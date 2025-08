Prigge-Hattrick: LSK strauchelt bei Gibbah-Debüt kommt aber weiter

Die Großchance diente als Weckruf für den taumelnden Oberliga-Aufsteiger, der nun eine deutliche Leistungssteigerung abrief. Jona Prigge drehte das Geschehen mit einem lupenreinen Hattrick (58., 67., 82.) und Leon Perera traf aus 35 Metern nach einem Ballverlust der Hausherren im Spielaufbau ins verwaiste Tor (87.). Trotzdem war der Fußballnachmittag für die Gibbah-Elf noch nicht durchgestanden.

Möglicherweise wiegten sich die Gäste schon in Sicherheit, als Krähenwinkel durch Wlad Maslyakov (90.+1) und Marlon Pickert (90.+2) wieder am Comeback schnupperte. Plötzlich waren noch zwei Minuten Nachspielzeit durchzustehen, in denen Lüneburg bei einem möglichen Ausgleich ein Debakel gedroht hätte. Am Freitagabend, 08.08., ist der LSK zum Oberliga-Auftakt beim Heeslinger SC gefordert, wo derartige Nachlässigkeit wohl nicht unbestraft bleibt.