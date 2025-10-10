Primus muss zum formstarken FC Simbach - Verfolgerduell in Straubing

Mit dem Kellerduell zwischen dem FC Walkertshofen und dem TV Geisenhausen wird am Freitagabend der 14. Spieltag der Bezirksliga West eröffnet. Spitzenreiter ATSV Kelheim steht beim derzeit stark aufspielenden FC-DJK Simbach vor einer hohen Auswärtshürde. Ein interessantes Landkreisderby geht zwischen dem TV Aiglsbach und dem TSV Langquaid über die Bühne. Das Top-Match des vorletzten Vorrundenspieltags steigt zwischen dem SV Türk Gücü Straubing und dem amtierenden Vizemeister TV Schierling.
Christian Brandl (Spielertrainer FC Walkertshofen): "Die Punkteausbeute ist natürlich nicht zufriedenstellend und wir stecken tief im Abstiegskampf. Allerdings hatte das jeder schon die letzten beiden Jahre erwartet und jetzt ist es halt soweit. Es ist nur Fußball - nicht mehr und nicht weniger."
Personal: Der Kader bleibt im Vergleich zur letzten Woche voraussichtlich gleich. Einzig Alex Langwieser plagt sich mit Problemen am Schambein herum und ist somit fraglich.
Thomas Ertl (Abteilungsleiter TV Geisenhausen): "Nach der verdienten Niederlage gegen Türk Gücü Straubing reisen wir zum Sechs-Punkte-Spiel zum Walkertshofen, den wir noch sehr gut aus Kreisliga-Zeiten kennen. Beide Mannschaften benötigen unbedingt einen Dreier und haben derzeit mit vielen Ausfällen zu kämpfen. Mit Brandl und Langwieser hat der FC routinierte Goalgetter in seinen Reihen. Hier muss unsere Verteidigung um Tobias Aimer auf Top-Niveau agieren. Wir werden versuchen, eine ähnliche Leistung wie in Aiglsbach aufs Feld zu bringen. Dann haben wir gute Chancen nicht mit leeren Händen die Heimreise anzutreten."
Personal: Neben den Langzeitverletzten fehlen weiterhin Tim Buchner, Kapitän Tom Steer, Daniel Stich, Daniele Schmidbauer, Martin Lehrhuber sowie der rotgesperrte Maxi Fischer.
Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Dass wir letzte Woche gegen stabile Simbacher in der 95. Minute doch noch einen wertvollen Punkt geholt haben, spricht für die Moral meiner jungen Truppe. Aber wenn wir gegen Pfarrkirchen wieder alle Punkte in Ergolding behalten wollen, dann müssen wir uns wieder steigern. Die TuS hat auswärts zuletzt in Straubing und Schierling zweimal gewonnen. An dieser Stelle noch Danke an Pfarrkirchen im Namen unserer AH für die Verlegung um eine Stunde nach vorne, so dass die AH anschließend ihr Finale spielen kann. Es ist also Fußball-Tag in Ergolding und wir hoffen auf insgesamt viele Zuschauer."
Personal: Sicher fehlen werden nach wie vor Leon Fröhler und Jakob Fruth, die beide an ihrem Comeback arbeiten. Dejan Ignjatic ist wieder gesund und auch Daniel Bauer und Ivan Rados sind wieder zurück.
Josef Burmberger (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "Nach dem Sieg in Straubing wollen wir auch dieses Wochenende punkten. Die Aufgabe ist natürlich alles andere als einfach. Gegen Ergolding können unsere Jungs aber befreit aufspielen, da hier keiner auf uns setzen wird. Springt am Ende ein Punkt für uns raus, freuen wir uns natürlich darüber. Treten wir ohne Punktgewinn die Heimreise an, ist das kein Beinbruch."
Personal: Gegenüber der Vorwoche kehrt Julian Huber zurück in den Kader.
Dominik Huber (Co-Spielertrainer TV Aiglsbach): "Wie letzte Woche spielen wir gegen einen starken Gegner, der einen Lauf hat. Langquaid arbeitet sehr gut gegen den Ball und hat vor allem über außen gute Umschaltmomente. Hier müssen wir uns defensiv im Vergleich zu letzter Woche unbedingt steigern. Wenn wir das schaffen, ist für uns alles drin."
Personal: Coach Torsten Holm kann auf den bewährten Kader zurückgreifen.
Matthias Eisenschenk (Trainer TSV Langquaid): "Drei Siege in Folge geben uns Selbstvertrauen, auch wenn wir natürlich wissen, dass der TV Aiglsbach zuhause und zudem mit seinen sehr guten Einzelspielern Gröber, Schmidt, Rasch, Ulmer, Scheuchenpflug oder auch Raith eine ganz andere Hausnummer ist als zuletzt die drei verletzungsgeschwächten Gegner Walkertshofen, Pfarrkirchen und Neufraunhofen es waren. Insofern fahren wir mit Respekt zum bis dato zuhause ungeschlagenen TVA, vertrauen aber auch in unsere Stärken - individuell wie mannschaftlich - und werden uns auch auswärts nicht verstecken."
Personal: Sicher fehlen werden Torhüter David Meißner, Michael Schwank, Aaron Bice, Korbinian Köppel und Stefan Schauer sowie Markus Weiherer.
Markus Biersack (Spielertrainer SV Sallach): "Nach dem sehr verdienten Punktgewinn in Falkenberg heißt es jetzt gegen den nächsten direkten Konkurrenten nachzulegen. Es ist kein Geheimnis, dass Plattling einige Klassespieler in seinen Reihen hat. Diese gilt es in Schach zu halten, aber gleichzeitig auch unsere eigenen Stärken auszuspielen und uns keinesfalls zu verstecken. Es wird mit Sicherheit ein spannendes und interessantes Spiel werden."
Personal: Der Kader bleibt gegenüber der Vorwoche unverändert.
Johannes Wittenzellner (Spielertrainer SpVgg Plattling): "Gegen Walkertshofen konnten wir dank einer sehr überzeugenden ersten Halbzeit einen wichtigen Dreier einfahren. Wir sind sehr glücklich über diesen Erfolg. Dennoch wissen wir, dass uns mit dem Spiel gegen Sallach eine ebenso schwierige wie wichtige Aufgabe gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf erwartet. Niemand darf sich vom Erfolg der vergangenen Woche blenden lassen."
Personal: Keeper Tim Niedermeier, Manuel Ziegler, Dennis Chirinciuc, Alex Ciucur und Moritz Rem müssen verletzungsbedingt passen. Manuel Kratschmann, Samed Arguc und Sebastian Niedermeier sind beruflich verhindert.
Kevin Grobauer (Spielertrainer ASCK Simbach): "Wir haben jetzt zweimal in Folge ein Remis erzielt und vor allem der Punktgewinn in Kelheim zeigt was möglich ist und gibt uns auch Selbstvertrauen. An diesen positiven Trend wollen wir am Samstag am besten mit einem Sieg anknüpfen. Punktemäßig könnten wir so wieder Anschluss an die Nichtabstiegsplätze bekommen."
Personal: Bis auf Felix Zeiler und Lukas Lindner können die Innstädter aus dem Vollen schöpfen.
Christian Kagerer (Trainer SC Falkenberg): "Mit Simbach kommt das nächste sehr wichtige Spiel auf uns zu. Den ASCK darf und kann man mittlerweile nicht mehr am Tabellenstand festmachen, denn sie haben sich die letzten Wochen gesteigert und allgemein viel Qualität im Kader. Wir müssen mit Sicherheit wieder eine Top-Leistung abrufen, um dort zu bestehen und den gewünschten Punkt mit nach Hause zu nehmen. Der Kader ist allerdings relativ ausgedünnt und die Mannschaft stellt sich fast von alleine auf."
Personal: Neben den Langzeitausfällen Jakob Frischhut und Maxi Ginghuber fehlt auch Dominik Maierhofer noch länger. Dazu gibt es noch weitere Fragezeichen.
Daniel Ritzinger (Spielertrainer FC-DJK Simbach): "Mit der Leistung in Ergolding sowie der Punkteausbeute in den letzten Wochen sind wir natürlich sehr happy. Wir haben uns eine gute Position erarbeitet, wissen die Situation aber sehr gut einzuschätzen und dass es auch sehr schnell wieder anders aussehen kann. Mit Kelheim wartet jetzt bereits der nächste dicke Brocken auf uns. Nach fast der Hälfte der Saison lügt die Tabelle nicht mehr und sie sind zurecht Tabellenführer. Nach zwei Auswärtsspielen freuen wir uns wieder auf ein Heimspiel und wollen dem Spitzenreiter ohne Druck einen heißen Kampf liefern."
Personal: Der Kader wird gegenüber letzter Woche unverändert sein.
Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Am Sonntag steht ein wichtiges Auswärtsspiel beim stark aufspielenden FC-DJK Simbach an, der eine sehr überzeugende Saison spielt und bereits 18 Zähler gesammelt hat. Schon in der letzten Saison haben wir am eigenen Leib erfahren, wie stark sie auftreten – aus den beiden Partien konnten wir lediglich einen Punkt mitnehmen. Besonders auffällig sind die Punktgewinne der Simbacher gegen Topteams wie Ergolding und TG Straubing. Ihr herausragendes Umschaltspiel ist bekannt und so gut, dass es nur schwer zu verteidigen ist. Deshalb müssen wir besonders aufmerksam sein und uns möglichst keine Fehler im Aufbauspiel erlauben. Wir wollen alles geben, um das Punktepolster von vier Punkten auf Straubing zu halten und mit einem Sieg aus Simbach zurückzukehren. Unsere bisherigen Spiele zeigen, was wir gemeinsam erreichen können und ich bin überzeugt, dass wir mit der richtigen Einstellung und unserem Teamgeist für diese Herausforderung bereit sind."
Personal: Beim Spitzenreiter sind alle Mann an Bord.
Asllan Shalaj (Spielertrainer Türk Gücü Straubing): "Am Sonntag erwartet uns ein Spitzenspiel, das wir erfolgreich gestalten wollen. Es gilt wie in den vergangenen Wochen, dass wir nur mit der richtigen Einstellung punkten können. Schierling hat eine Top-Mannschaft, die jeden Gegner schlagen kann. Wir wollen aber weiter Druck nach oben ausüben und die Punkte in Straubing behalten."
Personal: Arber Zeciri kann nicht mitwirken. Fraglich ist der Einsatz von Spielertrainer Asllan Shalaj. Dafür kehren Adrion Rexhepi und Granit Bekaj in den Kader zurück.
Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Am Sonntag geht es für uns gegen das hochgehandelte Team von Türk Gücü Straubing. Wir sind auswärts noch ungeschlagen und wollen die Serie weiter ausbauen, entsprechend motiviert gehen wir in die Partie. Wir erwarten ein interessantes Spiel."
Personal: Nicolas Reichl wurde kürzlich am Knie operiert und fällt bis Winter aus. Der Einsatz von Emilian Lichtenegger ist noch fraglich.
Christian Endler (Trainer SV Neufraunhofen): "Im Moment hinken wir unseren Ansprüchen etwas hinterher. Jeder Einzelne muss noch mehr in sein Spiel investieren, damit wir unsere Ziele erreichen können. Zum letzten Heimspiel in der Vorrunde wollen wir wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Die Trainingswoche war gut und die Jungs sind fokussiert. Unser Ziel muss es sein, dass wir uns eine gute Basis für die restliche Saison schaffen. Dazu müssen wir das Spiel gegen Straubing gewinnen."
Pavel Panafidin (Spielertrainer FSV VfB Straubing): "Am Sonntag geht es für uns nach Neufraunhofen. Wir müssen vorne die komplizierten Dinge weglassen und uns auf die einfachen Sachen konzentrieren. Ich glaube auch, dass uns Gegner, die selbst Fußball spielen wollen und nicht nur mit langen Bällen agieren, deutlich besser liegen. Wenn wir unser Spiel ruhig und zielstrebig aufziehen, können wir wieder punkten."
Personal: Die Gäubodenstädter können in Bestbesetzung auflaufen.