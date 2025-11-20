Primus beim Schlusslicht, Aufsteigerduell bei Türkspor Neckarsulm

Der Rückrundenstart in der Oberliga verspricht ein dicht gedrängtes Tableau: Aalen und Mannheim liefern sich ein Fernduell um die Spitze, während ein breites Mittelfeld um jeden Zentimeter ringt. Im Tabellenkeller zählt jeder Zähler. In einem interessanten Match empfängt der FV Ravensburg den 1. Göppinger SV. Wie wird das Spiel enden? Mache hier bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa mit.
---
Der 1. CfR Pforzheim misst sich mit dem Karlsruher SC II und möchte den Anschluss an die obere Hälfte festigen. Karlsruhe II steht punktgleich bei 19 Zählern und kann mit einem Auswärtserfolg einen unmittelbaren Tabellennachbarn überholen.
Wie wird das Spiel enden? Mache hier bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa mit.
---
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________