend ihr Finale spielen kann. Es ist also Fußball-Tag in Ergolding und wir hoffen auf insgesamt viele Zuschauer." Personal: Sicher fehlen werden nach wie vor Leon Fröhler und Jakob Fruth, die beide an ihrem Comeback arbeiten. Dejan Ignjatic ist wieder gesund und auch Daniel Bauer und Ivan Rados sind wieder zurück.





Josef Burmberger (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "Nach dem Sieg in Straubing wollen wir auch dieses Wochenende punkten. Die Aufgabe ist natürlich alles andere als einfach. Gegen Ergolding können unsere Jungs aber befreit aufspielen, da hier keiner auf uns setzen wird. Springt am Ende ein Punkt für uns raus, freuen wir uns natürlich darüber. Treten wir ohne Punktgewinn die Heimreise an, ist das kein Beinbruch." Personal: Gegenüber der Vorwoche kehrt Julian Huber zurück in den Kader.







