Prigges Abschiedsgeschenk: Treubund tütet den Klassenerhalt ein

Zunächst gerieten die Salzstädter noch in Rückstand, nachdem Rotenburgs Linus Baselt die Kugel im Kasten unterbrachte (40.). Die Gäste kamen jedoch mit viel Leidenschaft aus der Kabine zurück und drehte das Geschehen. Torjäger Prigge, der zuletzt nur in einer der letzten sechs Partien traf, schnürte den entscheidenden Doppelpack. Der 22-Jährige schließt sich im Sommer dem Stadtrivalen Lüneburger Sport-Klub Hansa an - mit den beiden Toren hat er für seinen Noch-Klub wohl den perfekten Ausstand bereitet.