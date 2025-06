Preussen verlängert mit Stein - Ludwigsfelde holt zwei Berliner

Für euch holen wir den Newsticker in 2025 zurück aus dem Schrank und starten mit ein paar Meldungen für euch:

Der Ludwigsfelder FC, der in dieser Saison aus der Oberliga Süd in die Brandenburgliga abgestiegen ist, hat mit Romario Hartwig und Phillip Vogel zwei neue Spieler aus Berlin geholt. Hartwig lief zuletzt für den BFC Preussen auf, Vogel trug das Trikot von Berlin-Ligist Stern 1900.

14.06. +++ Preussen verlängert mit Stein

Nach dem Last-Minute-Meistertitel in der Oberliga und dem damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga Nordost hat der BFC Preussen einen ersten Vertrag verlängert. Lenny Stein, der vor der Saison von Hertha 03 Zehlendorf kam, wird auch in der kommenden Spielzeit für die Lankwitzer spielen.