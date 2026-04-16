Primus Köngen beim Vierten Ehingen: Die Spitze ist heiß umkämpft

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Vor dem 23. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2, verdichtet sich die Lage an beiden Enden der Tabelle spürbar. TSV Köngen steht mit nur einem Punkt Vorsprung auf TSGV Waldstetten an der Spitze, dahinter drängen TSV Bernhausen, TSV Ehningen, TSV Bad Boll und SV Waldhausen nach. Im Tabellenkeller kämpfen SC Geislingen, MTV Stuttgart und FV Sontheim/Brenz um jeden Meter.

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TSGV Waldstetten geht mit mächtigem Rückenwind in dieses Heimspiel. Der 3:2-Erfolg bei SV Böblingen war spät, wild und wertvoll, weil er die Mannschaft bis auf einen Punkt an Spitzenreiter TSV Köngen herangebracht hat. Mit 42 Punkten ist Waldstetten Zweiter, die Aufstiegsfrage drängt sich immer stärker auf. Gegen den Tabellenletzten ist der Druck nun besonders groß, weil alles andere als ein Sieg sofort weh tun würde. Der FV Sontheim/Brenz kommt nach dem 2:7 gegen TSV Ehningen schwer angeschlagen nach Waldstetten. Mit nur zehn Punkten und bereits 64 Gegentoren ist die Lage dramatisch. Das Hinspiel hatte Waldstetten mit 6:2 gewonnen und damit seine Überlegenheit deutlich gezeigt. Für Sontheim geht es nun darum, gegen einen Titelkandidaten Widerstand zu leisten. Für Waldstetten ist es dagegen ein Spiel, in dem nur die volle Ausbeute zählt.

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Der SC Geislingen reist mit einer klaren Warnung in dieses Heimspiel: Das 1:4 in Maichingen hat die Mannschaft tief in der Gefahrenzone festgesetzt. Mit 22 Punkten ist Geislingen Vierzehnter und damit dicht an den Abstiegsrängen. Gerade deshalb bekommt dieses Duell eine enorme Wucht. Jeder weitere Rückschlag würde die Lage verschärfen, jeder Punkt könnte plötzlich von unschätzbarem Wert sein. Der VfL Sindelfingen hat beim spektakulären 3:5 gegen TSV Bernhausen zwar vieles investiert, am Ende aber nichts geholt. Mit 35 Punkten steht Sindelfingen im sicheren Mittelfeld, doch nach oben ist noch etwas möglich. Das Hinspiel gegen Geislingen gewann der VfL mit 3:2, damals fiel die Entscheidung erst in der 89. Minute. Auch diesmal spricht vieles für ein enges Spiel mit Spannung bis in die Schlussphase. ---

Der SV Waldhausen hat mit dem 3:2 beim MTV Stuttgart seine starke Position gefestigt. 39 Punkte bedeuten Rang sechs, punktgleich mit TSV Ehningen und TSV Bad Boll. Damit bleibt Waldhausen mitten im Rennen um die oberen Plätze. Dass der Sieg erst durch einen Foulelfmeter in der 90.+8 Minute zustande kam, zeigt aber auch, wie hart jede Partie inzwischen geworden ist. Der GSV Maichingen reist nach dem überzeugenden 4:1 gegen SC Geislingen mit Selbstvertrauen an. Mit 32 Punkten ist das Team Neunter, der Abstand nach oben ist vorhanden, aber nicht unüberwindbar. Das Hinspiel gewann Waldhausen knapp 1:0, erst ein spätes Tor in der 88. Minute entschied die Partie. Genau diese Enge verleiht dem Wiedersehen jetzt zusätzliche Schärfe. ---

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr TV Echterdingen Echterdingen TSVgg Plattenhardt Plattenhardt 15:00 PUSH

Der TV Echterdingen holte beim Spitzenreiter TSV Köngen ein 2:2 und damit einen Punkt, der Kraft geben kann. Mit 26 Zählern steht Echterdingen auf Rang zwölf und damit weiter in einer Zone, in der jeder Ausrutscher gefährlich werden kann. Gegen den direkten Konkurrenten aus Plattenhardt hat das Spiel deshalb enorme Bedeutung. Es geht nicht nur um Punkte, sondern auch darum, Abstand nach unten zu schaffen. Die TSVgg Plattenhardt verlor zuletzt 1:3 gegen die FV Spfr Neuhausen und verpasste es damit, die eigene Lage zu beruhigen. Mit 24 Punkten bleibt Plattenhardt Dreizehnter und somit bedrohlich nah an der Abstiegszone. Das Hinspiel gewann Plattenhardt gegen Echterdingen mit 3:1, damals sprach vieles klar für den Aufsteiger. Nun aber hat sich die Drucklage verändert: Diesmal steckt in diesem Duell deutlich mehr Angst als Leichtigkeit. ---

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr TSV Ehningen TSV Ehningen TSV Köngen TSV Köngen 15:00 PUSH

Der TSV Ehningen hat beim 7:2 in Sontheim ein Ausrufezeichen gesetzt und sich auf 39 Punkte verbessert. Rang vier ist Ausdruck einer Mannschaft, die im richtigen Moment Fahrt aufnimmt. Vor allem offensiv war das ein Signal. Nun kommt allerdings der Tabellenführer, und damit ein Gegner, an dem sich zeigen wird, wie belastbar die Ambitionen Ehningens im oberen Drittel wirklich sind. Der TSV Köngen führt die Tabelle mit 43 Punkten an, ließ beim 2:2 gegen TV Echterdingen zuletzt aber Punkte liegen. Der Vorsprung auf Waldstetten beträgt nur noch einen Zähler. Das Hinspiel gegen Ehningen verlor Köngen deutlich 0:4 und hat somit eine offene Rechnung. Genau darin liegt die besondere Spannung dieser Begegnung: Spitzenreiter gegen Verfolger, Revanchegedanke gegen Aufbruch, Stabilität gegen Selbstvertrauen. ---

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr TSV Bad Boll TSV Bad Boll MTV Stuttgart MTV Stgt 15:00 PUSH

Der TSV Bad Boll kommt mit Wucht aus dem 5:2 beim 1. FC Eislingen. Mit 39 Punkten steht die Mannschaft auf Rang fünf und hat die Spitzengruppe fest im Blick. Gerade in einer so engen Tabelle kann ein weiteres Erfolgserlebnis enorme Folgen haben. Gegen einen Gegner aus dem Tabellenkeller ist Bad Boll deshalb in der Rolle des Favoriten, aber auch in der Pflicht. Der MTV Stuttgart musste beim 2:3 gegen SV Waldhausen den nächsten bitteren Rückschlag hinnehmen und bleibt mit 17 Punkten Vorletzter. Die Lage ist ernst, denn die Konkurrenz im Keller punktet nicht regelmäßig, aber sie lebt. Das Hinspiel verlor der MTV gegen Bad Boll mit 1:4. Nun braucht Stuttgart dringend Widerstandskraft, um nicht noch tiefer in die Angstzone hineingezogen zu werden. ---

Die FV Spfr Neuhausen feierten beim 3:1 in Plattenhardt einen wichtigen Erfolg und verbesserten sich auf 29 Punkte. Damit hält die Mannschaft den Abstand zur Gefahrenzone, aber wirklich entspannt ist die Lage nicht. Das Heimspiel gegen Eislingen bietet nun die Chance, sich weiter zu stabilisieren. Gleichzeitig ist klar: Ein Erfolg würde in dieser dichten Tabellenregion sofort spürbar Luft verschaffen. Der 1. FC Eislingen musste beim 2:5 gegen TSV Bad Boll einen schmerzhaften Dämpfer hinnehmen, steht mit 37 Punkten aber weiter auf Rang sieben. Das Team bewegt sich zwischen erweitertem Vorderfeld und verpasster Konstanz. Das Hinspiel gegen Neuhausen verlor Eislingen trotz zwischenzeitlicher Führungen mit 2:3. Auch deshalb wirkt dieses Spiel wie eine Prüfung der Nerven und eine Chance zur Wiedergutmachung. ---

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr TSV Bernhausen TSV Bernhsn SV Böblingen SV Böblingen 15:30 PUSH

Der TSV Bernhausen hat sich mit dem 5:3 beim VfL Sindelfingen eindrucksvoll zurückgemeldet. 40 Punkte bedeuten Rang drei, nur drei Zähler hinter Spitzenreiter Köngen. Bernhausen ist damit mittendrin im Aufstiegsrennen und kann sich keinen Nachlass erlauben. Gerade zu Hause liegt nun enorme Spannung auf diesem Spiel, denn jede verpasste Gelegenheit würde die Verfolgerrolle sofort schwerer machen. Der SV Böblingen verlor zuletzt 2:3 gegen TSGV Waldstetten und bleibt mit 29 Punkten im unteren Mittelfeld. Der Vorsprung auf die heikle Zone ist vorhanden, aber keineswegs beruhigend. Das Hinspiel gegen Bernhausen ging 1:3 verloren, obwohl Böblingen früh geführt hatte. Genau daraus speist sich nun die Hoffnung: lange standhalten, das Spiel offen halten und vielleicht den Favoriten unter maximalen Druck setzen.