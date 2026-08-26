Preußens' Pokalfluch hält an

– Foto: Andre Hahnemann

Dabei hatten Trainer und Verantwortliche im Vorfeld sehr deutlich vor den kampfstarken Gastgebern gewarnt. Am Ende war es eine enttäuschende Vorstellung der Wirth-Elf, bei der alles zusammenkam, was einen typischen Pokalkampf zwischen Underdog und Favorit ausmacht.

Herpf agierte von Beginn an defensiv kompakt, während den Kurstädtern die Ideen fehlten, um sauber durchzuspielen. Als Schleip sich einmal im Strafraum durchsetzte, landete sein Abschluss am Pfosten (24.). Die Gastgeber hatten in der ersten Hälfte lediglich einen nennenswerten Abschluss: Lind knallte die Kugel über den Kasten (27.). Ansonsten gab es viel Ballbesitz für Bad Langensalza, allerdings ohne wirkliche Gefahr. Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag. Einen langen Ball in den Sechzehner der Gastgeber konnte Göhring nahezu unbedrängt zur Führung für Herpf einnetzen. Das spielte den Hausherren natürlich in die Karten. Im Gegenzug boten sich Zopf und Rösener zweimal Riesenchancen zum Ausgleich, doch die Preußen scheiterten irgendwie an allem, was sich auf der Torlinie befand. Auch Schleips Abschluss ging vorbei.

Die Konter der Einheimischen wurden zunehmend gefährlicher. Erst Fuchs, dann Safradin hätten den Sack bereits vorzeitig zumachen können. Herpf steigerte sich immer mehr ins Spiel, während die Wirth-Elf zunehmend an sich selbst verzweifelte. Mit dem 2:0 durch Fuchs zehn Minuten vor dem Ende war die Messe gelesen. Auch die anschließenden Tumulte auf dem Platz mit wilden Schubsereien schadeten eher den Kurstädtern. Mit einfachen Mitteln konnten die Herpfer ihren Vorsprung verteidigen. Eine weitere Enttäuschung in Sachen Pokal gilt es für Bad Langensalza nun zu verarbeiten.