Primstal hält sich alle Chancen offen

Yannick Schneider bleibt nach dem knappen 1:0-Erfolg gegen Spitzenreiter Freisen auf Platz 2 – Foto: Oliver Altmaier

Ein direkt verwandelter Freistoss von Jannik Schulz aus der 33. Minute entschied am Mittwoch das mit Spannung erwartete Spitzenspiel der Verbandsliga Nord-Ost zwischen dem VfL Primstal, aktuell Zweiter, und Spitzenreiter FC Freisen. Die Gäste konnten nur in der zweiten Hälfte phasenweise das Spiel bestimmen und kamen deshalb nicht zum erhofften Dreier. Den holte sich der VfL, der den Abstand auf den Tabellenführer somit auf drei Punkte verkürzte. Auf den Dritten FSG Ottweiler-Steinbach beträgt der Vorsprung nun zwei Zähler.

Yannick Schneider, Trainer des VfL, sagte nach dem Spiel: "Es war typisch für ein Spitzenspiel, dass es taktisch geprägt war. Wir wollten ihnen den Ball überlassen, um dann zuzuschlagen. Das hat von außen nicht immer überlegen ausgesehen. Der Plan ist aufgegangen, wir haben eine Freistoß-Chance genutzt. Wir wollen dennoch mehr auf Rang Zwei schauen. Wir wollen Steinbach hinter uns lassen, dann sind wir da wo wir hin wollen. Pascal Limke wird noch länger fehlen.