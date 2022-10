Primus Jüchen gibt sich keine Blöße Die Bezirksliga-Kicker aus Jüchen blieben trotz Personalsorgen in der Abwehr wieder ohne Gegentor. Auch Aufsteiger Nievenheim konnte gegen den BVW überzeugen.

Gruppe 1: VfL Jüchen/Garzweiler – TuS Gerresheim 2:0 (0:0). Der Tabellenführer fährt den nächsten Sieg ein. „Ein ganz großes Kompliment an die Mannschaft“, sagte VfL-Trainer Marcel Winkens. Trotz der verletzungsbedingten Ausfälle des Innenverteidiger-Duos Tim Heubach und Sven Moseler spielte die Viktoria das siebte Mal in neun Begegnungen zu null. In der zweiten Hälfte war es wie so oft beim VfL Fatlum Ahmeti (65., 72.), der mit einem Doppelpack für den Sieg sorgte.

TSV Bayer Dormagen – SC Unterbach 1:2 (1:0). „Es ist wie eine Seuche. Wenn wir gegen den Tabellenletzten spielen, gibt es fast immer eine Niederlage“, sagte TSV-Coach Frank Lambertz. Trotz einer laut Lambertz dürftigen Leistung seines Teams brachte Innenverteidiger Patrick Aldenhoff (40.) den TSV nach einem Eckball in Führung. „Wir hätten den Sack im zweiten Durchgang zumachen müssen, haben wir aber nicht und dann kam es, wie es kommen musste.“ In der 90. Minute traf Shunta Murakami vom Punkt zum Ausgleich, nachdem Patrick Aldenhoff die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. In der Nachspielzeit war es Othmane El Atiki (90.+4), der den SC Unterbach zum ersten Saisonsieg schoss.

VdS Nievenheim – BV Wevelinghoven 4:0 (1:0). Der Aufsteiger weiß weiterhin zu überzeugen. Nach nur fünf Minuten brachte Marcus Buchen ihn mit 1:0 in Führung. „Nach dem gelungenen Start haben wir etwas nachgelassen“, erklärte VdS-Trainer Daniel Köthe. Im zweiten Durchgang drehte dann Nils Jochmann (57., 83. 87.) auf und lieferte durch seinen Hattrick die Entscheidung. Für den BV Wevelinghoven war es die sechste Saisonniederlage. „Wir dürfen nicht so auftreten wie heute“, stellte Trainer Jesco Neumann klar.