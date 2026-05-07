Primstal hält sich alle Chancen offen

Der VfL Primstal gewann das vor wenigen Wochen wegen einer schweren Verletzung abgebrochene Spitzenspiel gegen den Tabellenführer FC Freisen mit 1:0 (1:0) und festigte damit Rang Zwei.
Ein direkt verwandelter Freistoss von Jannik Schulz aus der 33. Minute entschied am Mittwoch das mit Spannung erwartete Spitzenspiel der Verbandsliga Nord-Ost zwischen dem VfL Primstal, aktuell Zweiter, und Spitzenreiter FC Freisen. Die Gäste konnten nur in der zweiten Hälfte phasenweise das Spiel bestimmen und kamen deshalb nicht zum erhofften Dreier. Den holte sich der VfL, der den Abstand auf den Tabellenführer somit auf drei Punkte verkürzte. Auf den Dritten FSG Ottweiler-Steinbach beträgt der Vorsprung nun zwei Zähler.
Yannick Schneider, Trainer des VfL, sagte nach dem Spiel: "Es war typisch für ein Spitzenspiel, dass es taktisch geprägt war. Wir wollten ihnen den Ball überlassen, um dann zuzuschlagen. Das hat von außen nicht immer überlegen ausgesehen. Der Plan ist aufgegangen, wir haben eine Freistoß-Chance genutzt. Wir wollen dennoch mehr auf Rang Zwei schauen. Wir wollen Steinbach hinter uns lassen, dann sind wir da wo wir hin wollen. Pascal Limke wird noch länger fehlen.
Sein Gegenüber Sascha Schnell meinte: " Wir waren bis zum Primstaler Tor besser, hatten selbst Chancen. Danach war Primstal besser. Es wurde hektisch in der zweiten Hälfte und wir fanden keine Mittel mehr. Wir hätten in unserer Drangphase nach der Pause ein Tor machen können. Wir wollten den Abstand halten. Wir hätten bei einem Erfolg am Sonntag im Heimspiel einiges klar machen können in Richtung Meisterschaft, aber wir bleiben vorne und haben immer noch alles in der eigenen Hand. Dennis Kaucha wird eventuell zurück kommen. "
Während Freisen am Sonntag um 15 Uhr den Aufsteiger SV Kirrberg empfängt, spielt der VfL gleichzeitig beim SV Schwarzenbach.