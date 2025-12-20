Prey folgt im Sommer 2026 beim 1. FC Neunburg vorm Wald auf Mastny

Er beerbt im Sommer 2026 Michal Mastny, der seit der Saison 2018/19 Spielertrainer der Pfalzgrafenstädter ist und am Ende der laufenden Spielzeit sein Traineramt niederlegen wird.

Der 1. FC Neunburg vorm Wald stellt frühzeitig die Weichen für die Saison 2026/27 und präsentiert mit Alexander Prey seinen neuen Spielertrainer.

"Ich habe das Geschehen beim 1. FC Neunburg vorm Wald alleine schon wegen der spannenden Duelle in der A-Klasse und des gemeinsamen Aufstiegs in die Kreisklasse immer interessiert verfolgt. Das vorgelegte Konzept, die tolle Jugendarbeit und das vorhandene Potential in der Mannschaft machten mir die Entscheidung für den 1. FC Neunburg vorm Wald sehr einfach."

Der 31-jährige Alexander Prey ist seit Beginn der Saison 2025/26 spielender Co-Trainer beim FC OVI-Teunz und war zuvor drei Spielzeiten Chefanweiser bei der SG Gleiritsch-Trausnitz.

"Bis zum Ende der laufenden Saison gilt meine volle Konzentration jedoch dem FC OVI-Teunz.", so Prey weiter.

"Als wir uns mit Alex zum ersten Gespräch getroffen haben, war uns bereits nach wenigen Minuten klar, dass er der Richtige für uns ist, die Chemie hat von Anfang an gepasst.", so Abteilungsleiter Thomas Habel.

"Alex steht mit 31 Jahren noch voll im Saft, kann trotz seines jungen Alters schon eine beachtliche Trainervita vorweisen und wird sowohl auf dem Platz, als auch menschlich eine absolute Bereicherung für unseren Verein sein.", ergänzt Christoph Steffens, der aktuelle Co-Trainer der 1. Mannschaft.

Auch der sportliche Leiter der Neunburger Fußballer, Sebastian Winderl, zeigt sich erfreut, dass die Trainerfrage so früh geklärt werden konnte.

"Gerade im Hinblick auf die neue Saison und die damit einhergehenden Gespräche mit den Kaderspielern und potentiellen Neuzugängen war es enorm wichtig, in dieser zukunftsweisenden Personalie frühzeitig Fakten zu schaffen.", lässt Winderl verlauten.

Michal Mastny, der seit mittlerweile mehr als zwölf Jahren seine Fußballschuhe für den 1. FC Neunburg vorm Wald schnürt und hier längst seine zweite Heimat gefunden hat, wird "seinem" Verein über die Sommerpause hinaus als Spieler erhalten bleiben.

"Wir freuen uns riesig, auch in der neuen Saison auf Micha bauen zu können. Er verkörpert unseren Verein wie kaum ein Anderer, es macht uns glücklich und gleichzeitig stolz, dass er ein Teil von uns bleibt.", so die Verantwortlichen einhellig.

Der scheidende Spielertrainer selbst bedankt sich für das langjährige Vertrauen in seine Person.

"Nach all den Jahren der sportlichen Verantwortung ist es ein schönes Gefühl, meine Karriere als "normaler" Spieler dieses tollen Vereins ausklingen zu lassen. Solange ich gebraucht werde und der Körper es zulässt, werde ich Alex und den Jungs zur Verfügung stehen."

"Ein Wechsel zu einem anderen Verein kommt für mich nicht in Frage.", stellt Mastny abschließend klar.